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Književna smotra : Časopis za svjetsku književnost , Vol. 58 No. 219(1), 2026.

  • Datum izdavanja: 09.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 09.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

State of the Nation and the Novel: Jane Austen’s Persuasion (str. 3-35)

engleski pdf 594kb
Stanje nacije i roman: Uvjeravanje Jane Austen

Borislav Knežević
Izvorni znanstveni članak

Look at This Blue and the Discontents of the Anthropocene (str. 37-58)

engleski pdf 697kb
Look at This Blue i nezadovoljstvo antropocena

Marija Krivokapić
Izvorni znanstveni članak

“Or se’ tu quel Virgilio…” (On the dedicatee of the elegy An Autumn Flower by Father Gjergj Fishta) (str. 59-86)

engleski pdf 569kb
“Or se’ tu quel Virgilio...” (O adresatu elegije Jesenski cvijet fra Gjergja Fishte)

Ilir Breca
Izvorni znanstveni članak

Pjesnički krug oko Stefana Georgea s očišta povijesti znanja i obrazovanja (str. 87-103)

hrvatski pdf 530kb
The Stefan George Circle: a Cultural-Intellectual Formation at the Intersection of Aesthetics, Knowledge, And Education

Christine Magerski
Izvorni znanstveni članak

Elementi baladičnog u noveli Duga Dinka Šimunovića: između estetskog, intimnog i političkog (str. 105-115)

hrvatski pdf 486kb
Elements of the Balladic in Dinko Šimunović’s Novella Duga: Between the Aesthetic, the Intimate, and the Political

Marijana Bijelić
Izvorni znanstveni članak

Schillerova drama Wilhelm Tell u svjetlu Kantove i Rousseauove misli (str. 117-139)

hrvatski pdf 546kb
Schiller's Play Wilhelm Tell In the Light of Kant's and Rousseau's Thought

Tihomir Engler, Petra Žagar Šoštarić
Pregledni rad

Prevoditeljska poetika i praksa Voje Šindolića (str. 141-162)

hrvatski pdf 532kb
The Translational Poetics and Practice of Vojo Šindolić

Damir Španić
Izvorni znanstveni članak

Od književnosti do filma: dodirne točke između književnog i filmskog stvaralaštva u esejima Piera Paola Pasolinija (str. 163-180)

hrvatski pdf 513kb
From Literature to Cinema: Convergence of Literary and Cinematic Works in the Essays of Pier Paolo Pasolini

Etami Borjan
Pregledni rad

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