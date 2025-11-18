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@rhivi , No. 18, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 30.09.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 1-1)


Uvodnik

hrvatski pdf 48kb
Autori (str. 2-3)


Ostalo

hrvatski pdf 659kb
Deset godina DARIAH-HR: zajednica koja gradi infrastrukturu (str. 4-5)

Koraljka Kuzman Šlogar
Uvodnik

hrvatski pdf 102kb
Židovska digitalna knjižnica - otvoreni repozitorij za proučavanje židovske baštine (str. 6-7)

Biljana Albahari
Uvodnik

hrvatski pdf 1053kb
Razgovor s Izzy Moyer, stipendisticom prestižne Fullbright stipendije u Državnom arhivu u Dubrovniku (str. 8-10)

Vedran Šerbu
Ostalo

hrvatski pdf 1687kb
Projekt MIDIA - između povijesti i suvremenosti (str. 11-11)

Andrea Vučur
Ostalo

hrvatski pdf 452kb
KulTisk - institucionalni istraživački projekt na Sveučilištu u Dubrovniku (str. 12-12)

Edi Zubović
Ostalo

hrvatski pdf 340kb
Projekt D. O. B. R. A. - interdisciplinarni pristup dokumentiranju kulturne baštine (str. 13-14)

Sanja Serhatlić
Ostalo

hrvatski pdf 492kb
Povezivanje baštinskih stručnjaka i zajednice – kapela sv. Jakoba na Očuri (str. 15-17)

Tajana Vrhovec Škalamera
Ostalo

hrvatski pdf 1368kb
Prve žene liječnice u Tuzli i partnerstvo arhiva, sveučilišta i medija u očuvanju njihove baštine (str. 18-19)

Mirza Mahmutović
Ostalo

hrvatski pdf 994kb
Od bojišta do arhiva: memoari o hrvatskom Domovinskom ratu (str. 20-21)

Josipa Maras Kraljević
Ostalo

hrvatski pdf 627kb
Topoteka Zagreb povijesni centar: od lokalne do obiteljske baštine (str. 22-23)

Ivan Smiljanić
Ostalo

hrvatski pdf 932kb
Arhivske rekonstrukcije: tragovi obnove, sjećanja i identiteta (str. 24-26)

Borut Batagelj
Ostalo

hrvatski pdf 1613kb
Priče Područja luke Los Angelesa: Za jučer, danas i sutra (SOLAHA) (str. 27-28)

Stephanie Mardesich
Ostalo

hrvatski pdf 349kb
Mirko Dražen Grmek i njegov utjecaj na razvoj povijesti medicine povodom 100. obljetnice njegovog rođenja (str. 29-30)

Filip Šimetin Šegvić, Marko Kolić
Ostalo

hrvatski pdf 954kb
Graditeljska baština Preloga: tragovi prošlosti za gradnju budućnosti (str. 31-32)

Tajana Štefok
Ostalo

hrvatski pdf 1427kb
Izložba „Prostor u čekanju“ (str. 33-33)

Lucijan Vesely
Ostalo

hrvatski pdf 713kb
Baštinske slikovnice u Knjižnici i čitaonici Grada Preloga: interpretacija baštine kroz stvaranje vlastite literature (str. 34-35)

Maja Lesinger
Ostalo

hrvatski pdf 586kb
Superjunakinje – empatijom i edukacijom kroz (peri)menopauzu: zdravstveni susreti u knjižnici iz drugačijeg kuta (str. 36-37)

Ana Škvarić
Ostalo

hrvatski pdf 411kb
Archives and Records Custodians Symposium i RootsTech: FamilySearch aktivnosti (str. 38-39)

Lea Kasabašić Meštrić
Ostalo

hrvatski pdf 363kb
Međunarodna DARIAH-HR znanstveno-stručna konferencija Digital Humanities & Heritage 2025 (str. 40-41)

Anamarija Žugić Borić
Ostalo

hrvatski pdf 882kb
10. dani ICARUS Hrvatska „Umrežavanja i rute kulturne baštine - Arhivi kao mjesta priča i povijesti“ (str. 42-43)

Ariana Novina
Ostalo

hrvatski pdf 1364kb
ICARUS Convention #35 „Bridging Centuries: Digital Pathways for Medieval Charters and Beyond“ (str. 44-44)

Božidarka Šćerbe Haupt
Ostalo

hrvatski pdf 914kb
Riječ uredništva (str. 0-0)


Ostalo

hrvatski pdf 140kb

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