Kartografija i geoinformacije , Vol. 25 No. 45, 2026.
- Datum izdavanja: 02.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Branimir Vukosav, Denis Radoš, Mislav Stjepan Čagalj
Izvorni znanstveni članak
Ilija Grgić, Davor Kršulović
Pregledni rad
Dubravka Mlinarić, Kristina Rupert
Izvorni znanstveni članak
Vesna Poslončec-Petrić
Vijest
Ana Kuveždić Divjak
Vijest
Sonja Briški Uzelac
Recenzija, prikaz
Robert Župan, Tomislav Ciceli, Ljerka Marić
Recenzija, prikaz
Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz
Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz
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