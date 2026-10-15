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DIEM : Dubrovnik International Economic Meeting , Vol. 11 No. Special Issue, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 15.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

OVEREDUCATION IN GREEN INDUSTRIES: METHODOLOGICAL ASYMMETRIES AND EVIDENCE FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE (str. 1-14)

Marija Bečić, Perica Vojinić, Luljeta Elezaj
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 260kb
LOCAL EFFECTS OF ENERGY DECOUPLING IN EU-27 ON LABOR: A SPATIAL INVESTIGATION (str. 15-34)

Zouhair Ait Benhamou
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1221kb
GREEN FOR WHOM? TOURISM-ORIENTED GREEN TRANSITION IN DUBROVNIK (str. 35-48)

Nikolina Hazdovac Bajić, Maria Šoštarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 311kb
CARBON INTENSITY, WATER EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE: A CASE STUDY OF A SLOVAK BREWERY (str. 49-59)

Sabina Janikovičová, Melánia Gyénová, Mária Barteková
Prethodno priopćenje

engleski pdf 223kb
REGULATORY PRESSURE AND ORGANIZATIONAL COMPLIANCE IN NATIONAL CRITICAL INFRASTRUCTURE: IMPLICATIONS FOR RISK MANAGEMENT AND OPERATIONAL RESILIENCE (str. 60-70)

Ivana Pokrajčić, Tonći Lazibat
Prethodno priopćenje

engleski pdf 233kb
CROATIAN COMPETITIVENESS IN THE SOUTHERN EUROPEAN TOURISM MARKET: TRAVEL AND TOURISM SUSTAINABILITY DIMENSION (str. 71-84)

Ana Portolan, Ljubica Mišković, Lucijana Kristić
Prethodno priopćenje

engleski pdf 302kb
GREEN TRANSITION FROM THE PERSPECTIVE OF NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS (str. 85-99)

Jakub Sukiennik, Amalia Morales-Zumaquero, Sławomir Czetwertyński
Prethodno priopćenje

engleski pdf 230kb
ADOPTING SUSTAINABILITY-ORIENTED INNOVATION IN SUPPLY CHAIN TO ENHANCE SUSTAINABILITY PERFORMANCE: A CASE STUDY (str. 100-121)

Irma Zapalskyte, Jurgita Sekliuckiene
Prethodno priopćenje

engleski pdf 268kb

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