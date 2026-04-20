Transactions on Maritime Science , Vol. 15 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 20.04.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 01.05.2026.

From Editor-in-Chief: Editing in the Time of Papers Hyperproduction

Igor Vujović
Uvodnik

Evaluating the Safety of Port-to-Ship Liquefied Hydrogen Bunkering Through Fault Tree Analysis and Fuzzy Bayesian Networks

Dwitya Harits Waskito, Ayudhia Pangestu Gusti, Ludfi Pratiwi Bowo, Prastya Rizky Ramadhan, Wirya Sarwana
Izvorni znanstveni članak

Implementation of IoT-Based Buoy Position Monitoring Using GSM Technology with SIM7000E Module

Hollanda Arief Kusuma, M. Hasbi Sidqi Alajuri Hasbi, Basyaruddin Ismail Harahap Harahap
Prethodno priopćenje

Thermal Analysis of Plug-in Hybrid Vehicle Batteries in Car Carrier Cargo Holds: Implications for Mitigating Fire Risk

Dilyan S. Dimitranov
Izvorni znanstveni članak

Intelligent Ship Engine Rooms: A Decade of Progress and Challenges

Borna Todorić, Lucija Tadić, Ivana Golub Medvešek, Joško Šoda
Pregledni rad

Analysis of the Effect of Brackish Water on the Mechanical Properties of 'Gigantochloa apus' Bamboo Laminated Board for Ship Hull Material

Parlindungan Manik, Ahmad Firdhaus, Muhammad Rifqi Riffardi, Ari Wibawa Budi Santosa, Muhammad Luqman Hakim, Tuswan Tuswan
Prethodno priopćenje

Modelling the Effect of Bow Profile Variations on Naval Ship for Optimizing Resistance Using Computational Fluid Dynamics

Bagiyo Suwasono, Supartono Supartono, Sutiyo Sutiyo, Ali Munazid, Karyawan Karyawan, Feronika Sekar Purininingsih
Prethodno priopćenje

The Impact of Fluctuations in Global Energy Prices on Maritime Transportation: A Frequency-Based Approach

Bade Ekim Kocaman
Izvorni znanstveni članak

Utilizing Both DDPG and DQN Algorithms for Path-Following Control in Autonomous Vehicles

Ali Rizehvandi, Shahram Azadi
Uvodnik

Technical Notes on Intact and Damage Stability Properties and Decks Distribution of Floating Hotels

Yasamin Hasani Asyabdareh
Izvorni znanstveni članak

Sustainable Development Performance of Maritime Companies Using the AHP-TOPSIS Approach

Sacit Tekin Günaydın, Volkan Çetinkaya, Durmuş Ali Deveci
Izvorni znanstveni članak

Interpreting Himalaya Clauses Under Multimodal Carriage: A Comparative Study of International Conventions, English Law and New UAE Maritime Law

Derar Al-Daboubi
Prethodno priopćenje

Land Dominates the Sea: ASEAN and Legal Certainty in Maritime Boundary Disputes

Cornelis Djelfie Massie
Izvorni znanstveni članak

Legal and Linguistic Nuances of Key Terminology in the STCW Convention: The Case of Montenegro: Legal Discourse

Milena Dževerdanović Pejović, Jelena Nikčević
Pregledni rad

Offshore Wind Farm Development: Contractual Structures, Risk Allocation and Regulatory Challenges with a Focus on Croatia

Ratko Brnabić
Prethodno priopćenje

The European Union’s Framework for the Protection of Submarine Cables and Legal Lessons Learned in the Baltic

Ivica Kinder
Stručni rad

Determination of Carbon Footprint: Case Study of a Marine Company

Yasir Numan Balçık, Ayhan Menteş, Şebnem Helvacıoğlu
Prethodno priopćenje

The Adequacy of Polychlorinated Naphthalenes Listing Under the Hong Kong Convention

Jelena Čulin
Pregledni rad

Ship Recycling in Indonesia: Analysis of Compliance with National Regulations and International Standards

Wanda Rulita Sari, Amira Jasmine Salsabila Darojat
Pregledni rad

Unlocking Exploration and Exploitation: An Examination of Ambidextrous Port

Esra Baran Kasapoğlu, Mustafa Serdar Ayan
Prethodno priopćenje

Struggling in a Man’s World: Moderated and Mediation Model for Women to Stay in the Logistics Industry

Abdul Hafaz Ngah, Nurul Izni Kamalrulzaman, Samir Rahi, Nurul Haqimin Salleh, Jagan Jeevan, Aamir Rashid
Izvorni znanstveni članak

Navigating English-Only Policy Through Localisation: Indonesian Maritime Students’ Perspectives

Laila Puspitasari Anggraini
Prethodno priopćenje

The Role of English in Professional Identity Construction of Indonesian Seafarers Aboard Multicultural Ships: A Narrative Study

Purnama NF Lumban Batu, Wida Cahyaningrum, Peter Björkroth
Stručni rad

Digital Storytelling and Authentic Tourist Experiences: Evidence from Rijeka’s Maritime Heritage

Lidija Bagarić, Daniela Gračan, Romana Lekić
Prethodno priopćenje

Economic Potentials and Sustainability Challenges in Marine Resource Management in the Ionian and Adriatic Region: An Empirical Analysis of the Tourism, Fisheries, and Maritime Transport Sectors

Shkelqim Sinanaj, Erald Aliko, Tomorr Sinani
Izvorni znanstveni članak

Foreign Ownership of Croatian Marinas: Promoting Corporate Social Responsibility or Limiting Development?

Damir Piplica, Domagoja Buljan Barbača, Tihomir Luković
Prethodno priopćenje

Management Between Developed and Transitional Economies: The Case of Croatia

Mirna Petričević, Domagoj Hruška, Tihomir Luković
Prethodno priopćenje

Financial Performance of Fishing Cooperatives in the Republic of Croatia

Josip Gugić, Ivan Peronja, Katarina Božanić Sviličić
Prethodno priopćenje

Modelling, Simulation and Optimisation of Complex Systems in Maritime Transport

Mila Nadrljanski, Mira Pavlinović, Gorana Vukušić
Izvorni znanstveni članak

Spatial Analysis of Microbiological Behavior in Sub-Tropical Coastal Wetlands

Sadegh Partani, Amin Arzhangi, Ali Jafari, Pone Roshanpour Abbasabadi
Prethodno priopćenje

Empowering 21st-Century Maritime Educators: Exploring the Relationship Between Technology Acceptance and Digital Citizenship in Cebu City

Carl Jay P. Diamante, Angelica B. Raut-Raut
Izvorni znanstveni članak

Empowering Coastal Communities: A Strategic Framework for Volunteer Integration in Maritime Search and Rescue Operations

Dario Medić, Jarle Løwe Sørensen, Kjell Ivar Øvergård
Prethodno priopćenje

