Hrvatski veterinarski vjesnik , Vol. 34 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 26.03.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.03.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Kako i zašto kameleoni mijenjaju boju: morfološki, fiziološki i molekularni mehanizmi (str. 32-36)

How and why chameleons change color: morphological, physiological, and molecular mechanisms (str. 0-0)

Dražen Đuričić
Stručni rad

Terminološko razgraničenje pridjeva proteomski i proteomički (str. 38-42)

Terminological Differentiation of the Adjectives „proteomski“ and „proteomički“ (str. 0-0)

Željana Klječanin Franić, Vladimir Mrljak
Stručni rad

Infektivna anemija kopitara u Republici Hrvatskoj: rezultati nadzora i serološka prevalencija 2019. – 2025. (str. 44-51)

Equine infectious anemia in the Republic of Croatia: surveillance results and serological prevalence 2019–2025 (str. 0-0)

Matko Perharić, Iva Zečević, Zvonimir Pavlović, Iva Benvin, Vladimir Stevanović, Ivana Čorić, Gordana Miletić, Suzana Hađina, Josipa Habuš, Nenad Turk
Stručni rad

Od anamneze do stabilizacije: klinički pregled i hitna stanja u neonatologiji pasa i mačaka (str. 52-62)

From Anamnesis to Stabilization: Clinical Examination and Emergency Conditions in Canine and Feline Neonatology (str. 0-0)

Ines Ema Šelendić, Ivan Butković, Ana Shek Vugrovečki, Gabrijela Jurkić Krsteska, Jadranka Pejaković Hlede, Ivona Žura Žaja
Stručni rad

Multisistemsko otkazivanje organa kao posljedica terminalnog kroničnog zatajenja bubrega u psa (str. 63-66)

Multisystemic organ failure secondary to end-stage chronic kidney disease in a dog (str. 0-0)

Iva Ciprić, Krešimir Martinković, Matko Perharić
Stručni rad

Doprinos Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva razvoju govedarstva od 1850. do 1894. godine (str. 68-76)

Contribution of the Croatian-Slavonian Agricultural Society to the Development of Cattle Breeding from 1850 to 1894 (str. 0-0)

Petar Džaja, Magdalena Palić, Nikola Serdar, Marijan Benić, Ivan Šajnović, Ivan Križek, Krešimir Severin
Pregledni rad

