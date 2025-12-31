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Starohrvatska prosvjeta , Vol. III No. 52, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 12.11.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Urednikova riječ (str. 7-14)

hrvatski pdf 3687kb
Editor’s note (str. 7-14)

Anmerkung des Redakteurs (str. 7-14)

Miroslav Katić
Uvodnik

U spomen na mr. sc. Vedranu Delonga u prigodi 75. obljetnice rođenja (str. 18-30)

hrvatski pdf 3416kb
In memory of Vedrana Delonga on the occasion of the 75th anniversary of her birth (str. 18-30)

Zum Gedenken an Vedrana Delonga anlässlich des 75. Jahrestages ihrer Geburt (str. 18-30)

Tonči Burić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Bibliografija Vedrane Delonga (1979. – 2019.) (str. 31-36)

hrvatski pdf 329kb
Bibliography of Vedrana Delonga (1979–2019) (str. 31-36)

Bibliografie von Vedrana Delonga (1979–2019) (str. 31-36)

Antonia Vrbatović
Bibliografija

Rimske ceste i kasnoantički ruralni krajolik u Jabuci i Veliću kod Trilja (str. 37-74)

hrvatski pdf 19941kb
Roman roads and the late ancient rural landscape in Jabuka and Velić near Trilj (str. 37-74)

Miroslav Katić
Izvorni znanstveni članak

Relikvijar sv. Anastazija iz Honorijeva mauzoleja na Marusincu u Saloni (str. 75-94)

hrvatski pdf 8346kb
The reliquary of St. Anastasius from the mausoleum of Honorius at Marusinac in Salona (str. 75-94)

Jasna Jeličić Radonić
Izvorni znanstveni članak

Sjekira s obale Buškog jezera (str. 95-110)

hrvatski pdf 3287kb
An axe from the Buško Lake shore (str. 95-110)

Božana Maletić
Izvorni znanstveni članak

Ni kontinuitet ni katastrofa: postimperijalna transformacija u Dalmaciji tijekom 7. i 8. stoljeća (str. 111-128)

hrvatski pdf 3274kb
Neither Continuity nor Catastrophe: Post-Imperial Transformation in Dalmatia during the 7th and 8th Centuries (str. 111-128)

Ante Alajbeg
Izvorni znanstveni članak

Vedrana Delonga i V Hrvatih (str. 129-138)

hrvatski pdf 338kb
Vedrana Delonga and V Hrvatih (str. 129-138)

Vladimir Peter Goss
Izvorni znanstveni članak

Tumuli u Dalmaciji i ranosrednjovjekovni horizont ukapanja (str. 139-166)

hrvatski pdf 6807kb
Tumuli in Dalmatia and the early medieval burial horizon (str. 139-166)

Jure Šućur
Izvorni znanstveni članak

Mihael Krešimir II. (926. – o. 965.) – novi pogled na njegovu vladavinu (str. 167-198)

hrvatski pdf 713kb
Michael Krešimir II (926 – c. 965)- a new perspective on his reign (str. 167-198)

Luka Đaković
Izvorni znanstveni članak

Bribirska glavica – ranosrednjovjekovno groblje u Kvadra(n)tu 303 (str. 199-230)

hrvatski pdf 6180kb
Bribirska Glavica – The early medieval cemetery in Quadra(n)t 303 (str. 199-230)

Nikolina Uroda
Prethodno priopćenje

Brončano zrcalo s natpisom na mađarskom jeziku (str. 231-289)

hrvatski pdf 9628kb
A bronze mirror with an inscription in the hungarian language (str. 231-289)

Anita Rapan Papeša, Hrvoje Vulić, Edina Balić, Erzsébet Zelliger, Géza Szabó, Gábor Hosszú
Izvorni znanstveni članak

Arheološka topografija Drniša u srednjem vijeku (str. 291-339)

hrvatski pdf 11806kb
Archaeological topography of Drniš in the Middle Ages (str. 291-339)

Ivo Ćevid
Izvorni znanstveni članak

Amfore tipa Otranto 2 na istočnoj obali Jadrana (str. 341-358)

hrvatski pdf 3719kb
Otranto type 2 amphorae on the eastern Adriatic Coast (str. 341-358)

Antonia Kovač
Izvorni znanstveni članak

Srednjovjekovni nadgrobni spomenici – stećci na prostoru Pline Istočne i Staševice, u zaleđu grada Ploča (str. 359-455)

hrvatski pdf 30301kb
Medieval monolithic tombstones – stećci in the area of Eastern Plina and Staševica, in the hinterland of the town of Ploče (str. 359-455)

Blanša Maljković
Izvorni znanstveni članak

Tekstilni fragmenti bizantskog kulturnog kruga u Dalmaciji – izabrani primjeri (str. 457-473)

hrvatski pdf 8195kb
Textile fragments of the Byzantine cultural sphere in Dalmatia: selected examples (str. 457-473)

Ivana Svedružić Šeparović
Izvorni znanstveni članak

Bilješke o ranim predromaničkim klesarskim radionicama u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji (str. 475-503)

hrvatski pdf 6097kb
Notes on the early pre-Romanesque stonemason workshops in northern and central Dalmatia (str. 475-503)

Mirja Jarak
Izvorni znanstveni članak

Prilog poznavanju (rano)srednjovjekovne skulpture poluotoka Pelješca i genezi motiva vegetabilne S-vitice u južnoj Dalmaciji (str. 505-521)

hrvatski pdf 5179kb
A contribution to the study of (early) medieval sculpture on the Pelješac peninsula and the genesis of the motif of the vegetal S-shaped tendril in southern Dalmatia (str. 505-521)

Kristina Babić Džaja
Izvorni znanstveni članak

Janjevo i njegova srednjovjekovna arhitektonska plastika (str. 523-554)

hrvatski pdf 14980kb
Janjevo and its medieval architectural sculpture (str. 523-554)

Vinicije B. Lupis, Elvis Shala
Izvorni znanstveni članak

Gospodarsko-stambene zgrade na benediktinskim posjedima u trogirskom i splitskom distriktu (str. 555-575)

hrvatski pdf 9338kb
Economic and Residential Buildings on Benedictine Estates in the Districts of Trogir and Split (str. 555-575)

Tonči Burić
Izvorni znanstveni članak

O utvrđivanju identiteta dvaju muških portreta na pladnju obitelji Foscari iz Muzeja Victorije i Alberta u Londonu (str. 577-612)

hrvatski pdf 6448kb
The Question of the Identification of Two Male Portraits on the Foscari Plate in the Victoria and Albert Museum, London (str. 577-612)

Ivana Prijatelj Pavičić
Izvorni znanstveni članak

Jubilejske medaljice (str. 613-636)

hrvatski pdf 9527kb
Jubilee medals (str. 613-636)

Ana Azinović Bebek
Izvorni znanstveni članak

Ranosrednjovjekovni episkopalni pečat sa Sipra (str. 637-641)

hrvatski pdf 477kb
An Early Medieval Episcopal Seal from Sipar (str. 637-641)

Branka Milošević Zakić
Stručni rad

Bizantski zlatnik druge polovine 7. stoljeća iz Muzeja franjevačkog samostana na Humcu kod Ljubuškog (str. 643-653)

hrvatski pdf 6106kb
A Byzantine gold coin from the second half of the 7th century housed in the Museum of the Franciscan Monastery at Humac near Ljubuški (str. 643-653)

Tomislav Šeparović
Izvorni znanstveni članak

Skupni nalaz srednjovjekovnog novca iz Trogira (str. 655-702)

hrvatski pdf 9833kb
A hoard of medieval coins from Trogir (str. 655-702)

Vanja Kovačić
Izvorni znanstveni članak

Novi nalaz ulomka grede oltarne pregrade s natpisom iz Uzdolja (str. 703-710)

hrvatski pdf 6100kb
A newly discovered fragment of an altar screen beam with an inscription from Uzdolje (str. 703-710)

Miroslav Gogala
Izvorni znanstveni članak

Ranosrednjovjekovni grčki natpis iz Dubrovnika (str. 711-722)

hrvatski pdf 2818kb
An early medieval Greek inscription from Dubrovnik (str. 711-722)

Niko Kapetanić
Izvorni znanstveni članak

Neka zapažanja o novootkrivenom natpisu na brdu Spas u Kninu (str. 723-749)

hrvatski pdf 4074kb
Some observations on a newly discovered inscription on Spas hill in Knin (str. 723-749)

Miloš Biserko
Izvorni znanstveni članak

Konzervatorsko-restauratorski zahvati na ciboriju iz Sv. Marte u Bijaćima (str. 751-768)

hrvatski pdf 11275kb
Conservation and restoration interventions on the ciborium from St. Martha’s Church at Bijaći (str. 751-768)

Mladen Matijaca
Izvorni znanstveni članak

Znanstveni pristup institucionalne integracije ranosrednjovjekovne arheološke građe u okrilju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (str. 769-800)

hrvatski pdf 6967kb
A scholarly approach to the institutional integration of early medieval archaeological material under the auspices of the Croatian Academy of Sciences and Arts (str. 769-800)

Magdalena Getaldić
Izvorni znanstveni članak

Prilog poznavanju izgleda peristila Dioklecijanove palače i o nazivu peristilske sfinge (str. 801-842)

hrvatski pdf 13332kb
A contribution to the study of the appearance of the Peristyle of Diocletian’s Palace and about the name of its sphinx (str. 801-842)

Arsen Duplančić
Izvorni znanstveni članak

In memoriam Ante Milošević (1953. – 2025.) (str. 843-849)

hrvatski pdf 815kb
In memoriam Ante Milošević (1953–2025) (str. 843-849)

In memoriam Ante Milošević (1953–2025) (str. 843-849)

Miroslav Katić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Upute za predaju tekstova za časopis Starohrvatska prosvjeta (str. 851-852)

hrvatski pdf 334kb
Instructions for submission of papers to the Starohrvatska prosvjeta journal (str. 853-854)

Vorgaben zur Einreichung von Beiträgen in der Zeitschrift Starohrvatska prosvjeta (str. 855-856)


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