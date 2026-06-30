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Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu , Vol. 63 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 30.06.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 12.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Digitalna putovnica proizvoda: s posebnim naglaskom na modnu industriju (str. 129-154)

Digital Product Passport: Special Emphasis on the Fashion Industry (str. 129-154)

Ana Pošćić, Ema Laginja
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 352kb
Brak s međunarodnim obilježjem – sklapanje u tuzemstvu te priznanje iz inozemstva (str. 155-178)

hrvatski pdf 377kb
Marriage with an International Element – Conclusion in Croatia and Recognition from Abroad (str. 155-178)

Tena Hoško
Izvorni znanstveni članak

Pravni položaj virtualnih valuta u međunarodnim hakerskim napadima kojima se financiraju terorističke aktivnosti i odmetnute države (str. 179-209)

hrvatski pdf 392kb
The Legal Status of Virtual Currencies in International Hacking Attacks That Finance Terrorist Activities and Rogue States (str. 179-209)

Marko Perkušić, Šime Jozipović, Luka Roso
Izvorni znanstveni članak

Krivotvorene presude. Pojam – učinci – pobijanje (str. 211-232)

hrvatski pdf 329kb
Forged Judgments. Concept – Effects – Refutation (str. 211-232)

Ivan Tironi
Izvorni znanstveni članak

Izazovi pravne kvalifikacije naknadnog ponašanja stranaka u trgovačkim ugovorima (str. 233-253)

hrvatski pdf 334kb
Challenges of Legal Qualification of the Parties’ Subsequent Conduct in Commercial Contracts (str. 233-253)

Mihaela Braut Filipović, Sonja Marinac Rumora
Prethodno priopćenje

Pravna zaštita industrijskog dizajna – međunarodna, europska i nacionalna razina (str. 255-296)

hrvatski pdf 511kb
Legal Protection of Industrial Design – International, European and National Level (str. 255-296)

Blanka Mateša, Petar Rašetina, Ina Vrdoljak
Pregledni rad

Pravo radnika na stanku u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji – pravni okvir i praksa hrvatskih sudova te Suda pravde EU-a (str. 297-323)

hrvatski pdf 379kb
The Right of Workers to Rest Breaks at Work in the Republic of Croatia and the European Union – Legal Framework and Practices of the Croatian Courts and of the Court of Justice of the European Union (str. 297-323)

Dragana Bjelić Gaćeša
Pregledni rad

Uloga načela res judicata u afričkom sustavu zaštite ljudskih prava u prevenciji tzv. „forum shoppinga“ (str. 325-353)

hrvatski pdf 432kb
The Role of the Principle of Res Judicata in the Preventing “Forum Shopping” within the African Human Rights Protection System (str. 325-353)

Jasminka Đojinčević
Pregledni rad

Zastupnički imunitet kao opstrukcija prava oštećenika u kaznenom postupku (str. 355-368)

hrvatski pdf 223kb
Parliamentary Immunity as an Obstruction of the Rights of the Aggrieved Party in Criminal Proceedings (str. 355-368)

Ivana Đuras
Stručni rad

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