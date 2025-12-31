Starohrvatska prosvjeta , Vol. III No. 52, 2025.
- Datum izdavanja: 31.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 12.11.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Miroslav Katić
Uvodnik
Tonči Burić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Antonia Vrbatović
Bibliografija
Miroslav Katić
Izvorni znanstveni članak
Jasna Jeličić Radonić
Izvorni znanstveni članak
Božana Maletić
Izvorni znanstveni članak
Ante Alajbeg
Izvorni znanstveni članak
Vladimir Peter Goss
Izvorni znanstveni članak
Jure Šućur
Izvorni znanstveni članak
Luka Đaković
Izvorni znanstveni članak
Nikolina Uroda
Prethodno priopćenje
Anita Rapan Papeša, Hrvoje Vulić, Edina Balić, Erzsébet Zelliger, Géza Szabó, Gábor Hosszú
Izvorni znanstveni članak
Ivo Ćevid
Izvorni znanstveni članak
Antonia Kovač
Izvorni znanstveni članak
Blanša Maljković
Izvorni znanstveni članak
Ivana Svedružić Šeparović
Izvorni znanstveni članak
Mirja Jarak
Izvorni znanstveni članak
Kristina Babić Džaja
Izvorni znanstveni članak
Vinicije B. Lupis, Elvis Shala
Izvorni znanstveni članak
Tonči Burić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Prijatelj Pavičić
Izvorni znanstveni članak
Ana Azinović Bebek
Izvorni znanstveni članak
Branka Milošević Zakić
Stručni rad
Tomislav Šeparović
Izvorni znanstveni članak
Vanja Kovačić
Izvorni znanstveni članak
Miroslav Gogala
Izvorni znanstveni članak
Niko Kapetanić
Izvorni znanstveni članak
Miloš Biserko
Izvorni znanstveni članak
Mladen Matijaca
Izvorni znanstveni članak
Magdalena Getaldić
Izvorni znanstveni članak
Arsen Duplančić
Izvorni znanstveni članak
Miroslav Katić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Ostalo
Kazalo
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