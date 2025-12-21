- Datum izdavanja: 21.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 10.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ostalo
Teodora Shek Brnardić, Zrinka Blažević, Filip Novosel, Iva Mandušić, Marta Jurković
Uvodnik
Ivan Marjanović
Izvorni znanstveni članak
Rudolf Barišić
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Karlović
Izvorni znanstveni članak
Zrinko Novosel
Izvorni znanstveni članak
Lidija Ban Matovac
Pregledni rad
Janja Dora Ivančić
Izvorni znanstveni članak
Feđa Milivojević
Izvorni znanstveni članak
Mislav Gregl
Izvorni znanstveni članak
Petra Predoević Zadković, Palma Karković
Izvorni znanstveni članak
Pavao Nujić
Prethodno priopćenje
Filip Katanić
Pregledni rad
Juraj Balić
Izvorni znanstveni članak
Mateja Jerman
Izvorni znanstveni članak
Katarina Nina Simončič
Izvorni znanstveni članak
Matea Marušić
Recenzija, prikaz
Ivan Peović
Recenzija, prikaz
Matea Marušić
Recenzija, prikaz
Ostalo
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