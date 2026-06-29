Drvna industrija , Vol. 77 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 29.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Fengting Li, Shilu Zhong
Izvorni znanstveni članak
Shailendra Kumar, Nikit Chauhan
Izvorni znanstveni članak
Giáp Nguyễn, Hưng Lê
Izvorni znanstveni članak
Olga Sushko, Marina Efimova
Izvorni znanstveni članak
Daša Majcen, Andreja Kutnar, Špela Ščap
Izvorni znanstveni članak
Mark Adu Larbi, Kwaku Antwi, Sylvia Adu
Izvorni znanstveni članak
Osman Komut, Ayşenur Karabulut
Izvorni znanstveni članak
Sonia Correa Jurado, José Guadalupe Rutiaga Quiñones, Nancy Eloísa Rodríguez Olalde, José Juan Alvarado Flores, Faustino Ruiz Aquino, Javier Ramón Sotomayor Castellanos
Izvorni znanstveni članak
Mustafa Çiçekler, Mustafa Kerem Karagüzel
Izvorni znanstveni članak
Zoltán Kocsis, Gábor Németh
Izvorni znanstveni članak
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