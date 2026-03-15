 Skoči na glavni sadržaj

Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja , Vol. XXIV No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

hrvatski pdf 49kb
Contents (str. 1-2)


Ostalo

Klimatske izbjeglice kao locus theologicus - Teološko-etički izazovi migracija u doba klimatske krize (str. 5-16)

hrvatski pdf 136kb
Climate Refugees as a Locus Theologicus: Theological and Ethical Challenges of Displacement in the Age of Climate Crisis (str. 17-17)

Dalibor Milas
Prethodno priopćenje

Kultura sjećanja. Domovinski rata kao utemeljiteljski mit nacije - O razvoju jedne znanstvene discipline (str. 19-34)

hrvatski pdf 168kb
The Culture of Memory and the Founding Myth of the Nation. On the Development of one Scientific Discipline (str. 35-35)

Tihomir Cipek
Pregledni rad

Elza Kučera i psihologija narodā – Völkerpsychologie (str. 37-50)

hrvatski pdf 150kb
Elza Kučera and the Völkerpsychologie (str. 51-51)

Ivana Skuhala Karasman, Luka Boršić
Izvorni znanstveni članak

Rana edukacija o štetnosti diskriminacije upotrebom informacijsko-komunikacijskih tehnologija (str. 53-67)

hrvatski pdf 783kb
Early Education on the Harmfulness of Discrimination Through the Use of Information and Communication Technologies (str. 68-68)

Sanja Bježančević, Damir Tomić
Pregledni rad

Institucionalna komunikacija redovničkih zajednica putem mrežnih stranica – analiza hrvatskoga govornog područja (str. 69-86)

hrvatski pdf 1541kb
Institutional Communication of Communities of Consecrated Life Through Websites: An Analysis of the Croatian-Speaking Context (str. 87-87)

Hana Kilijan, Suzana Peran
Izvorni znanstveni članak

Techno-optimism or Thoughtful Scepticism? Demographic and Academic Differences in Student Views on Human Enhancement Technologies (str. 89-110)

engleski pdf 208kb
Tehno-optimizam ili promišljeni skepticizam? Demografske i akademske razlike u stavovima srednjoškolaca prema tehnologijama za unaprjeđenje čovjeka (str. 111-111)

Marijana Ćuk, Ivana Batarelo Kokić
Izvorni znanstveni članak

Hrvatska kultura u učenju engleskog kao stranog jezika: stavovi i iskustva studenata jezičnih usmjerenja (str. 113-126)

hrvatski pdf 357kb
Croatian Culture in English as a Foreign Language Learning: Perspectives and Experiences of Pre-Service English Language Teachers (str. 127-127)

Gloria Vickov
Izvorni znanstveni članak

Music in Non-music Subjects Teaching (str. 129-141)

engleski pdf 131kb
Glazba u neglazbenim predmetima (str. 142-142)

Amir Begić, Jasna Šulentić Begić, Marko Kučinić
Prethodno priopćenje

Glazbene preferencije učenika osnovne škole violinske glazbe u klasičnoj i u pizzicato artikulaciji (str. 143-153)

hrvatski pdf 162kb
Music Preferences of Elementary School Students Towards Violin Music in Classical and Pizzicato Articulations (str. 154-154)

Snježana Dobrota, Sara Protega
Izvorni znanstveni članak

Omogućava li koncept ishoda učenja obrazovanje? (str. 155-169)

hrvatski pdf 151kb
Does the Concept of Educational Outcomes Enable Education? (str. 170-170)

Zvonimir Komar
Izvorni znanstveni članak

The Effectiveness of an Online Marriage Preparation Program (str. 171-182)

engleski pdf 191kb
Učinkovitost internetskog programa priprave za brak (str. 183-183)

Tanja Pate, Ivan Platovnjak
Izvorni znanstveni članak

Bez nove evangelizacije nema oživljavanja duše Crkve (str. 186-195)

Petar Barun
Esej

hrvatski pdf 111kb
Izmišljanje neprijatelja (str. 196-196)

Ljiljana Matković-Vlašić
Esej

hrvatski pdf 54kb
Jordan B. PETERSON, Mi koji se hrvamo s Bogom. Percepcije božanskoga, s engl. prev. Anđelko Bošnjak, Split, Verbum, 2024, 508 str. (izvornik: We Who Wrestle with God: Perceptions of the Divine, Penguin Publishing Group, 2024) (str. 198-201)

Snežana Živko Bosnar
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 80kb
Barbara ĐURASOVIĆ, Cenzura u dubrovačkim političkim novinama (1891.-1918.), Dubrovnik, Sveučilište u Dubrovniku, Fakultet za medije i odnose s javnošću, 2024., 239 str. (str. 202-206)

Franjo Barišić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 89kb
Ivan MACAN, Temelji opće etike, uredili Ivan Šestak i Ante Belić, Zagreb, Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2025, 102 str. (str. 207-208)

Dan Đaković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 69kb
Poezija (str. 209-209)

Zvonko Benković
Ostalo

hrvatski pdf 87kb

Posjeta: 0 *