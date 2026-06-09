Transactions of FAMENA , Vol. 50 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 09.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 09.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Filip Milešević, Luka Perković
Izvorni znanstveni članak
Kemal Yaman, M. Burak Dalmış
Izvorni znanstveni članak
Djordje Dihovicni, Milan Miščević, Aleksandra Mitrović, Nada Ratković Kovačević
Izvorni znanstveni članak
Zhanpeng Fang, Liukai Zhao, Yanqiu Xiao, Jiaqi Qi, Guangzhen Cui, Lianhui Jia, Wei Xiao
Izvorni znanstveni članak
Boris Delipetar, Ivana Weber, Damir Kovačić
Izvorni znanstveni članak
Martin Vicen, Libor Trško, Otakar Bokůvka, Eva Nogová, Anna Góral, Wojciech Żórawski
Izvorni znanstveni članak
Marija Rešetar, Filip Valjak, Nenad Bojčetić, Miroslav Kuhar
Izvorni znanstveni članak
R. Venkatesh, K. Jayakumar
Izvorni znanstveni članak
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