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Državno odvjetništvo otvara razgovor , Vol. 2. No. 1., 2026.

  • Datum izdavanja: 15.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Surogat majčinstvo – Mater semper certa est? – (str. 1-32)

hrvatski pdf 460kb
Surrogacy – Mater Semper Certa Est?

Matea Belačić Pleše
Pregledni rad

Razum i osjećaji: kaznenopravni aspekt emocionalne manipulacije (str. 33-58)

hrvatski pdf 383kb
Sense and Sensibility: The Criminal Aspect Of Emotional Manipulation

Gloria Gudelj, Sara Horvatić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 383kb
Citizenship, Identity and Values – Reflections on Commission v Malta; A presentation given at University of Bologna, Faculty of Law on February 27, 2026, at the conference “The EU Citizenship as an element of European Identity“ (str. 59-74)

engleski pdf 290kb
Državljanstvo, identitet i vrijednosti: Razmišljanja o predmetu Komisija protiv Malte Prezentacija održana na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Bologni 27. veljače 2026. na konferenciji „Građanstvo EU-a kao element europskog identiteta”

Siniša Rodin
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 290kb
Odvjetnik kao počinitelj kaznenog djela zlouporabe povjerenja na štetu vlastite stranke (str. 75-92)

hrvatski pdf 256kb
The Attorney as the Perpetrator of the Criminal Offence of Breaching Trust to the Detriment of their own Client

Tomislav Šimić
Stručni rad

Kaznenopravni sustav Dubrovačke Republike (1272. – 1808.): između normativne uređenosti i društvene nejednakosti (str. 105-122)

hrvatski pdf 294kb
The Penal Justice System of the Republic of Dubrovnik (1272–1808): Between Normative Order and Social Inequality

Katija Kristović
Stručni rad

The Role of Multilateral and Bilateral Cooperation for Justice Mechanisms in Post-Genocide Rwanda (str. 123-146)

engleski pdf 359kb
Uloga multilateralne i bilateralne suradnje u razvoju mehanizama pravde u Ruandi nakon genocida

Kasuni Prasadini Somaratna
Pregledni rad

Evolucija multilateralnog suda za investicijske sporove u okviru UNCITRAL-ove Radne grupe III Jesmo li bliže sistemskoj reformi? (str. 147-176)

hrvatski pdf 452kb
Evolution of the Multilateral Investment Court within the UNCITRAL Working Group III: Are We Closer to Systemic Reform?

Fahira Brodlija
Pregledni rad

Ususret očekivanoj reformi prekršajnoga postupka? (str. 177-192)

hrvatski pdf 264kb
Anticipated Reforms to the Misdemeanour Act

Robert Olujić
Stručni rad

Commercial Alternative Dispute Resolution and the Public Interest: Private Justice and the Rule of Law (str. 193-208)

engleski pdf 264kb
Alternativno rješavanje trgovačkih sporova i javni interes: Privatna pravda i vladavina prava

Ljubomir Petrulješkov
Stručni rad

Gdje je nestao sudac čovjek? Pretjerani formalizam i pravično tumačenje prava u praksi županijskih sudova: empirijska analiza predmeta Tužitelj RR protiv Republike Hrvatsk (str. 209-228)

Tomislav Šimić
Studija slučaja

hrvatski pdf 284kb
Dokazi kriptiranom komunikacijom SKY ECC i ANOM (str. 229-260)

hrvatski pdf 416kb
Evidence from SKY ECC and ANOM Encrypted Communication

Marijana Jurić Vukašin, Sven Mišković
Pregledni rad

Trag odsutnoga – analiza odluke kolumbijskoga Ustavnog suda (str. 261-286)

hrvatski pdf 441kb
Tracing the Absent: Analysing a Decision of the Colombian Constitutional Court

Nives Baškiera, Jadranka Osrečak
Studija slučaja

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