Državno odvjetništvo otvara razgovor , Vol. 2. No. 1., 2026.
- Datum izdavanja: 15.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 15.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Matea Belačić Pleše
Pregledni rad
Gloria Gudelj, Sara Horvatić
Izvorni znanstveni članak
Katija Kristović
Stručni rad
Kasuni Prasadini Somaratna
Pregledni rad
Fahira Brodlija
Pregledni rad
Robert Olujić
Stručni rad
Ljubomir Petrulješkov
Stručni rad
Tomislav Šimić
Studija slučaja
Marijana Jurić Vukašin, Sven Mišković
Pregledni rad
Nives Baškiera, Jadranka Osrečak
Studija slučaja
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