Tehnički vjesnik , Vol. 33 No. 6, 2026.
- Datum izdavanja: 07.11.2026.
- Objavljen na Hrčku: 08.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Dong Li, Shunjie Yang, Gongyun Fu, Dalin Zhang
Izvorni znanstveni članak
Nikola Mišić, Miomir Raos, Roumen Iankov, Viša Tasić, Silvana Dimitrijević, Marjan Popović, Milan Protić
Izvorni znanstveni članak
M. Musab Bayat, Ertan Buyruk, Serdar Koçkanat
Izvorni znanstveni članak
Elamaran P., Kavitha M. G.
Izvorni znanstveni članak
Yeqiang Chen
Izvorni znanstveni članak
Mitruț Puriciuc, Cristian Pisarciuc, Romeo Cioară
Izvorni znanstveni članak
Wilson John Joseph, Vinoth Kumar Kalimuthu, Saranya Shanmugam, Ponni Ramesh
Izvorni znanstveni članak
Jiale Quan, Weijun Hu, Xianlong Ma, Gang Chen
Izvorni znanstveni članak
Mustafa Fenerci, Seda Arik Hatipoğlu, Mehmet Konar
Izvorni znanstveni članak
Barath S., Senthil M.
Izvorni znanstveni članak
Yuhang Fan, Yangyang Chen, Wang Wang
Izvorni znanstveni članak
Meriç Işik, Binnur Gören Kiral
Izvorni znanstveni članak
Muthamizhan M., Sathyasri B.
Izvorni znanstveni članak
Liuming Zhao, Guangwei Zhao
Izvorni znanstveni članak
Emina Petrović, Jelena Bijeljić, Ernst Niederleithinger, Miloš Simonović
Izvorni znanstveni članak
Jingkai Zhou, Ying Sun
Izvorni znanstveni članak
Ahmet Unudulmaz, Mustafa Özgur Cingiz, Oya Kalipsiz
Izvorni znanstveni članak
Ivana Miklošević, Andreja Katolik Kovačević, Anica Vukašinović
Izvorni znanstveni članak
Siqian Huang, Qifan Yang, Mingxing Zhang
Izvorni znanstveni članak
Vedat Keskin, Ertuğrul Sunan
Izvorni znanstveni članak
Umut Ergunsü
Izvorni znanstveni članak
Bala Sundara Ganapathy N., Albert Mayan J.
Izvorni znanstveni članak
Öztürk Tosun, Necibe Füsun Oyman Serteller, Uğur Demir
Izvorni znanstveni članak
Sheng Pan, Lingfu Kong
Izvorni znanstveni članak
Sivaranjani U., Mahendran S.
Izvorni znanstveni članak
Yi Chen, Shiyu Yin, Huiping Shang, Dengxian Zhang
Izvorni znanstveni članak
Muhammad Aftab Khan, Qaiser Uz Zaman Khan
Izvorni znanstveni članak
Meng Fei, Pu Li, Youhua Chen, Mai Zhang
Izvorni znanstveni članak
T. John Sunder Singh, J. I. Sheeba, Pradeep Devaneyan
Izvorni znanstveni članak
Shaodong Liu, Zhao Han
Izvorni znanstveni članak
Nenad Breslauer, Sandra Sovilj-Nikić, Ivan Samardžić
Izvorni znanstveni članak
Li Zou, Hongliang Yu, Chenlu Li
Izvorni znanstveni članak
Şahin Çağlar Tuna
Izvorni znanstveni članak
Li Zhao, Jun Shen, Jianxun Zhang, Shuang Ma, Lili Rong, Xia Zhao, Hong Jiang
Izvorni znanstveni članak
Zhen Shen, Nikola Zivlak, Danijela Ciric Lalic, Hailan Guo, Yanting Chen
Izvorni znanstveni članak
Saipeng Zhang, Changlong Gao, Yufeng Tai, Junbo Liu, Jingyao Luan, Chunshen Wang, Yufeng Liu
Izvorni znanstveni članak
Jianjun Hu, Haifeng Tan, Su Hu, Ruisheng Zhong, Wenhua Gan
Izvorni znanstveni članak
Ante Galić, Stjepan Pliestić, Martina Grdiša, Ana Matin, Božidar Matin, Ana Buljubašić, Karlo Špelić, Ivan Brandić
Izvorni znanstveni članak
Yun Chen, Xiao Liu, Peng Yang
Izvorni znanstveni članak
Anđelko Crnoja, Ivo Čolak, Aleksej Aniskin, Dalibor Kramarić
Izvorni znanstveni članak
Zeyu Lin, Zeyu Xu, Zeyu He
Izvorni znanstveni članak
Pil Kee Min, Kazuyuki Mito
Izvorni znanstveni članak
Melda Alkan Çakiroğlu, Cengiz Özel, Ahmet Ali Süzen, Ozan Çimen
Izvorni znanstveni članak
Nageswari Devana, Marwa Obayya, Menwa Alshammeri, Abdulwhab Alkharashi
Izvorni znanstveni članak
Petar Mišević, Dajana Maria Horvat, Matija Kikelj
Prethodno priopćenje
Bing Liu, Dong Zhao, Renjun Huang, Fang Yang, Chun Sheng Li
Pregledni rad
Posjeta: 0 *