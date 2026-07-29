Arti musices , Vol. 57 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 29.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 29.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Domagoj Marić
Izvorni znanstveni članak
Ivan Ćurković
Izvorni znanstveni članak
Tina Cota
Prethodno priopćenje
Diana Grgurić, Jernej Kaluža
Izvorni znanstveni članak
Danijel Drilo, Emin Armano
Stručni rad
Maja Nodari
Reagiranje, polemika
Dora Dunatov
Ostalo
Marija Benić Zovko
Ostalo
Martina Bratić
Recenzija, prikaz
Sanja Kiš Žuvela, Petra Rako, Nora Kostelnik Pogačnik, Lucija Konfic, Marija Benić Zovko, Vilena Vrbanić, Sara Vrdoljak, Tatjana Čunko, Vjera Katalinić, Petra Babić
Sažetak sa skupa
Lucija Konfic
Vijest
Hana Breko Kustura
Vijest
Jelka Vukobratović
Vijest
Životopis
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