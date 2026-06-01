Journal of Communications Software and Systems , Vol. 22 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Mohammed Imad Aal-Nouman, Aymen M. Al-Kadhimi, Hamzah M. Marhoon, Ahmed Basim Atta Al-Aaloosi
Izvorni znanstveni članak
Nadjette Rebouh, Louiza Bouallouche - Medjkoune
Izvorni znanstveni članak
Zbynek Kocur, Ondrej Vondrous
Izvorni znanstveni članak
Abdullah Makki Jebur, Murtadha Talib Abbas, Bashaer Makki Jebur
Izvorni znanstveni članak
Vishal Ramola, Manoj Kumar Panda
Izvorni znanstveni članak
Thamer M. Jamel, Hamsa D. Majeed, Noor Q. Lateef
Izvorni znanstveni članak
Oluyemisi Adenike Oyedemi, Renata Lopes Rosa, Ugochukwu Okwudili Matthew, Demostenes Zegarra Rodriguez
Izvorni znanstveni članak
Vaishali Ganganwar, Gaurav Singh Chauhan, Jangveer Singh, Shashvat Khajuria, Vivek Battan
Izvorni znanstveni članak
Israt Jahan Reshma, Asfak Shahriur, Yusuf Sulistyo Nugroho, Shuvroto Kumar, Dedi Gunawan, Syful Islam
Izvorni znanstveni članak
S. Karishma, V. Akila
Izvorni znanstveni članak
Yahya Jasim Harbi, Naseem Kadhim B. Al-Mudhaffar, Heba Abdul-Jaleel Al-Asady, Ali K. Al-Janabi
Izvorni znanstveni članak
Omkaresh Kulkarni, Sudhanshu Gonge, V. S. Prasad Kandi, Doddi Srilatha, Chitrakant Banchhor, Sandeep Dwarkanath Pande, Chandrashekhar A. Ghuge, Dharmesh Dhabliya
Izvorni znanstveni članak
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