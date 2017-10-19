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Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol.32 No.4

Rudarsko-geološko-naftni zbornik,Vol.32 No.4
Datum izdavanja: Listopad 2017.

Objavljen na Hrčku: 19.10.2017.
Sadržaj Puni tekst
STUDY OF DISTRIBUTED ACTIVATION ENERGY MODEL USING VARIOUS PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS FOR THE ISOTHERMAL PYROLYSIS PROBLEM (str.1-14) engleskipdf 1 MB
STUDIJA RASPODJELE U MODELU AKTIVACIJSKE ENERGIJE UPORABOM RAZLIČITIH FUNKCIJA RASPODJELE KOD PROBLEMA IZOTERMALNE PIROLIZE (str.15-15) hrvatskipdf 56 KB
Alok Dhaundiyal, Suraj B. Singh
Izvorni znanstveni članak 		 
CONTRIBUTION TO THE GENESIS OF THERMAL WATER OF THE NORTH-EAST PERIMETER OF THE ZENICA-SARAJEVO BASIN, BOSNIA AND HERZEGOVINA (str.17-30) engleskipdf 2 MB
PRILOG GENEZI TERMALNIH VODA SJEVEROISTOČNOGA PODRUČJA ZENIČKO-SARAJEVSKOGA BAZENA, BOSNA I HERCEGOVINA (str.30-30) hrvatskipdf 74 KB
Ferid Skopljak, Ćazim Šarić, Vedran Pobric
Izvorni znanstveni članak 		 
CONTRIBUTION TO TERMINOLOGY AND APPLICATION OF NEW GEOSTATISTICAL MAPPING METHODS IN CROATIA - UNIVERSAL KRIGING (str.31-35) engleskipdf 249 KB
DOPRINOS PRIMJENI I NAZIVLJU GEOSTATISTIČKIH METODA KARTIRANJA U HRVATSKOJ – UNIVERZALNO KRIGIRANJE (str.36-36) hrvatskipdf 54 KB
Ivana Mesić Kiš
Pregledni rad 		 
PRELIMINARY RESULTS OF DETERMINING THE FRICTION INTERACTION COEFFICIENT BETWEEN CRUSHED STONE AND POLYESTER STRIP (str.37-43) engleskipdf 429 KB
PRELIMINARNI REZULTATI ODREĐIVANJA KOEFICIJENTA INTERAKCIJE LOMLJENOGA KAMENA I POLIESTERSKE TRAKE (str.43-43) hrvatskipdf 74 KB
Karolina Gradiški, Mensur Mulabdić, Krunoslav Minažek
Izvorni znanstveni članak 		 
OIL AND GAS FUTURES AND OPTIONS MARKET (str.45-54) engleskipdf 275 KB
TERMINSKA I OPCIJSKA TRŽIŠTA UGLJIKOVODIKA (str.54-54) hrvatskipdf 74 KB
Ante Nosić, Daria Karasalihović Sedlar, Lucija Jukić
Pregledni rad 		 
A PRACTICAL APPROACH TO THE GROUND OSCILLATION VELOCITY MEASUREMENT METHOD (str.55-60) engleskipdf 350 KB
NOVI PRISTUP MJERENJU BRZINE OSCILACIJA TLA (str.61-61) hrvatskipdf 52 KB
Siniša Stanković, Mario Dobrilović, Vječislav Bohanek
Izvorni znanstveni članak 		 
MAPPING AND MODELLING FRACTURES USING GROUND PENETRATING RADAR FOR ORNAMENTAL STONE ASSESSMENT AND RECOVERY OPTIMIZATION: TWO CASE STUDIES (str.63-76) engleskipdf 3 MB
KARTIRANJE I MODELIRANJE PUKOTINA IZ PODATAKA DOBIVENIH ZEMALJSKIM RADAROM U PROCJENI KVALITETE UKRASNOGA KAMENA I OPTIMIZIRANJU PRIDOBIVANJA (DVA PRIMJERA) (str.76-76) hrvatskipdf 71 KB
Mohamed Elkarmoty, Camilla Colla, Elena Gabrielli, Sara Kasmaeeyazdi, Francesco Tinti, Stefano Bonduà, Roberto Bruno
Izvorni znanstveni članak 		 
AN GEOLOGICAL OVERVIEW OF GLACIAL ACCUMULATION AND EROSIONAL OCCURRENCES AT THE VELEBIT AND THE BIOKOVO MTS., CROATIA (str.77-96) engleskipdf 2 MB
GEOLOŠKI PREGLED GLACIJALNIH NASLAGA I EROZIJSKIH POJAVA NA PLANINAMA VELEBITU I BIOKOVU, HRVATSKA (str.96-96) hrvatskipdf 78 KB
Josipa Velić, Ivo Velić, Dubravka Kljajo, Ksenija Protrka, Hrvoje Škrabić, Zlatko Špoljar
Pregledni rad 		 
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