Ekonomska misao i praksa , Vol. 35 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.05.2026.

ANALIZA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U PRIVATNIM PODUZEĆIMA U STRANOM I DOMAĆEM VLASNIŠTVU (str. 3-34)

ANALYSIS OF THE FUNCTIONS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN FOREIGN-OWNED AND DOMESTICALLY OWNED PRIVATE COMPANIES (str. 3-34)

Marina Brodarić Ivačić, Ivana Tadić
Izvorni znanstveni članak

NET WORKING CAPITAL COMPONENTS AND FIRM PROFITABILITY IN CROATIA BASED ON PANEL DATA FROM 2016 TO 2023 (str. 35-52)

KOMPONENTE NETO OBRTNOG KAPITALA I PROFITABILNOST PODUZEĆA U HRVATSKOJ NA TEMELJU PANEL PODATAKA OD 2016. DO 2023. (str. 35-52)

Maja Buljat, Ana Skledar Ćorluka, Alisa Bilal Zorić
Izvorni znanstveni članak

THE IMPACT SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS, MENTAL HEALTH AND WORK LIFE BALANCE ON ENTREPRENEURIAL INTENTIONS: THE MODERATING ROLE OF FEAR OF FAILURE (str. 53-81)

UTJECAJ SOCIODEMOGRAFSKIH ČIMBENIKA, MENTALNOG ZDRAVLJA I RAVNOTEŽE IZMEĐU POSLOVNOG I PRIVATNOG ŽIVOTA NA PODUZETNIČKE NAMJERE: MODERIRAJUĆA ULOGA STRAHA OD NEUSPJEHA (str. 53-81)

Liridon Kryeziu
Izvorni znanstveni članak

THE EFFECTS OF TAX RELIEFS ON THE R&D ACTIVITY IN SLOVENIA (str. 83-102)

UČINCI POREZNIH OLAKŠICA NA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SLOVENIJI (str. 83-102)

Suzana Laporšek, Igor Stubelj, Matija Vodopivec
Izvorni znanstveni članak

ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL CRISIS PREPAREDNESS DETERMINANTS IMPACT ON CORPORATE REPUTATION (str. 103-129)

PROCJENA UTJECAJA DETERMINANTI SPREMNOSTI ORGANIZACIJE NA KRIZNE SITUACIJE NA REPUTACIJU PODUZEĆA (str. 103-129)

David Sumić, Davor Labaš
Izvorni znanstveni članak

DOES INNOVATIVENESS MEDIATE THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE SHARING AND COMPETITIVE ADVANTAGE? (str. 131-151)

POSREDUJE LI INOVATIVNOST U ODNOSU IZMEĐU DIJELJENJA ZNANJA I KONKURENTSKE PREDNOSTI? (str. 131-151)

Anita Talaja, Tomislav Vulić
Izvorni znanstveni članak

THE ROLE OF ONLINE REVIEWS IN THE CHOICE OF RESTAURANTS: PERCEPTIONS OF DOMESTIC GUESTS IN CROATIA (str. 155-176)

ULOGA NAMREŽNIH RECENZIJA U ODABIRU RESTORANA: PREDODŽBE DOMAĆIH GOSTIJU U HRVATSKOJ (str. 155-176)

Marijela Alebić, Ljudevit Pranić, Ena Jurić
Prethodno priopćenje

ODREDNICE I TRENDOVI SIROMAŠTVA STANOVNIŠTVA U SKANDINAVSKIM I BALTIČKIM ZEMLJAMA (str. 177-194)

DETERMINANTS AND TRENDS OF POPULATION POVERTY IN THE SCANDINAVIAN AND BALTIC COUNTRIES (str. 177-194)

Rasa Balvočiūtė, Ligita Šalkauskienė
Prethodno priopćenje

VREMENSKI PROMJENJIVA NEUČINKOVITOST U PRINOSIMA DEVIZNOG TEČAJA: SLUČAJ EURA U ODNOSU NA GLAVNE VALUTE (str. 195-208)

TIME-VARYING INEFFICIENCY IN EXCHANGE RATE RETURNS: THE CASE OF EURO AGAINST MAJOR CURRENCIES (str. 195-208)

Mile Bošnjak, Ivan Novak, Zoran Wittine
Prethodno priopćenje

KAKO ATIPIČNA AMBALAŽA PRIVLAČI POZORNOST I POBUĐUJE EMOCIJE: ISTRAŽIVANJE TEMELJENO NA PRAĆENJU POGLEDA I IZRAZA LICA (str. 209-230)

HOW ATYPICAL PACKAGING CAPTURES ATTENTION AND EVOKES EMOTION: AN EYE-TRACKING AND FACIAL-EXPRESSION STUDY (str. 209-230)

Kristian Pentus, Andres Kuusik, Kerli Ploom, Liudmyla Dorokhova
Uvodnik

COMPARATIVE ANALYSIS OF FISCAL POLICY IMPACT ON THE UKRAINE AND CROATIA SUSTAINABLE DEVELOPMENT (str. 231-259)

KOMPARATIVNA ANALIZA UTJECAJA FISKALNE POLITIKE NA ODRŽIVI RAZVOJ UKRAJINE I HRVATSKE (str. 231-259)

Oleh Sokil, Yuri Spolitak, Nazar Podolchak, Valerii Zhuk, Darya Legeza, Yana Sokil
Prethodno priopćenje

SOCIAL PREJUDICES AND THEIR IMPACT ON LIMITING WOMEN'S PROFESSIONAL DEVELOPMENT - AN EMPIRICAL APPROACH (str. 261-275)

DRUŠTVENE PREDRASUDE I NJIHOV UTJECAJ NA OGRANIČAVANJE PROFESIONALNOG RAZVOJA ŽENA – EMPIRIJSKI PRISTUP (str. 261-275)

Marta Szczepańczyk
Prethodno priopćenje

EXPLORING THE NEXUS BETWEEN EMISSIONS, ECONOMIC GROWTH, AND EMPLOYMENT: EVIDENCE FROM AZERBAIJAN (str. 277-298)

ISTRAŽIVANJE POVEZANOSTI IZMEĐU EMISIJA, GOSPODARSKOG RASTA I ZAPOSLENOSTI: DOKAZI IZ AZERBAJDŽANA (str. 277-298)

Latif Zeynalli, Ramil Huseyn, Agil Asadov, Abdulrahim Dadashov
Prethodno priopćenje

IMPLICATION OF COVID-19 ON DIGITAL EDUCATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (str. 301-328)

IMPLIKACIJA COVID-19 PANDEMIJE NA DIGITALNO OBRAZOVANJE: SUSTAVNI PREGLED LITERATURE (str. 301-328)

Kateřina Petrová, Jana Hornungová
Pregledni rad

RESILIENCE AGAINST BUSINESS EMAIL COMPROMISE: A CORPORATE CASE STUDY (str. 331-349)

OTPORNOST NA KOMPROMITIRANJE POSLOVNE E-POŠTE: STUDIJA SLUČAJA KORPORACIJE (str. 331-349)

Lukáš Václavík, Jan Špatenka, Kateřina Petrová
Stručni rad

