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Zbornik Istarskog veleučilišta - Rivista dell’ Università Istriana di scienze applicate , Vol. 5 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 20.10.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Povezanost kvalitete škole menadžmenta i globalne konkurentnosti: analiza prema razvojnim fazama gospodarstva (str. 1-8)

hrvatski pdf 429kb
The relationship between the quality of management schools and global competitiveness: an analysis based on stages of economic development (str. 1-8)

Drago Pupovac
Izvorni znanstveni članak

Geometrijska aproksimacija peludnih zrna primjenom optimizacijskog pakiranja elipsi (str. 9-30)

hrvatski pdf 1434kb
Geometric approximation of pollen grains using ellipse packing optimization (str. 9-30)

Deni Vale
Prethodno priopćenje

The impact of liquidity on the operational stability of leading hotel companies in Istria County during the COVID-19 pandemic (str. 31-47)

engleski pdf 654kb
Utjecaj likvidnosti na operativnu stabilnost vodećih hotelskih tvrtki u Istarskoj županiji tijekom pandemije bolesti COVID-19 (str. 31-47)

Andrea Vareško, Matea Meden
Prethodno priopćenje

Kolektivni ugovori pomoraca u međunarodnoj plovidbi (Hrvatska, 2025.–2026.) (str. 48-57)

hrvatski pdf 364kb
Collective Agreements for Seafarers in International Shipping (Croatia, 2025–2026) (str. 48-57)

Marinko Učur
Pregledni rad

Primjena no-code alata u modernim poslovnim informacijskim sustavima: studija slučaja tvrtke Proprium d. o. o. (str. 58-74)

hrvatski pdf 577kb
Application of No-Code Tools in Modern Business Information Systems: A Case Study of Proprium d.o.o. (str. 58-74)

Luka Žužić, Laura Plantak
Stručni rad

GPS sustav za praćenje interaktivnom kartom (str. 75-91)

hrvatski pdf 1096kb
GPS tracking system with interactive map (str. 75-91)

Luka Žužić, Deni Vale, Patrik Radolović, Ivan Simetić
Stručni rad

Komunikacija vrijednosti inovativnog brenda na temelju potreba i percepcija tržišta – primjer Robonostra tvrtke Smart Automation d. o. o. (str. 92-98)

hrvatski pdf 354kb
Communication of the Value of an Innovative Brand Based on Market Needs and Perceptions – The Case of Robonostra by Smart Automation Ltd. (str. 92-98)

Boris Marjanović, Ivan Brečević, Vladimir Filipović
Stručni rad

Modeliranje prototipa kućišta vozačkog računala (str. 99-107)

hrvatski pdf 543kb
Modeling of a Driver Control Computer Housing Prototype (str. 99-107)

Ivan Simetić, Patrik Radolović, Marko Papić, Sanja Grbac Babić
Stručni rad

Benchmarking kao alat kontinuiranog poboljšanja u turističkom sektoru (str. 108-116)

hrvatski pdf 366kb
Benchmarking as a tool for continuous improvement in the tourism sector (str. 108-116)

Anita Grubišić, Marija Badžim
Uvodnik

Razvoj sustava za uzorkovanje mikroplastike iz vodovodne mreže (str. 117-127)

hrvatski pdf 673kb
Development of a system for sampling microplastics from the water supply network (str. 117-127)

Luka Tutek, Vedrana Špada, Ivan Pentek, Jelena Močibob
Stručni rad

Sonično brendiranje i potrošačke odluke: rasprava o empirijskim nalazima (str. 128-140)

hrvatski pdf 558kb
Sonic Branding and Consumer Decisions: A Discussion of Empirical Findings (str. 128-140)

Daniel Tomić, Marco Antonio Barišić, Boris Marjanović
Stručni rad

Koncept uvođenja STEM-a u obrazovni proces kroz studiju slučaja projekta I-STEM (str. 141-150)

hrvatski pdf 865kb
The concept of introducing STEM into the educational process through the case study of the I-STEM project (str. 141-150)

Petra Stanić, Vedrana Špada, Jelena Močibob, Igor Macuka
Stručni rad

Marinko, Đ. Učur. Radnopravni status lučkih radnika (2025). Zagreb: ZIRS d.o.o. (str. 151-153)

Drago Pupovac
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 199kb

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