Zbornik Istarskog veleučilišta - Rivista dell’ Università Istriana di scienze applicate , Vol. 5 No. 1, 2026.
- Datum izdavanja: 15.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 20.10.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Drago Pupovac
Izvorni znanstveni članak
Deni Vale
Prethodno priopćenje
Andrea Vareško, Matea Meden
Prethodno priopćenje
Marinko Učur
Pregledni rad
Luka Žužić, Laura Plantak
Stručni rad
Luka Žužić, Deni Vale, Patrik Radolović, Ivan Simetić
Stručni rad
Boris Marjanović, Ivan Brečević, Vladimir Filipović
Stručni rad
Ivan Simetić, Patrik Radolović, Marko Papić, Sanja Grbac Babić
Stručni rad
Anita Grubišić, Marija Badžim
Uvodnik
Luka Tutek, Vedrana Špada, Ivan Pentek, Jelena Močibob
Stručni rad
Daniel Tomić, Marco Antonio Barišić, Boris Marjanović
Stručni rad
Petra Stanić, Vedrana Špada, Jelena Močibob, Igor Macuka
Stručni rad
Drago Pupovac
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