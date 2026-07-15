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Historical contributions = Historische Beiträge , Vol. 45 No. 70, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 17.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Tipologija monaštva kao diskurzivni instrument: Jeronim, pastoralna moć i oblikovanje asketskoga subjekta u Epistula 22 (str. 9-41)

hrvatski pdf 362kb
Typology of Monasticism as a Discursive Instrument: Jerome, Pastoral Power, and the Formation of the Ascetic Subject in His Epistula 22 (str. 42-43)

Marko Marina, Petar Ušković Croata
Izvorni znanstveni članak

The Kings of Hungary and the Princes of Poland in Late Thirteenth Century: Relatives, Alliances and Conflicts (str. 45-75)

engleski pdf 314kb
Kraljevi Ugarske i knezovi Poljske krajem 13. stoljeća: rodbinske veze, savezi i sukobi (str. 76-76)

Gábor Barabás
Izvorni znanstveni članak

A Unique Late-Medieval Cuisse Found near Sisak, Croatia: Analysis, Dating and Determination (str. 77-110)

engleski pdf 3565kb
Jedinstveni kasnosrednjovjekovni bedreni oklop pronađen kod Siska: analiza, datacija i identifikacija (str. 111-111)

Leon Bošnjak
Prethodno priopćenje

A Case Study in Early Modern Latin Palaeography: Inscriptions of Southern Istria (str. 113-143)

engleski pdf 1949kb
Prilog poznavanju ranovovjekovne latinske paleografije: natpisi južne Istre (str. 144-144)

Šime Demo
Izvorni znanstveni članak

Mobility across the Drava and Mura Rivers in the Context of Ottoman Expansion (15th – 17th Centuries) (str. 145-162)

engleski pdf 217kb
Mobilnost preko Drave i Mure u kontekstu osmanske ekspanzije (15. – 17. stoljeće) (str. 163-163)

Anđelko Vlašić
Izvorni znanstveni članak

The River on Which Depends the Salvation or Destruction of This Land. The 1578 Habsburg Campaign on the River Una in the Reports of Hans Kobenzl (str. 165-201)

engleski pdf 343kb
Rijeka o kojoj ovisi spas ili propast ove zemlje. Habsburški pohod na rijeci Uni 1578. godine u izvješćima Hansa Kobenzla (str. 202-202)

Tomislav Matić
Izvorni znanstveni članak

Dubrovački poklisari harača 1526. – 1687.: kvantitativna analiza dobi, diplomatskoga iskustva i rodovske pripadnosti (str. 203-243)

hrvatski pdf 1847kb
Ragusan Tribute Ambassadors, 1526–1687: A Quantitative Analysis of Age, Diplomatic Experience, and Noble Lineage (str. 244-245)

Lovro Kunčević, Vedran Stojanović
Izvorni znanstveni članak

Sigurnost i sloboda: dinamika odnosa pravoslavaca i katolika u osmanskoj Bosni krajem 17. stoljeća (str. 247-280)

hrvatski pdf 355kb
Security and Freedom: The Dynamics of Relations between Orthodox Christians and Catholics in Ottoman Bosnia at the End of the Seventeenth Century (str. 281-281)

Mario Šain
Izvorni znanstveni članak

Per maritaggio monacale: oporučni legat kao oblik samostanskog miraza dubrovačkih djevojaka u 18. stoljeću (str. 283-312)

hrvatski pdf 316kb
Per maritaggio monacale: Testamentary Legacy as a Form of Convent Dowry for Ragusan Girls in the Eighteenth Century (str. 313-314)

Minela Fulurija Vučić
Izvorni znanstveni članak

Imovinskopravni odnosi podložnika prema zemlji (na primjeru marijaterezijanskih urbarskih spisa Varaždinske županije) (str. 315-340)

hrvatski pdf 277kb
Property-Law Relations of Serfs to Land: Maria Theresa’s Urbarial Records from the Varaždin County (str. 341-341)

Vida Pavliček
Izvorni znanstveni članak

Frontier, Threshold, Interface? Liminal and Trans-Border Cultural Dynamics in the Eastern Posavina During the Nineteenth Century (str. 343-359)

engleski pdf 1504kb
Granica, prag ili sučelje? Pogranična i prekogranična kulturna dinamika u istočnoj Posavini tijekom 19. stoljeća (str. 360-360)

Maximilian Hartmuth
Prethodno priopćenje

Zoran Ladić, Marino Martinčević, ur., Spisi istarskih bilježnika III. Spisi porečkih bilježnika, sv. II: Registri porečkoga bilježnika Antuna de Teodoris (siječanj 1449. – travanj 1487.), Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2025, 389 stranica (str. 363-364)

Ante Bećir
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 99kb
Tomislav Popić, Acta mediaevalia curiae consulum et maris communis Iaderae, tomus primus, Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2025, 647 stranica (str. 364-366)

Ante Bećir
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 107kb
Lena Sadovski, Venice and the Dalmatian Hiterland: Spalato, Poglizza, Almissa and Clissa (Late 15th–Early 16th Century), Leiden; Boston: Brill, 2024, 297 stranica (str. 366-368)

Luka Mihanović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 105kb
Marcel Bubert, Pia Claudia Doering, ur., Fake News im Mittelalter? Zur kulturellen Aushandlung von Falschheit in politischen, religiösen und literarischen Diskursen, Heidelberg: Heidelberg University Publishing, 2026, 236 stranica (str. 369-370)

Maja Hučić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 100kb
Lenka Blechova Čelebić, Povijest Crkve I, Tivat; Podgorica; Cetinje; Kotor: Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore; Boka F; Državni arhiv Crne Gore; Kotorska biskupija, 2025, 537 stranica (str. 371-374)

Emanuel Knjaz
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 116kb
Ivan Botica, Tomislav Galović, Damir Karbić, Suzana Simon, Filip Šimetin Šegvić, Nikolina Šimetin Šegvić, Marko Trogrlić, ur., Magistra famosa, Zbornik u čast Mirjani Matijević Sokol, I. i II., Split: Književni krug, 2023 i 2025, 904 i 815 stranica (str. 374-380)

Gaudencije Vito Spetić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 148kb
Marinko Marić, Ivica Puljić, ur., Trebinjsko-mrkanska biskupija. Zbornik radova povodom obilježavanja 1000. obljetnice prvoga pisanog spomena Trebinjske biskupije i 700. obljetnice prvoga pisanog spomena Mrkanske biskupije, Mostar: Trebinjsko-mrkanska biskupija, 2023, 795 stranica (str. 380-383)

Hrvoje Njavro
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 115kb
Maurus Faidiga, Bosnia Seraphica, prir. Matej Hriberšek, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2025, sv. 1-3; sv. 1: 395 stranica; sv. 2: stranica 396-967; sv. 3: stranica 968-1551 (str. 383-388)

Rudolf Barišić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 132kb
Vedran Klaužer, Senjska kapetanija (1469. – 1746.). Vojnički život i slike ratnika na hrvatsko-osmanskom pograničju ranomodernog doba, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2025, 293 stranice (str. 388-390)

Šimun Stunković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 106kb
Juraj Balić, „Naši životi pripadaju caru”: prikaz ratovanja i vojničkog života u XVIII. stoljeću na primjeru Ličke pukovnije, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2025, 510 stranica (str. 390-393)

Filip Hren
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 116kb
Jawad Daheur, Iva Lučić, ur., Habsburg Natures: Imperial Governance and Environment in Central Europe, 1850-1918. New York; Oxford: Berghahn Books, 2025, 342 stranice (str. 393-395)

Marko Vujeva
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 106kb
Historiografija i povijesnost: razmišljanja na marginama jedne knjige. Osvrt na knjigu Ines Sabotič, Antička historiografija, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Hrvatsko katoličko sveučilište, 2025. (str. 399-405)

Stjepan Kušar
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 139kb
In memoriam dr. sc. Lovorka Čoralić (1968. – 2026.) (str. 409-410)

Juraj Balić, Vedran Klaužer
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 85kb

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