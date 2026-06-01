 Skoči na glavni sadržaj

Journal of Communications Software and Systems , Vol. 22 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.06.2026.

Sadržaj

Puni tekst

EnergySlot: A Lightweight Scheduler for QoS and Energy Efficiency in 5G Networks (str. 153-162)

Mohammed Imad Aal-Nouman, Aymen M. Al-Kadhimi, Hamzah M. Marhoon, Ahmed Basim Atta Al-Aaloosi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1675kb
Consensus-Free Atomic Broadcast Protocol for Mobile Distributed Systems (str. 163-174)

Nadjette Rebouh, Louiza Bouallouche - Medjkoune
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1301kb
Assessing QoS and User Experience in 4G/5G Networks under Rapid Movement (str. 175-186)

Zbynek Kocur, Ondrej Vondrous
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 11896kb
HSL-DCRNet: Hybrid Sequential-Local Deep CNN-RNN Feature Extractor Network for Efficient Intrusion Detection in IoT Network (str. 187-198)

Abdullah Makki Jebur, Murtadha Talib Abbas, Bashaer Makki Jebur
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1638kb
FPGA-Based Moving Array Beamforming for Robust Mixed-Source MIMO Estimation (str. 199-210)

Vishal Ramola, Manoj Kumar Panda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 7715kb
A Distributed Step-Size Control Mechanism for Robust Set-Membership APA in Dynamic Channel Equalization (str. 211-220)

Thamer M. Jamel, Hamsa D. Majeed, Noor Q. Lateef
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4455kb
HyFlaNK: A Hybrid Federated Learning Framework for Real-time Network Threat Detection (str. 221-231)

Oluyemisi Adenike Oyedemi, Renata Lopes Rosa, Ugochukwu Okwudili Matthew, Demostenes Zegarra Rodriguez
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2909kb
MemeCLIP: Leveraging Contrastive Language-Image Pre-training (CLIP) for Memotion Analysis (str. 232-243)

Vaishali Ganganwar, Gaurav Singh Chauhan, Jangveer Singh, Shashvat Khajuria, Vivek Battan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3456kb
Understanding Link Sharing Practice in NPM Related Tweets by Package Maintainers Community (str. 244-256)

Israt Jahan Reshma, Asfak Shahriur, Yusuf Sulistyo Nugroho, Shuvroto Kumar, Dedi Gunawan, Syful Islam
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2230kb
Detection of Misogyny in Hindi Code-Mixed Texts by BiGRU with Bahdanau Attention using ByT5 Embeddings (str. 257-264)

S. Karishma, V. Akila
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1891kb
An Efficient Design of One and Two-Dimensional DWMT-MCM (str. 265-273)

Yahya Jasim Harbi, Naseem Kadhim B. Al-Mudhaffar, Heba Abdul-Jaleel Al-Asady, Ali K. Al-Janabi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1091kb
A Cognitive Fuzzy - Analytic Hierarchy Process and Semantic Reasoning Framework for Human-like Intelligence in HR Performance Evaluation (str. 274-282)

Omkaresh Kulkarni, Sudhanshu Gonge, V. S. Prasad Kandi, Doddi Srilatha, Chitrakant Banchhor, Sandeep Dwarkanath Pande, Chandrashekhar A. Ghuge, Dharmesh Dhabliya
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1475kb

Posjeta: 0 *