Energija , Vol. 75 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 15.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 03.08.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ganghee Jang, Cameron Robinson
Izvorni znanstveni članak
Mohammed Moyed Ahmed
Izvorni znanstveni članak
Marion Jan, Antonin Meunier, Karlo Kobeščak, Igor Kuzle, Igor Bujan, Mladen Modrovčić
Izvorni znanstveni članak
Raja Larik, Samandar Khan Afridi, Zeeshan Ahmad Arfeen, Tuseef Ahmed Khan
Izvorni znanstveni članak
Juraj Havelka, Andrija Mustapić
Izvorni znanstveni članak
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