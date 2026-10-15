DIEM : Dubrovnik International Economic Meeting , Vol. 11 No. Special Issue, 2026.
- Datum izdavanja: 15.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 15.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marija Bečić, Perica Vojinić, Luljeta Elezaj
Izvorni znanstveni članak
Zouhair Ait Benhamou
Izvorni znanstveni članak
Nikolina Hazdovac Bajić, Maria Šoštarić
Izvorni znanstveni članak
Sabina Janikovičová, Melánia Gyénová, Mária Barteková
Prethodno priopćenje
Ivana Pokrajčić, Tonći Lazibat
Prethodno priopćenje
Ana Portolan, Ljubica Mišković, Lucijana Kristić
Prethodno priopćenje
Jakub Sukiennik, Amalia Morales-Zumaquero, Sławomir Czetwertyński
Prethodno priopćenje
Irma Zapalskyte, Jurgita Sekliuckiene
Prethodno priopćenje
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