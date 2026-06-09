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Transactions of FAMENA , Vol. 50 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 09.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 09.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Application of Artificial Neural Networks to Assess the Trend of Energy Storage Control Variables in a Multi-Storage Energy System (str. 1-20)

Filip Milešević, Luka Perković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6472kb
Influence of Under-Wing Store Mass on the Flutter Response of an F-16 Model Wing (str. 21-38)

Kemal Yaman, M. Burak Dalmış
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2672kb
Additive Manufacturing Case Study: Metal 3D Printing of a Wankel Engine Model (str. 39-50)

Djordje Dihovicni, Milan Miščević, Aleksandra Mitrović, Nada Ratković Kovačević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1657kb
Lightweight Design of Forklift Truck Boom Cross-Section Based on Multi-Level Optimisation (str. 51-72)

Zhanpeng Fang, Liukai Zhao, Yanqiu Xiao, Jiaqi Qi, Guangzhen Cui, Lianhui Jia, Wei Xiao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4180kb
SEM/EDS Characterisation of MEA Substrates with 3D Microtopography: Composition Uniformity Metrics and Salt-Residue Coverage (str. 73-86)

Boris Delipetar, Ivana Weber, Damir Kovačić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5202kb
Improvement of Titanium Cold Spray Coating Adhesion by Shot Peening (str. 87-100)

Martin Vicen, Libor Trško, Otakar Bokůvka, Eva Nogová, Anna Góral, Wojciech Żórawski
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3688kb
Nature as Input: A Framework for Defining Bioinspired Input Parameters in Topological Optimisation (str. 101-111)

Marija Rešetar, Filip Valjak, Nenad Bojčetić, Miroslav Kuhar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2282kb
Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of Cold Metal Transferwelded AA7075 Joints (str. 113-128)

R. Venkatesh, K. Jayakumar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3100kb
Contents (str. 0-0)


Kazalo

engleski pdf 469kb

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