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Drvna industrija , Vol. 77 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 29.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Application Methods of Digital Twin Technology in Quality Control and Management of Customised Furniture (str. 123-134)

Fengting Li, Shilu Zhong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3950kb
Bending Performance of Populus Deltoides Wood: Influence of Ammonia, Sodium Hydroxide, Temperature and Additives (str. 135-144)

Shailendra Kumar, Nikit Chauhan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1410kb
Technical, Energy, and Environmental Performance Evaluation of an Industrial-Scale Solar–Steam Hybrid Wood Drying System in Tropical Climate of Vietnam (str. 145-166)

Giáp Nguyễn, Hưng Lê
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3331kb
The Structure of Price Dynamics for Timber Products on World and Russian Markets (str. 167-183)

Olga Sushko, Marina Efimova
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1376kb
National Wood Product Material Flow Analysis: PRODCOM Data on Wood Products Supporting Improved Macro-Level Sectoral Assessments in Slovenia (str. 185-200)

Daša Majcen, Andreja Kutnar, Špela Ščap
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1084kb
Performance Evaluation of Coco Wood Chairs Constructed with Traditional Joints (str. 201-210)

Mark Adu Larbi, Kwaku Antwi, Sylvia Adu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5911kb
Innovation and Competitive Characteristics in Local Forest Industry Enterprises: A Case Study (str. 211-224)

Osman Komut, Ayşenur Karabulut
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 908kb
Effect of Wood Ash and Boron Salts on Hygroscopicity of Sawdust Composites Bonded with Wheat Protein (str. 225-232)

Sonia Correa Jurado, José Guadalupe Rutiaga Quiñones, Nancy Eloísa Rodríguez Olalde, José Juan Alvarado Flores, Faustino Ruiz Aquino, Javier Ramón Sotomayor Castellanos
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1271kb
Comparative Study of Thermal Aging Effects on Old Newspaper Pulps Bleached with Different Chemicals (str. 233-245)

Mustafa Çiçekler, Mustafa Kerem Karagüzel
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 752kb
Energy Efficiency of Industrial Wood Drying: Comparative Analysis of Convective and Vacuum Drying Based on an Operational Case Study (str. 247-260)

Zoltán Kocsis, Gábor Németh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1805kb

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