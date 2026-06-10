Impuls: Godišnji časopis radova studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Rijeci , Vol. 10 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 10.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.09.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Rajna Klaj
Pregledni rad
Nea Belušić, Ema Kavazović
Pregledni rad
Dora Andrijašević, Eni Jordano, Eva Kruhak
Izvorni znanstveni članak
Magdalena Jolić
Pregledni rad
Petar Novak, Ivan Petrić
Pregledni rad
Lana Božić
Izvorni znanstveni članak
Katia Jurjako, Valnea Muzica, Ena Penava
Izvorni znanstveni članak
Aurora Rea Jelaska
Pregledni rad
Nea Belušić, Ema Kavazović
Pregledni rad
Maria Abramović, Ema Jurković
Izvorni znanstveni članak
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