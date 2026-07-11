 Skoči na glavni sadržaj

Bogoslovska smotra , Vol. 96 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 11.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 22.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Impresum (str. 1-1)

hrvatski pdf 168kb
Impresum (str. 1-1)


Ostalo

Sadržaj (str. 3-4)

hrvatski pdf 116kb
Contents (str. 5-6)


Ostalo

engleski pdf 95kb
Fizički i metafizički um – opcija prevladavanja na putu prema misteriju (str. 7-8)

Nenad Malović
Uvodnik

hrvatski pdf 108kb
XIX. Dies Theologicus. Teologija pred izazovima neuroznanosti. Program (str. 9-10)


Ostalo

hrvatski pdf 101kb
O neuroznanstvenom istraživanju molitve iz teološko-filozofske perspektive (str. 11-28)

hrvatski pdf 324kb
A Theological and Philosophical Reflection on Neuroscientific Research into Prayer (str. 11-12)

Saša Horvat
Izvorni znanstveni članak

Bog i mozak: teologija i neuroznanosti u dijalogu (str. 29-54)

hrvatski pdf 472kb
God and the Brain: Theology and Neuroscience in Dialogue (str. 29-30)

Tonči Matulić
Izvorni znanstveni članak

Opći poziv na svetost u svjetlu nauka sv. Terezije iz Lisieuxa i dogmatske konstitucije Lumen gentium Drugoga vatikanskog koncila (str. 55-86)

hrvatski pdf 508kb
The Universal Call to Holiness in the Light of the Teaching of Saint Thérèse of Lisieux and the Dogmatic Constitution Lumen gentium of the Second Vatican Council (str. 56-56)

Ivan Pleše, Jakov Milić
Pregledni rad

Suvremeni odrazi i poticaji sinodalnosti u pastoralnom djelovanju. Prinosi suodgovornoj praksi vjere (str. 87-107)

hrvatski pdf 363kb
Contemporary Reflections on and Impulses for Synodality in Pastoral Activity: Contributions to a Co-responsible Practice of Faith (str. 88-88)

Nikola Vranješ, Josip Šimunović
Prethodno priopćenje

Duhovnost, održivi razvoj i Katolički vjeronauk: teorijske pretpostavke i kurikularna implementacija (str. 109-132)

hrvatski pdf 405kb
Spirituality, Sustainable Development, and Catholic Religious Education: Theoretical Foundations and Curricular Implementation (str. 109-110)

Tomislav Šegina
Izvorni znanstveni članak

Uvid u koncept duhovnosti djece rane i predškolske dobi (str. 133-156)

hrvatski pdf 370kb
Understanding the Concept of Children’s Spirituality in Early and Preschool Childhood (str. 134-134)

Marija Jurišić
Pregledni rad

Manje poznato i nepoznato o Kašićevu prijevodu Svetoga pisma (str. 157-170)

hrvatski pdf 352kb
Lesser Known and Unknown Facts about Kašić’s Translation of the Holy Scriptures (str. 157-158)

Petar Bašić
Pregledni rad

Seljačka mladež na Kraljevskom sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu 1874. – 1918., s osobitim naglaskom na Bogoslovni fakultet (str. 171-198)

hrvatski pdf 576kb
Peasant Youth at the Royal University of Franz Joseph I in Zagreb in the period 1874 – 1918, with Special Emphasis on the Faculty of Theology (str. 172-172)

Ana Biočić, Tihana Luetić
Izvorni znanstveni članak

In memoriam prof. dr. sc. Josipu (Marijanu) Osliću (1953. – 2026.) (str. 199-203)

Nenad Malović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 207kb
Jelinčić, Jakov, Elvis Orbanić i Teodora Fonović Cvijanović (prir.). 2025. Pićanska župna kronika (1812. – 1832.) s dodatkom na hrvatskome jeziku. Pazin: Državni arhiv u Pazinu, Pula: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli i Pićan: Općina Pićan, 159. str. (str. 205-207)

Vito Spetić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 158kb
Adrese suradnika (str. 208-209)

hrvatski pdf 89kb
Addresses of Contributors (str. 208-209)


Ostalo

Posjeta: 0 *