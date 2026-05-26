Rudarsko-geološko-naftni zbornik , Vol. 41 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 26.05.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 27.05.2026.

Sadržaj

Puni tekst

PREDICTING THE WEIGHT AND TYPE OF DRILLING MUD BY MACHINE LEARNING METHOD (str. 1-20)

engleski pdf 10036kb
PREDVIĐANJE TEŽINE I VRSTE ISPLAKE METODOM STROJNOGA UČENJA (str. 20-20)

Amin Tohidi, Alireza Afradi
Izvorni znanstveni članak

INTEGRATED MATHEMATICAL AND PHYSICAL MODELLING OF SALT IONS LEACHING FROM COAL MINING WASTE: IMPLICATIONS FOR ECOLOGICAL SAFETY AND CIVIL PROTECTION (str. 21-36)

engleski pdf 2342kb
INTEGRIRANO MATEMATIČKO I FIZIČKO MODELIRANJE IZLUŽIVANJA IONSKIH SOLI IZ RUDARSKOGA OTPADA UGLJENA: IMPLIKACIJE ZA EKOLOŠKU SIGURNOST I CIVILNU ZAŠTITU (str. 36-36)

Vasyl Karabyn, Iryna Kochmar, Oksana Karabyn, Clint Sutherland, Valentyna Loboichenko, Andrii Khorolskyi
Izvorni znanstveni članak

DATA-DRIVEN AND KNOWLEDGE-DRIVEN MARCOS METHOD TO CU PORPHYRY PROSPECTIVITY MODELLING, A CASE STUDY, SHAHR-E-BABAK AREA, SOUTHEASTERN IRAN (str. 37-54)

engleski pdf 11592kb
MODELIRANJE POTENCIJALA CU PORFIRITA KORIŠTENJEM MARCOS METODE VOĐENE PODATCIMA I ZNANJEM, STUDIJA SLUČAJA, PODRUČJE SHAHR-E-BABAK, JUGOISTOČNI IRAN (str. 54-54)

Moslem Jahantigh, Hamidreza Ramazi
Izvorni znanstveni članak

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF TEMPERATURE AND OIL COMPOSITION ON CO2-CRUDE OIL SWELLING, EXTRACTION MECHANISMS, AND DISPLACEMENT PERFORMANCE (str. 55-67)

engleski pdf 2438kb
EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE UTJECAJA TEMPERATURE I SASTAVA NAFTE NA BUBRENJE NAFTE IZAZVANO ISTISKIVANJEM S CO2, MEHANIZME EKSTRAKCIJE I KARAKTERISTIKE ISTISKIVANJA (str. 67-67)

Kartika Hartono, Asep K. Permadi, Ucok W. R. Siagia, Andri L. Hakim, Sumadi Paryoto, Ahlul H. Resha, Syaeful A. Satya, Reno Pratiwi, Maman Djumantara, Dina A. Chusniah
Izvorni znanstveni članak

SEISMOGENIC ANALYSIS OF THE 2023 MW6.9 MURGHOB EARTHQUAKE, TAJIKISTAN, BASED ON MULTI-TRACK INSAR AND MODELLING (str. 69-80)

engleski pdf 3511kb
SEIZMOGENA ANALIZA POTRESA MAGNITUDE 6,9 U MURGHOBU 2023. GODINE, TADŽIKISTAN, TEMELJENA NA MULTI-TRACK INSAR TEHNICI I MODELIRANJU (str. 67-67)

Rana Jaladara, Naufal Setiawan, Erlan Sumanjaya
Izvorni znanstveni članak

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM APPLICATION FOR PROSPECTING THE SANDSTONE-TYPE URANIUM DEPOSIT IN THE MELAWI REGION, WEST KALIMANTAN, INDONESIA (str. 81-97)

engleski pdf 5830kb
PRIMJENA GEOGRAFSKOGA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA ISTRAŽIVANJE LEŽIŠTA URANIJA PJEŠČENJAČKOGA TIPA U REGIJI MELAWI, ZAPADNI KALIMANTAN, INDONEZIJA (str. 97-97)

Tyto Baskara Adimedha, Roni Ciputra, Frederikus Dian Indrastomo, I Gde Sukadana, Heri Syaeful, Yoshi Rachael
Izvorni znanstveni članak

STRESS TRANSFER AND SEISMICITY ALONG THE SOUTHERN GREAT SUMATRAN FAULT: INSIGHTS FROM THE 1994 LIWA EARTHQUAKE (str. 99-113)

engleski pdf 17454kb
PRIJENOS NAPREZANJA I SEIZMIČNOST DUŽ JUŽNOGA VELIKOG SUMATRANSKOG RASJEDA: UVIDI IZ POTRESA U LIWI 1994. (str. 113-113)

Andri Kurniawan, Nicolas Silaen, Khalil Ibrahim, Arsy Nurrochman, Ridho Destawan, Nanda Hanyfa Maulida, Irfan Prasetyo, Ahmad Zaenudin, Adhi Wibowo
Izvorni znanstveni članak

ENHANCED DESORPTION OF COBALT FROM CONTAMINATED SANDY SILTY-CLAY SOILS (str. 115-126)

engleski pdf 3044kb
POBOLJŠANA DESORPCIJA KOBALTA IZ ONEČIŠĆENIH PJESKOVITIH MULJEVITO-GLINOVITIH TALA (str. 126-126)

Tamás Bacsó, Márton Tóth
Izvorni znanstveni članak

GEOCHEMISTRY AND GENESIS OF THE MANGANESE ORES IN THE NAWAGAI OPHIOLITIC MELANGE, MOHMAND DISTRICT, KHYBER PAKHTUNKHWA, PAKISTAN (str. 127-141)

engleski pdf 8430kb
GEOKEMIJA I GENEZA MANGANOVIH RUDA U OFIOLITNOME MELANŽU NAWAGAI, OKRUG MOHMAND, KHYBER PAKHTUNKHWA, PAKISTAN (str. 141-141)

Irfan Ullah, Aamir Khan, Mohammad Tahir Shah, Liaqat Ali, Asad Khan, Muhammad Mustafa
Izvorni znanstveni članak

ENHANCING HYPOCENTER RELOCATION FOR SEISMIC HAZARD EVALUATION IN CENTRAL JAVA AND YOGYAKARTA INDONESIA: FINDINGS FROM THE BMKG EARTHQUAKE CATALOG OF AUGUST-OCTOBER 2024 (str. 143-158)

engleski pdf 9888kb
POBOLJŠANJE RELOCIRANJA HIPOCENTRA U SVRHU EVALUACIJE SEIZMIČKOGA HAZARDA U SREDIŠNJOJ JAVI I YOGYAKARTI, INDONEZIJA: NALAZI IZ KATALOGA POTRESA BMKG-A ZA RAZDOBLJE KOLOVOZ – LISTOPAD 2024. (str. 158-158)

Wahyu Hidayat, Nanda Agustina, Ekalia Ardenti, Suharsono Suharsono, Ardian Novianto, Uli Ulfa, Maman Rohaman, Herry Riswandi
Izvorni znanstveni članak

ORE GENESIS AND HYDROTHERMAL EVOLUTION OF THE CHESHMEH-HADI STRATABOUND (MANTO-TYPE) COPPER DEPOSIT IN THE VOLCANIC-PLUTONIC BELT NORTH OF THE DORUNEH FAULT, EAST OF THE SEPID-SARVE COPPER DEPOSIT (NW BARDESKAN, CENTRAL IRAN): EVIDENCE FROM GEOLOGY, GEOCHEMISTRY, FLUID INCLUSIONS, AND STABLE S AND O ISOTOPES (str. 159-184)

engleski pdf 12821kb
RUDNA GENEZA I HIDROTERMALNA EVOLUCIJA SLOJEVITOGA (TIPA MANTO) LEŽIŠTA BAKRA CHESHMEH-HADI U VULKANSKO-PLUTONSKOME POJASU SJEVERNO OD RASJEDA DORUNEH, ISTOČNO OD LEŽIŠTA BAKRA SEPID-SARVE (SJEVEROZAPADNI BARDESKAN, SREDIŠNJI IRAN): DOKAZI IZ GEOLOGIJE, GEOKEMIJE, FLUIDNIH INKLUZIJA I STABILNIH IZOTOPA S I O (str. 184-184)

Morteza Esform, Hasan Zamanian, Alireza Zarasvandi, Alireza Almasi, Mahya Nia
Izvorni znanstveni članak

MAGNETIC CHARACTERISTICS AND MINERALOGY OF CAVE SEDIMENTS FROM SOLEK CAVE, WEST SUMATRA: IMPLICATIONS FOR PALEOENVIRONMENTAL PROCESSES WITHIN THE CAVE (str. 185-195)

engleski pdf 5128kb
MAGNETNA SVOJSTVA I MINERALOGIJA ŠPILJSKIH SEDIMENATA IZ ŠPILJE SOLEK, ZAPADNA SUMATRA: IMPLIKACIJE ZA PALEOEKOLOŠKE PROCESE UNUTAR ŠPILJE (str. 195-195)

Hamdi Rifai, Rizaldi Putra, Wilda Febi Rahmadhani, Nilam Sari, Dessupri Niarti, Wardina Nasution, Erni Erni, Christopher M. Wurster
Izvorni znanstveni članak

FALL CONE TEST CALIBRATION FOR SLOPE STABILITY ANALYSIS (str. 197-205)

engleski pdf 2978kb
KALIBRACIJA ISPITIVANJA POMOĆU PADAJUĆEGA ŠILJKA ZA ANALIZU STABILNOSTI KOSINA (str. 205-205)

Chalabi Youssouf, Aissaoui Soufyane, Zadjaoui Abdeldjalil, Aissa Mamoune Sidi Mohammed
Prethodno priopćenje

REMOTE SENSING OF RADIOACTIVE ALTERATION ZONES USING SENTINEL-2 AND SPAD CHLOROPHYLL MEASUREMENTS IN MAMUJU, INDONESIA (str. 207-218)

engleski pdf 8519kb
DALJINSKO ISTRAŽIVANJE RADIOAKTIVNIH ALTERACIJSKIH ZONA KORIŠTENJEM SENTINEL-2 I SPAD MJERENJA KLOROFILA U MAMUJUU, INDONEZIJA (str. 218-218)

Nuraisyiah Pertiwi Kamsir, Asep Saepuloh, Very Susanto, Eka Djatnika Nugraha
Izvorni znanstveni članak

RAM MEASURE OF HYDRAULIC POWERED ROOF SUPPORTS IN UNDERGROUND LONGWALL COAL MINES (str. 219-231)

engleski pdf 3178kb
RAM ANALIZA HIDRAULIČKIH SAMOHODNIH SUSTAVA PODGRADE U PODZEMNIM UGLJENOKOPIMA SA ŠIROKOČELNIM OTKOPAVANJEM (str. 231-231)

Mohammad Javad Rahimdel
Izvorni znanstveni članak

