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Energija , Vol. 75 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 03.08.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Towards Smart Solar Panel System Development: Case Study from Cleaning System Design and Algorithm Development Using Data-Driven Method (str. 3-13)

Ganghee Jang, Cameron Robinson
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 6198kb
Individual Phase Current Control Algorithm for Load Unbalance Compensation in Grid-Connected Three-Level Inverters Operating in Islanding Mode (str. 14-20)

Mohammed Moyed Ahmed
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1955kb
Statistical Failure Analysis and Reliability Indices Estimation in a Medium-Voltage Distribution System (str. 21-26)

Marion Jan, Antonin Meunier, Karlo Kobeščak, Igor Kuzle, Igor Bujan, Mladen Modrovčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4537kb
Empowering Smart Grids: An IoT and LoRa-Based Approach for Energy Monitoring and Theft Detection (str. 27-39)

Raja Larik, Samandar Khan Afridi, Zeeshan Ahmad Arfeen, Tuseef Ahmed Khan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3708kb
Potential Assessment and Techno-Economic Analysis of Offshore Wind Farm in Croatia (str. 40-56)

Juraj Havelka, Andrija Mustapić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 4302kb

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