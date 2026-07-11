Bogoslovska smotra , Vol. 96 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 11.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 22.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
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Nenad Malović
Uvodnik
Ostalo
Saša Horvat
Izvorni znanstveni članak
Tonči Matulić
Izvorni znanstveni članak
Ivan Pleše, Jakov Milić
Pregledni rad
Nikola Vranješ, Josip Šimunović
Prethodno priopćenje
Tomislav Šegina
Izvorni znanstveni članak
Marija Jurišić
Pregledni rad
Petar Bašić
Pregledni rad
Ana Biočić, Tihana Luetić
Izvorni znanstveni članak
Nenad Malović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Vito Spetić
Recenzija, prikaz
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