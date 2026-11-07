 Skoči na glavni sadržaj

Tehnički vjesnik , Vol. 33 No. 6, 2026.

  • Datum izdavanja: 07.11.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 08.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Forecast-Informed Hysteretic Routing for Stable Urban Flood Networks (str. 2223-2230)

Dong Li, Shunjie Yang, Gongyun Fu, Dalin Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1343kb
Integrated Assessment of Flammability and Fire Effluent Profiles of Acoustic Insulation Materials (str. 2231-2244)

Nikola Mišić, Miomir Raos, Roumen Iankov, Viša Tasić, Silvana Dimitrijević, Marjan Popović, Milan Protić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1779kb
ANN-ANFIS Comparison for Power Prediction of PV and PV-PCM Panels with Different Fin Geometries (str. 2245-2252)

M. Musab Bayat, Ertan Buyruk, Serdar Koçkanat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2100kb
High-Gain DGS-Based Patch Antenna Optimized Using Modified Leaf-in-Wind Optimization for Wireless Sensor Networks (str. 2253-2260)

Elamaran P., Kavitha M. G.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1774kb
Research on Multi-Sensor Fusion Motor Bearing Fault Diagnosis Based on Improved CNN-BiLSTM Hybrid Model with Attention Mechanism (str. 2261-2272)

Yeqiang Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 8647kb
Experimental Results on Surface Roughness in Oblique Turning of C45 Carbon Steel (str. 2273-2282)

Mitruț Puriciuc, Cristian Pisarciuc, Romeo Cioară
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2443kb
Enhanced Data Security and Transmission for IoT-Driven Smart Agriculture Using Hybrid Optimization and Cryptograph (str. 2283-2292)

Wilson John Joseph, Vinoth Kumar Kalimuthu, Saranya Shanmugam, Ponni Ramesh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 866kb
Robust Trajectory Planning Method for Complex Traffic Scenarios Based on Adversarial Reinforcement Learning (str. 2293-2304)

Jiale Quan, Weijun Hu, Xianlong Ma, Gang Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1180kb
Anomaly Detection for Unmanned Aerial Vehicle Based on Sensor Fusion and Machine Learning: A Case Study (str. 2305-2315)

Mustafa Fenerci, Seda Arik Hatipoğlu, Mehmet Konar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2114kb
A Fuzzy-Driven Deep Learning Framework with Spectral-Spatial Attention for Efficient Hyperspectral Data Classification in Precision Agriculture (str. 2316-2325)

Barath S., Senthil M.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1148kb
Start-Up Transient Comparison of Constant-Power and Constant-Resistance Loading in an Air-Cooled PEMFC Stack with Ultra-Thin Vapor Chamber Thermal Management (str. 2326-2335)

Yuhang Fan, Yangyang Chen, Wang Wang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1671kb
Mechanical and Vibrational Characteristics of Lattice Structures Produced by FDM Type Additive Manufacturing (str. 2336-2347)

Meriç Işik, Binnur Gören Kiral
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5213kb
IoT-Enabled Intelligent Diagnostic Framework Using Deep Learning and Multi-Feature Fusion Optimization (str. 2348-2356)

Muthamizhan M., Sathyasri B.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1973kb
Modelling and Simulation of Engineering Vehicle Route Optimization in Logistics Park Construction (str. 2357-2365)

Liuming Zhao, Guangwei Zhao
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 732kb
Non-Destructive Assessment of Concrete Air Permeability Based on Texture Analysis and SVM Classification (str. 2366-2373)

Emina Petrović, Jelena Bijeljić, Ernst Niederleithinger, Miloš Simonović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1431kb
Research on Planning Model of Urban and Rural Emergency Shelters Based on DBSCAN Spatial Clustering Algorithm (str. 2374-2383)

Jingkai Zhou, Ying Sun
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1251kb
How Can Test Maturity Models Evolve for Agile Environments: Agile-TMMI (A-TMMI) Framework Proposal (str. 2384-2393)

Ahmet Unudulmaz, Mustafa Özgur Cingiz, Oya Kalipsiz
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1046kb
Financial Efficiency and Employment Resilience in the Croatian Metal Processing Industry: A Firm Size Perspective (str. 2394-2399)

Ivana Miklošević, Andreja Katolik Kovačević, Anica Vukašinović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 307kb
Research on Multi-Agent Distributed Optimization Control under the Operating Mode of the New Power System (str. 2400-2408)

Siqian Huang, Qifan Yang, Mingxing Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2968kb
Life-Cycle and Techno-Economic Assessment of a Wind-Powered Triboelectric Nanogenerator for Low-Power Applications (str. 2409-2418)

Vedat Keskin, Ertuğrul Sunan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1537kb
Battery Swapping Station Siting from Ride-Hailing Trajectories: A Robustness Study for Wuhan, China (str. 2419-2426)

Umut Ergunsü
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1337kb
Transformer Based Approach for Hate Speech Detection and Real Time Moderation on Social Media (str. 2427-2434)

Bala Sundara Ganapathy N., Albert Mayan J.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 698kb
Effective Analysis of Slot Height-to-Opening Ratio on Magnetic Performance in DSSR AFPM Motors (str. 2435-2444)

Öztürk Tosun, Necibe Füsun Oyman Serteller, Uğur Demir
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3593kb
Assessment of Low-Carbon Transition Levels and Obstacle Factors in Resource-Exhausted Cities Based on the DPSIR–TOPSIS Method (str. 2445-2456)

Sheng Pan, Lingfu Kong
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 324kb
Design and Deployment of a Solar-Powered Li-Fi Transmitter-Receiver System for Intelligent Road Safety Applications (str. 2457-2464)

Sivaranjani U., Mahendran S.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1116kb
Research on the Core Issues and Optimization of Mall Operations by Artificial Intelligence Technology (str. 2465-2475)

Yi Chen, Shiyu Yin, Huiping Shang, Dengxian Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 795kb
Optimized Hybrid Fiber Concrete for Intrinsic Seismic Protection of High-Performance Bridge Piers (str. 2476-2484)

Muhammad Aftab Khan, Qaiser Uz Zaman Khan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2078kb
Vulnerability Assessment of Urban Agricultural Cold Chain Logistics Networks under Sudden Natural Disasters (str. 2485-2497)

Meng Fei, Pu Li, Youhua Chen, Mai Zhang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1387kb
Intelligent Chaotic Harris Hawk Optimization-Driven Deep Learning Framework for Intrusion Detection and Prevention in SCADA Systems (str. 2498-2506)

T. John Sunder Singh, J. I. Sheeba, Pradeep Devaneyan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 771kb
Optimization and Effect Analysis of Water-Heat-Air Parameters for Cold-Region Rice Seed Soaking Based on Response Surface Methodology (str. 2507-2515)

Shaodong Liu, Zhao Han
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1740kb
Virtual Reality as a Learning Tool in Higher Education (str. 2516-2521)

Nenad Breslauer, Sandra Sovilj-Nikić, Ivan Samardžić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 291kb
A Hybrid Computational Framework for Flow Economy Optimization: Integrating NLPDriven Linguistic Metrics with Econometric Modeling (str. 2522-2535)

Li Zou, Hongliang Yu, Chenlu Li
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1155kb
From Load Test Interpretation to Design: An Integrated Framework with Mobilization Sufficiency Index (MSI) (str. 2536-2544)

Şahin Çağlar Tuna
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 941kb
The Influence of Wind Load Characteristics on the Roof of Group Low-Rise Buildings with Spoiler (str. 2545-2555)

Li Zhao, Jun Shen, Jianxun Zhang, Shuang Ma, Lili Rong, Xia Zhao, Hong Jiang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1500kb
Beyond Location: Antecedents, Intensity, and Outcomes of Symbiotic Partnerships between Science Parks and Tenant Firms (str. 2556-2563)

Zhen Shen, Nikola Zivlak, Danijela Ciric Lalic, Hailan Guo, Yanting Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 339kb
Spatio-Temporal and Cross-Domain Learning Framework for Wildfire Detection in Power Transmission Corridors (str. 2564-2575)

Saipeng Zhang, Changlong Gao, Yufeng Tai, Junbo Liu, Jingyao Luan, Chunshen Wang, Yufeng Liu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1074kb
A Three-Stage Progressive Credit Risk Assessment Framework for Supply Chain Finance Based on Three-Way Decision and Ensemble Learning (str. 2576-2587)

Jianjun Hu, Haifeng Tan, Su Hu, Ruisheng Zhong, Wenhua Gan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 904kb
Laser Treatment Effects on Germination of Selected Medicinal and Insecticidal Plants (str. 2588-2595)

Ante Galić, Stjepan Pliestić, Martina Grdiša, Ana Matin, Božidar Matin, Ana Buljubašić, Karlo Špelić, Ivan Brandić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 430kb
Study on the Radon Emission Law During the Process of Coal Sample Fracture under Loading and Unloading Paths (str. 2596-2607)

Yun Chen, Xiao Liu, Peng Yang
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3244kb
Experimental Determination of Sound Insulation Values of Concrete Slabs with Grape and Cherry Pits Content (str. 2608-2614)

Anđelko Crnoja, Ivo Čolak, Aleksej Aniskin, Dalibor Kramarić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1014kb
Multifaceted Pathways for the Enhancement of China's Artificial Intelligence Industry from a Configurational Perspective: An Analysis Based on Dynamic QCA (str. 2615-2625)

Zeyu Lin, Zeyu Xu, Zeyu He
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1332kb
Session-Based Salivary pH Assessment for Noninvasive Evaluation of Fatigue-Related Physiological Change During Simulated Driving Under Controlled Oxygen Conditions: A Pilot Feasibility Study (str. 2626-2633)

Pil Kee Min, Kazuyuki Mito
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2245kb
Using of Rebound Materials during Shotcrete Application as a Concrete Pave and Prediction by Machine Learning (str. 2634-2642)

Melda Alkan Çakiroğlu, Cengiz Özel, Ahmet Ali Süzen, Ozan Çimen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 883kb
Smart Forecasting Framework for Renewable Energy Systems Using Reinforcement Learning and Game Theory (str. 2643-2650)

Nageswari Devana, Marwa Obayya, Menwa Alshammeri, Abdulwhab Alkharashi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1372kb
The Potential Role of Artificial Intelligence (AI) in the Improvement of Teaching Processes and Resource Management within the Regional Centers of Competence (str. 2651-2655)

Petar Mišević, Dajana Maria Horvat, Matija Kikelj
Prethodno priopćenje

engleski pdf 326kb
Video Anomaly Detection for Smart Lecture Halls: A Systematic Review and Engineering Framework for Privacy-Aware Educational Monitoring (str. 2656-2669)

Bing Liu, Dong Zhao, Renjun Huang, Fang Yang, Chun Sheng Li
Pregledni rad

engleski pdf 1534kb

Posjeta: 0 *