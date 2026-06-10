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Impuls: Godišnji časopis radova studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Rijeci , Vol. 10 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 10.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.09.2026.

Sadržaj

Puni tekst

JE LI KVALITETA ODNOSA S OCEM JEDNAKO VAŽNA ZA EMOCIONALNI RAZVOJ DJETETA KAO I ODNOS S MAJKOM? (str. 1-11)

Rajna Klaj
Pregledni rad

hrvatski pdf 313kb
ULOGA MOTIVACIJE I AKADEMSKO POSTIGNUĆE U ODRASLOJ DOBI (str. 13-24)

Nea Belušić, Ema Kavazović
Pregledni rad

hrvatski pdf 343kb
USMJERENO ZABORAVLJANJE (str. 25-34)

Dora Andrijašević, Eni Jordano, Eva Kruhak
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 366kb
PSIHOLOŠKA OTPORNOST NA RADNOM MJESTU (str. 35-45)

Magdalena Jolić
Pregledni rad

hrvatski pdf 306kb
NEUROZNANOST POEZIJE: VIŠE OD RIJEČI (str. 47-57)

Petar Novak, Ivan Petrić
Pregledni rad

hrvatski pdf 311kb
NARATIVI I STEREOTIPI: OPAŽANJE RODNO TIPIZIRANE IGRE PREDŠKOLSKE DJECE (str. 59-73)

Lana Božić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 453kb
OBLIKOVANJE SLOBODNOG VREMENA STUDENATA KAO PREDIKTOR ZADOVOLJSTVA ŽIVOTOM I AKADEMSKE KOMPETENCIJE NA STUDIJU (str. 75-86)

Katia Jurjako, Valnea Muzica, Ena Penava
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 424kb
POVEZANOST KARAKTERISTIKA PRODAVAČA I PRODAJE (str. 87-99)

Aurora Rea Jelaska
Pregledni rad

hrvatski pdf 333kb
ODNOS CRTA PETFAKTORSKOG MODELA LIČNOSTI I PROKRASTINACIJE (str. 101-109)

Nea Belušić, Ema Kavazović
Pregledni rad

hrvatski pdf 291kb
DOMINANTAN NAČIN RJEŠAVANJA SUKOBA S OBZIROM NA VRSTU ODNOSA (str. 111-120)

Maria Abramović, Ema Jurković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 444kb

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