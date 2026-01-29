Politehnika i dizajn , Vol. 13 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 29.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.04.2026.

UTJECAJ UMJETNE INTELIGENCIJE NA TRŽIŠTE RADA: STAVOVI STUDENATA (str. 169-178)

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE LABOR MARKET: STUDENT ATTITUDES (str. 169-178)

Nataša Uzelac, Bruno Simichen
Stručni rad

MEASUREMENT OF THE ELECTRICAL PROPERTIES OF COPPER AND ITS ALLOYS USING THE U-I METHOD (str. 179-187)

MJERENJE ELEKTRIČNIH SVOJSTAVA BAKRA I NJEGOVIH LEGURA KORIŠTENJEM U-I METODE (str. 179-187)

Krešimir Osman, Teo Todorović, Saša Stojanović
Stručni rad

OBITELJSKA KUĆA U SINCU (str. 188-195)

FAMILY HOUSE IN SINAC (str. 188-195)

Iva Ževrnja, Vladimir Ževrnja, Nina Šantek, Zrinka Ževrnja
Stručni rad

THE IMPORTANCE OF GRAMMAR IN THE ACQUISITION OF BUSINESS ENGLISH COMMUNICATION: A CASE STUDY AMONG THE STUDENTS OF ZAGREB UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (str. 196-202)

VAŽNOST GRAMATIKE U USVAJANJU POSLOVNE KOMUNIKACIJE NA ENGLESKOM: ANALIZA ISTRAŽIVANJA MEĐU STUDENTIMA TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU (str. 196-202)

Marija Krstinić, Lucija Bačić, Maja Pauković
Stručni rad

SIMULATION OF SECURITY THREATS IN IPV6 NETWORKS: RA AND NS FLOODING ATTACKS (str. 203-210)

SIMULACIJA SIGURNOSNIH PRIJETNJI U IPV6 MREŽAMA: NAPADI PREPLAVLJIVANJEM RA I NS PORUKAMA (str. 203-210)

Miran Dorčec, Dunja Bjelobrk Knežević, Nikolina Kasunić, Ognjen Staničić
Stručni rad

A BOOK BINDING REALIZATION - THE STYLIZED MEDIEVAL BESTIARY (str. 211-216)

REALIZACIJA KNJIŽNOG UVEZA – STILIZIRAN SREDNJOVJEKOVNI BESTIJARIJ (str. 211-216)

Borna Knežević, Marija Belina, Suzana Pasanec Preprotić
Stručni rad

THE IMPACT OF THE DESIGN PROFESSION ON TYPEFACE PERCEPTION: THE EXAMPLE OF THE POPULATION UNDER 35 (str. 217-226)

UTJECAJ DIZAJNERSKE PROFESIJE NA PERCEPCIJU PISAMA: PRIMJER POPULACIJE MLAĐE OD 35 GODINA (str. 217-226)

Bernarda Brkić, Maja Turčić
Izvorni znanstveni članak

APPLICATION FOR GENERATING EXAM TASKS WITH AUTOMATIC GRADING IN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (str. 227-234)

APLIKACIJA ZA GENERIRANJE ISPITNIH ZADATAKA ZA AUTOMATSKO BODOVANJE U LMS SUSTAVU (str. 227-234)

Danko Ivošević, Stojanović Stojanović
Stručni rad

INTRODUCTION OF A NEW TECHNOLOGY FOR THE REPRODUCTION OF ARTWORKS IN PRINT IN THE VISUAL AND INFRARED SPECTRUM (str. 235-244)

UVOĐENJE NOVE TEHNOLOGIJE ZA REPRODUKCIJU UMJETNIČKIH DJELA U TISKARSTVU U VIZUALNOM I INFRACRVENOM SPEKTRU (str. 235-244)

Dijana Nazor Čorda, Denis Jurečić, Vilko Žiljak
Izvorni znanstveni članak

