Historijski zbornik , Vol. 79 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 10.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 10.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Filip Hren
Izvorni znanstveni članak
Amila Kasumović
Izvorni znanstveni članak
Stipica Grgić
Izvorni znanstveni članak
Milan Radovanović
Izvorni znanstveni članak
Hrvoje Volner
Pregledni rad
Luka Knez
Izvorni znanstveni članak
Davor Marijan
Izvorni znanstveni članak
Marin Banović
Recenzija, prikaz
Edi Zubović
Recenzija, prikaz
Josip Jagodar
Recenzija, prikaz
Tomislav Kardum
Recenzija, Prikaz slučaja
Damir Agičić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Hrvoje Petrić, Željko Holjevac
Ostalo
Marica Karakaš Obradov
Ostalo
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