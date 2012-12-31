Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke , Vol. 5. No. 5., 2012.

  • Datum izdavanja: 31.12.2012.
  • Objavljen na Hrčku: 18.05.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Pet brojeva časopisa godišnjak Titius (str. 1-6)

Šime Pilić
Uvodnik

hrvatski pdf 261kb
SOCIOLOGIJA I LEGITIMIZACIJA PROSTORNOG PLANIRANJA (str. 9-24)

Drago Kos
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 294kb
SOCIOLOGIJA IN LEGITIMIZACIJA PROSTORSKEGA PLANIRANJA (str. 25-39)

Drago Kos
Izvorni znanstveni članak

slovenski pdf 255kb
ZEMLJOCENTRIČNI PRISTUP ZAŠTITI RIJEKE KRKE (str. 41-56)

Lidija Runko Luttenberger, Ivana Gudelj
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 292kb
EKOLOŠKE OPASNOSTI U DRUŠTVU RIZIKA (Stavovi i mišljenja stanovništva Dalmacije o elektroenergetskim postrojenjima) (str. 57-91)

Šime Pilić, Anja Kutleša Babić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 460kb
VERSIFICIRANE LEGENDE U ŠIBENSKOM KRAJU (str. 93-114)

Marko Dragić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 508kb
PRVO RAZDOBLJE MODERNOGA ŠIBENIKA – OD JEZGRE PREMA PERIFERIJI (str. 115-126)

Ivica Poljičak
Pregledni rad

hrvatski pdf 299kb
PRIJATELJSTVA MEĐU MIGRANTIMA KAO PROSTORI KULTURNOG IDENTITETA. KVALITATIVNA STUDIJA NA PRIMJERU MLADIH HRVATA U MÜNCHENU (str. 127-146)

Marijo Suman
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 348kb
Migrantenfreundschaften als kulturelle Identitätsräume. Eine qualitative Studie am Beispiel junger Kroaten in München (str. 147-169)

Marijo Suman
Izvorni znanstveni članak

njemački pdf 370kb
SULTANSKI BERAT FRA NIKOLI OLOVČIĆU IZ 1672.: TRINITARIJANCI, FRANJEVCI I LATINSKI SVEĆENICI U OSMANLIJSKOM CARSTVU (str. 171-180)

Snježana Buzov
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 312kb
DRUŠTVENO PITANJE CJELOVITOG RAZVOJA U PERSONALISTIČKOM MODELU KRŠĆANSTVA (str. 181-196)

Vlaho Kovačević
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 310kb
ETIČNOST U DRUŠTVENIM ISTRAŽIVANJIMA (str. 197-212)

Marija Lončar, Zorana Šuljug Vučica, Maja Dadić
Pregledni rad

hrvatski pdf 419kb
JOSIP KOSOR U SJEĆANJIMA SUVREMENIKA (str. 213-217)

Ivan Bošković
Pregledni rad

hrvatski pdf 185kb
Bibliografija Titius 2008. – 2012. (str. 219-238)

Ivana Lučić
Pregledni rad

hrvatski pdf 275kb
ŽIVKO ŠARIĆ: KAZIVANJA O STAROM ŠIBENIKU (str. 241-242)

Velimir Karabuva
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 163kb
ZDRAVKO PILIĆ: Kužina babe Tonke (str. 243-243)

Velimir Karabuva
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 94kb
ŽELIMIR ŠKARICA I ZVONIMIR ŠULJAK: Knin na starim razglednicama i vedutama (str. 245-247)

Velimir Karabuva
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 170kb

