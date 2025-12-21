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Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , Vol. 57 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 10.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 5-7)


Ostalo

hrvatski pdf 676kb
Uvodne riječi (str. 11-14)

Teodora Shek Brnardić, Zrinka Blažević, Filip Novosel, Iva Mandušić, Marta Jurković
Uvodnik

hrvatski pdf 699kb
Pjesme zahvalnice osječkih gimnazijalaca (1838 – 1842) (str. 15-25)

hrvatski pdf 881kb
Laudatory Poems of Osijek Gymnasium Graduates (1838–1842) (Summary) (str. 25-25)

Ivan Marjanović
Izvorni znanstveni članak

Zaboravljena baština? Antika i Bosna Srebrena u 18. stoljeću (str. 27-49)

hrvatski pdf 1180kb
Heritage Forgotten? Antiquity and the Franciscan Province of Bosna Srebrena in the Eighteenth Century (Summary) (str. 49-49)

Rudolf Barišić
Izvorni znanstveni članak

Literatura ugarsko-hrvatskog prava i recepcija romanističkih koncepata tijekom „dugog“ 18. stoljeća (str. 51-63)

hrvatski pdf 1061kb
Literature of Hungarian-Croatian Law and the Reception of Roman Legal Concepts during the “long” 18th Century (Summary) (str. 63-63)

Tomislav Karlović
Izvorni znanstveni članak

Antika u pravnom studiju početkom 19. stoljeća – od studentskih bilježaka do ispitnih teza zagrebačkih profesora (str. 65-78)

hrvatski pdf 1060kb
Antiquity in Legal Studies in the Early 19th Century – from Students’ Notes to Examination Theses of Zagreb Professors (Summary) (str. 77-78)

Zrinko Novosel
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj antičke ekloge na pastirske razgovore Matije Petra Katančića (str. 79-91)

hrvatski pdf 1226kb
The Influence of the Ancient Eclogue on the Pastoral Lyrics of Matija Petar Katančić (Summary) (str. 90-91)

Lidija Ban Matovac
Pregledni rad

Uloga antike u djelima zadarskog nadbiskupa Matija Karamana (1700 – 1771) (str. 93-104)

hrvatski pdf 1249kb
The Role of Antiquity in the Works of the Archbishop of Zadar, Matteo Caraman (1700–1771) (Summary) (str. 104-104)

Janja Dora Ivančić
Izvorni znanstveni članak

Ilirski ratovi u djelu Ivana Šveara Ogledalo Iliriuma (str. 105-121)

hrvatski pdf 1535kb
Illyrian Wars in Ivan Švear’s Work Ogledalo Iliriuma (Summary) (str. 121-121)

Feđa Milivojević
Izvorni znanstveni članak

Rasprava Baltazara Adama Krčelića o drevnoj Andautoniji (str. 123-135)

hrvatski pdf 1677kb
Baltazar Adam Krčelić’s (1715–1778) Discussion on Ancient Andautonia (Summary) (str. 134-134)

Mislav Gregl
Izvorni znanstveni članak

Važnost „dugog“ 18. stoljeća za poznavanje riječke antičke baštine (str. 137-155)

hrvatski pdf 4743kb
The Importance of the “Long” 18th Century for the Understanding of Rijeka’s Ancient Heritage (Summary) (str. 154-155)

Petra Predoević Zadković, Palma Karković
Izvorni znanstveni članak

Ilirija u opisu Slavonije i Srijema Friedricha Wilhelma von Taubea (str. 157-167)

hrvatski pdf 1490kb
Illyria in the Description of Slavonia and Syrmia by Friedrich Wilhelm von Taube (Summary) (str. 167-167)

Pavao Nujić
Prethodno priopćenje

Utjecaj Ksenofontove knjige O zapovjedniku konjice na razvoj vojnog konjaništva u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću (str. 169-187)

hrvatski pdf 2094kb
The Influence of Xenophon’s Book The Cavalry Commander on the Development of Cavalry in the Habsburg Monarchy in the 18th Century (Summary) (str. 186-187)

Filip Katanić
Pregledni rad

Barbari na europskim bojištima u 18. stoljeću: prikaz krajišnika u Sedmogodišnjem ratu (str. 189-211)

hrvatski pdf 2657kb
Barbarians on European Battlefields in the 18th Century: Portrayal of the Grenzer in the Seven Years War (Summary) (str. 211-211)

Juraj Balić
Izvorni znanstveni članak

Barokni klasicizam u Istri i Hrvatskom primorju: nekoliko zlatarskih primjera (str. 213-228)

hrvatski pdf 3257kb
Baroque Classicism in Istria and the Croatian Littoral: Several Goldsmith Examples (Summary) (str. 227-228)

Mateja Jerman
Izvorni znanstveni članak

Neoklasicistički modni kodovi u hrvatskom plemstvu ranog 19. stoljeća: obitelj Pejačević kao studija slučaja (str. 229-249)

hrvatski pdf 4524kb
Neoclassical Fashion Trends in Croatia from 1800 to 1820: A Case Study of the Pejačević Family (Summary) (str. 248-249)

Katarina Nina Simončič
Izvorni znanstveni članak

Alain Jejcic, Peter Vodopivec, Josip Vrandečić, Napoléon dans l’Adriatique: Dictionnaire biographique des Provinces Illyriennes, SPM, Kronos, Paris, 2018, 737 str. (str. 253-254)

Matea Marušić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 994kb
Fontes: izvori za hrvatsku povijest, vol. 30, br. 1 (2024), 314 str. (str. 255-256)

Ivan Peović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1008kb
Istraživačka radionica Što je prosvjetiteljstvo?, 28. studenog 2025, Institut Ivo Pilar, Zagreb (str. 256-258)

Matea Marušić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 1080kb
Upute autorima i suradnicima Radova Zavoda za hrvatsku povijest (str. 259-262)


Ostalo

hrvatski pdf 1239kb
Author and Contributor Guidelines (str. 263-266)


Ostalo

hrvatski pdf 1254kb

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