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Historijski zbornik , Vol. 79 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 10.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 10.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Vojna služba časnika Gašpara Starešinića kao primjer krajiške vojne mobilnosti i motivacije za rat(ovanje) u prvoj polovici XVII. stoljeća (str. 1-27)

hrvatski pdf 364kb
The Military Service of Officer Gašpar Starešinić as an Example of Grenzer Military Mobility and Motivation in the First Half of the Seventeenth Century (str. 1-27)

Filip Hren
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 364kb
Smrtni zov: Suicid kao socijalni problem u Bosni i Hercegovini krajem 19. i početkom 20. stoljeća (str. 29-62)

hrvatski pdf 368kb
The Call of Death: Suicide as a Social Problem in Bosnia and Herzegovina in the Late 19th and Early 20th Centuries (str. 29-62)

Amila Kasumović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 368kb
Hrvatski nogometni savez i Fédération Internationale de Football Association 1941. – 1945. (str. 63-91)

hrvatski pdf 323kb
Croatian Football Federation and Fédération Internationale de Football Association 1941 – 1945 (str. 63-91)

Stipica Grgić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 323kb
Anxiety and the Process of Organized Jewish Emigration from Yugoslavia to Israel (1948 – 1952) (str. 93-110)

engleski pdf 275kb
Pojava anksioznosti tijekom organiziranog iseljavanja Židova iz Jugoslavije u Izrael (1948. – 1952.) (str. 93-110)

Milan Radovanović
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 275kb
Agrarne reforme i napredak poljoprivredne proizvodnje u Slavoniji tijekom 1960-ih (str. 111-136)

hrvatski pdf 303kb
Agrarian Reforms and the Progress of Agricultural Production in Slavonia during the 1960s (str. 111-136)

Hrvoje Volner
Pregledni rad

engleski pdf 303kb
Odjeci Brijunskog plenuma u Zadru: Državna bezbjednost pod lupom javnosti (str. 137-161)

hrvatski pdf 300kb
The Echoes of the Brijuni Plenum in Zadar: State Security under Public Scrutiny (str. 137-161)

Luka Knez
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 300kb
Savez komunista Hrvatske i Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske u suton samoupravnog socijalizma (1982. – 1990.) (str. 163-188)

hrvatski pdf 305kb
The League of Communists of Croatia and the Socialist Alliance of the Working People of Croatia in the Twilight of Self-Managing Socialism (1982 – 1990) (str. 163-188)

Davor Marijan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 305kb
Zrinka Podhraški Čizmek i Luigi Divari, Jadransko i jonsko brodovlje u novom vijeku (1650 – 1850), Pesaro: Museo della Marineria Washington Patrignani, 2024, 198 str. (str. 191-192)

hrvatski pdf 115kb
Zrinka Podhraški Čizmek i Luigi Divari, Jadransko i jonsko brodovlje u novom vijeku (1650 – 1850), Pesaro: Museo della Marineria Washington Patrignani, 2024, 198 str. (str. 191-192)

Marin Banović
Recenzija, prikaz

engleski pdf 115kb
Zvjezdana Sikirić Assouline i Melita Vukina, Hrvatsko pučko školstvo 19. stoljeća i zagrebačka Sramotna knjiga, Zagreb: FF Press; Školska knjiga, 2024, 560 str. (str. 192-195)

hrvatski pdf 126kb
Zvjezdana Sikirić Assouline i Melita Vukina, Hrvatsko pučko školstvo 19. stoljeća i zagrebačka Sramotna knjiga, Zagreb: FF Press; Školska knjiga, 2024, 560 str. (str. 192-195)

Edi Zubović
Recenzija, prikaz

engleski pdf 126kb
Vinko Tadić, Dijalog u šumskoj dvorani – tragovima paroha požeških, Brestovac; Zagreb; Požega: Biro-tisak, Institut za migracije i narodnosti, Povijesno društvo Požega, 2024, 139 str. (str. 195-196)

hrvatski pdf 114kb
Vinko Tadić, Dijalog u šumskoj dvorani – tragovima paroha požeških, Brestovac; Zagreb; Požega: Biro-tisak, Institut za migracije i narodnosti, Povijesno društvo Požega, 2024, 139 str. (str. 195-196)

Iva Šubara
Recenzija, prikaz

engleski pdf 114kb
Kazimierz Moczarski, Razgovori s krvnikom (prev. Slaven Kale), Zagreb: Srednja Europa, 2024, 343 str. (str. 196-198)

hrvatski pdf 121kb
Kazimierz Moczarski, Razgovori s krvnikom (prev. Slaven Kale), Zagreb: Srednja Europa, 2024, 343 str. (str. 196-198)

Josip Jagodar
Recenzija, prikaz

engleski pdf 121kb
Amer Maslo (prir.), Pisma Hamdije Kreševljakovića Muhamedu Hadžijahiću (1938 – 1959), Sarajevo: Javna Ustanova Historijski arhiv Sarajevo; Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, 2024, 188 str. (str. 198-200)

hrvatski pdf 120kb
Amer Maslo (prir.), Pisma Hamdije Kreševljakovića Muhamedu Hadžijahiću (1938 – 1959), Sarajevo: Javna Ustanova Historijski arhiv Sarajevo; Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, 2024, 188 str. (str. 198-200)

Valentina Kezić
Recenzija, prikaz

engleski pdf 120kb
Zdenko Radelić, Sjećanja: Prilozi za povijest i historiografiju (1954. – 2024.), Zagreb: Tragovi prošlosti, 2024, 479 str. (str. 200-202)

hrvatski pdf 117kb
Zdenko Radelić, Sjećanja: Prilozi za povijest i historiografiju (1954. – 2024.), Zagreb: Tragovi prošlosti, 2024, 479 str. (str. 200-202)

Tomislav Kardum
Recenzija, Prikaz slučaja

engleski pdf 117kb
Nikša Stančić (1938. – 2026.) (str. 205-208)

hrvatski pdf 143kb
Nikša Stančić (1938. – 2026.) (str. 205-208)

Damir Agičić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

engleski pdf 143kb
Dodjela nagrada u historiografiji za 2025. godinu (str. 211-217)

hrvatski pdf 179kb
Dodjela nagrada u historiografiji za 2025. godinu (str. 211-217)

Hrvoje Petrić, Željko Holjevac
Ostalo

engleski pdf 179kb
Impressum, table of contents (str. 0-0)

engleski pdf 275kb
Impressum, sadržaj (str. 0-0)

Marica Karakaš Obradov
Ostalo

hrvatski pdf 162kb

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