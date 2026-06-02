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Kartografija i geoinformacije , Vol. 25 No. 45, 2026.

  • Datum izdavanja: 02.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Južnohrvatski prostorni identiteti u ergonimima – primjer regionima „Dalmacija“ (str. 7-22)

hrvatski pdf 4688kb
South Croatian Spatial Identities in Ergonyms – The Example of the Region Name Dalmatia (str. 6-22)

Branimir Vukosav, Denis Radoš, Mislav Stjepan Čagalj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4688kb
Kopnene granice Hrvatske: između povijesti, prava i geodezije (str. 25-45)

hrvatski pdf 11238kb
The Land Borders of Croatia: Between History, Law and Geodesy (str. 24-45)

Ilija Grgić, Davor Kršulović
Pregledni rad

engleski pdf 11238kb
Utjecaj austrijskih vojnih kartografa i topografa na poznavanje središnjega dijela savsko-dravskog međurječja: primjer Müllerove karte Ugarske iz 1709. godine (str. 47-79)

hrvatski pdf 42868kb
The Influence of Austrian Military Cartographers and Topographers on Knowledge of the Central Sava-Drava Interfluve: The Case of Johann Christoph Müller’s Map of Hungary (1709) (str. 46-79)

Dubravka Mlinarić, Kristina Rupert
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 42868kb
Iva Cibilić, doktorica tehničkih znanosti (str. 81-83)

hrvatski pdf 713kb
Iva Cibilić, PhD in Technical Sciences (str. 80-82)

Vesna Poslončec-Petrić
Vijest

engleski pdf 713kb
Karlo Kević, doktor tehničkih znanosti (str. 85-87)

hrvatski pdf 718kb
Karlo Kević, PhD in Technical Sciences (str. 84-86)

Ana Kuveždić Divjak
Vijest

engleski pdf 718kb
Izložbene kartografije Želimira Koščevica – Kritički instrumentarij, izložbeni i kustoski narativi (str. 87-95)

hrvatski pdf 3849kb
Exhibition Cartographies of Želimir Koščevic – Critical Toolkit, Exhibition and Curatorial Narratives

Sonja Briški Uzelac
Recenzija, prikaz

engleski pdf 3849kb
Aktivnosti Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena u razdoblju od 2023. do 2026. godine (str. 97-100)

hrvatski pdf 1897kb
Activities of the Commission for the Standardization of Geographical Names from 2023 to 2026 (str. 98-100)

Robert Župan, Tomislav Ciceli, Ljerka Marić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1897kb
GeoAI2 – geoinformacije i umjetna inteligencija (str. 103-109)

hrvatski pdf 1126kb
GeoAI2 – Geoinformation and Artificial Intelligence (str. 102-108)

Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

engleski pdf 1126kb
Kartografske projekcije u elektroničkoj navigaciji i umjetna inteligencija (str. 111-113)

hrvatski pdf 849kb
Map Projections in Electronic Navigation and Artificial Intelligence (str. 110-112)

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

engleski pdf 849kb

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