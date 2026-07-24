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Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu , Vol. 76 No. 3, 2026.

  • Datum izdavanja: 24.07.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 26.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Participativno upravljanje i proceduralna autonomija sveučilišta: Komparativna analiza europskih modela (str. 343-377)

hrvatski pdf 832kb
Participatory Governance and Procedural Autonomy of Universities: A Comparative Analysis of European Models (str. 343-377)

Ksenija Grubišić, Dario Čepo
Izvorni znanstveni članak

Pravni časopis kao ogledalo nacionalnog pravnog diskursa: Primjer Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu (str. 379-402)

hrvatski pdf 728kb
The Law Journal as a Reflection of National Legal Discourse: The Case of the Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Collected Papers of the Faculty of Law in Zagreb) (str. 379-402)

Jelka Petrak, Tomislav Karlović
Izvorni znanstveni članak

Između zaštite supruge i očuvanja obiteljske imovine: Oporučna raspolaganja u korist bračnoga druga prema Općem građanskom zakoniku (str. 403-420)

hrvatski pdf 634kb
Between the Protection of the Surviving Spouse and the Preservation of Family Property: Testamentary Dispositions in Favour of the Spouse Under the Austrian General Civil Code (ABGB) (str. 403-420)

Mirela Krešić
Izvorni znanstveni članak

Primjenjivost direktiva Europske unije o procesnim pravima obrane u kvazikaznenim postupcima s osvrtom na hrvatski prekršajni postupak (str. 421-452)

hrvatski pdf 781kb
Applicability of European Union Directives on Procedural Defence Rights in Quasi-Criminal Proceedings With Reference to Croatian Misdemeanour Proceedings (str. 421-452)

Marin Bonačić, Nikša Vojvoda
Izvorni znanstveni članak

Strateško planiranje u lokalnim komunalnim društvima: Proces formuliranja ciljeva organizacije (str. 453-480)

hrvatski pdf 746kb
Strategic Planning in Municipally Owned Corporations: Formulation of Organizational Objectives (str. 453-480)

Daniela Franić, Karlo Kožina
Izvorni znanstveni članak

Oregonskom stazom iz filma Put na zapad: Razmatranja u povijesnom okviru iz perspektive političke i pravne teorije (str. 481-510)

hrvatski pdf 738kb
Along the Oregon Trail in the Film The Way West: Considerations in a Historical Framework from the Perspective of Political and Legal Theory (str. 481-510)

Andreja Mihailović, Draginja Vuksanović Stanković, Marko Dokić
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