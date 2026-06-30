Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu , Vol. 63 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 30.06.2026.
- Objavljen na Hrčku: 12.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ana Pošćić, Ema Laginja
Izvorni znanstveni članak
Tena Hoško
Izvorni znanstveni članak
Marko Perkušić, Šime Jozipović, Luka Roso
Izvorni znanstveni članak
Ivan Tironi
Izvorni znanstveni članak
Mihaela Braut Filipović, Sonja Marinac Rumora
Prethodno priopćenje
Blanka Mateša, Petar Rašetina, Ina Vrdoljak
Pregledni rad
Dragana Bjelić Gaćeša
Pregledni rad
Jasminka Đojinčević
Pregledni rad
Ivana Đuras
Stručni rad
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