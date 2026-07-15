Historical contributions = Historische Beiträge , Vol. 45 No. 70, 2026.
- Datum izdavanja: 15.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 17.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Marko Marina, Petar Ušković Croata
Izvorni znanstveni članak
Gábor Barabás
Izvorni znanstveni članak
Leon Bošnjak
Prethodno priopćenje
Šime Demo
Izvorni znanstveni članak
Anđelko Vlašić
Izvorni znanstveni članak
Tomislav Matić
Izvorni znanstveni članak
Lovro Kunčević, Vedran Stojanović
Izvorni znanstveni članak
Mario Šain
Izvorni znanstveni članak
Minela Fulurija Vučić
Izvorni znanstveni članak
Vida Pavliček
Izvorni znanstveni članak
Maximilian Hartmuth
Prethodno priopćenje
Ante Bećir
Recenzija, prikaz
Luka Mihanović
Recenzija, prikaz
Emanuel Knjaz
Recenzija, prikaz
Gaudencije Vito Spetić
Recenzija, prikaz
Hrvoje Njavro
Recenzija, prikaz
Šimun Stunković
Recenzija, prikaz
Marko Vujeva
Recenzija, prikaz
Juraj Balić, Vedran Klaužer
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
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