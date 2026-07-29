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Arti musices , Vol. 57 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 29.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 29.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Pisma Dore Pejačević barunici Tildi Vranyczany. Novi uvidi, podatci, spoznaje (str. 5-43)

hrvatski pdf 1399kb
Letters of Dora Pejačević to Baroness Tilda Vranyczany. New Insights, Data, Understandings (str. 5-43)

Domagoj Marić
Izvorni znanstveni članak

Zvijezda je rođena u Nürnbergu: recepcija formativnoga razdoblja u karijeri Dunje Vejzović (1971. – 1975.) (str. 45-75)

hrvatski pdf 2078kb
A Star Was Born in Nuremberg: The Reception of the Formative Period in the Career of Dunja Vejzović (1971 – 1975) (str. 45-75)

Ivan Ćurković
Izvorni znanstveni članak

Dječje carstvo – uspon, djelovanje, protagonisti i pad (str. 77-107)

hrvatski pdf 973kb
The Rise, Activity, Protagonists, and Fall of Dječje carstvo [Children’s Kingdom] (str. 77-107)

Tina Cota
Prethodno priopćenje

Produktivna napetost i hermeneutika prepoznatljivosti: analitički model vokalne naracije Olivera Dragojevića (str. 109-129)

hrvatski pdf 299kb
Productive Tension and the Hermeneutics of Recognizability: An Analytical Model of Oliver Dragojević’s Vocal Narration (str. 109-129)

Diana Grgurić, Jernej Kaluža
Izvorni znanstveni članak

Povijest orgulja đakovačke katedrale i suvremeni izazovi zaštite orguljske baštine u Republici Hrvatskoj (str. 131-157)

hrvatski pdf 662kb
History of the Organs of Đakovo Cathedral and Contemporary Challenges in the Protection of Organ Heritage in the Republic of Croatia (str. 131-157)

Danijel Drilo, Emin Armano
Stručni rad

Odgovor na tekst akademkinje Koraljke Kos »Kapitel Nodari. Legenda i istina«, objavljen u časopisu Arti musices, 56 (2025) 1, 177-179. (str. 159-163)

Maja Nodari
Reagiranje, polemika

hrvatski pdf 259kb
The Life of 78 RPM Records on the Domestic and Foreign Markets: The Case of Zagreb-Based Record Companies (str. 165-173)

Dora Dunatov
Ostalo

engleski pdf 235kb
Textbooks and Manuals as the Basis of Musical Education in Zagreb (1829 – 1921) (str. 174-179)

Marija Benić Zovko
Ostalo

engleski pdf 197kb
Recenzije, prikazi i informacije o publikacijama (str. 181-185)

hrvatski pdf 259kb
Reviews and information on publications (str. 181-185)

Martina Bratić
Recenzija, prikaz

Izvješća o znanstvenim skupovima (str. 187-227)

hrvatski pdf 369kb
Reports on Conferences (str. 187-227)

Sanja Kiš Žuvela, Petra Rako, Nora Kostelnik Pogačnik, Lucija Konfic, Marija Benić Zovko, Vilena Vrbanić, Sara Vrdoljak, Tatjana Čunko, Vjera Katalinić, Petra Babić
Sažetak sa skupa

Djelatnost Hrvatskog muzikološkog društva u 2025. godini (str. 228-230)

Lucija Konfic
Vijest

hrvatski pdf 214kb
Djelatnost Odsjeka za povijest hrvatske glazbe Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u 2025. godini (str. 231-241)

Hana Breko Kustura
Vijest

hrvatski pdf 226kb
Djelatnost Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2024./2025. (str. 242-249)

Jelka Vukobratović
Vijest

hrvatski pdf 228kb
Autori (str. 251-256)

hrvatski pdf 213kb
Contributors (str. 251-256)


Životopis

engleski pdf 213kb

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