Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu , Vol. 76 No. 3, 2026.
- Datum izdavanja: 24.07.2026.
- Objavljen na Hrčku: 26.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ksenija Grubišić, Dario Čepo
Izvorni znanstveni članak
Jelka Petrak, Tomislav Karlović
Izvorni znanstveni članak
Mirela Krešić
Izvorni znanstveni članak
Marin Bonačić, Nikša Vojvoda
Izvorni znanstveni članak
Daniela Franić, Karlo Kožina
Izvorni znanstveni članak
Andreja Mihailović, Draginja Vuksanović Stanković, Marko Dokić
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