Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol.32 No.4

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STUDY OF DISTRIBUTED ACTIVATION ENERGY MODEL USING VARIOUS PROBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS FOR THE ISOTHERMAL PYROLYSIS PROBLEM
(str.1-14)
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STUDIJA RASPODJELE U MODELU AKTIVACIJSKE ENERGIJE UPORABOM RAZLIČITIH FUNKCIJA RASPODJELE KOD PROBLEMA IZOTERMALNE PIROLIZE
(str.15-15)
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Alok Dhaundiyal, Suraj B. Singh
Izvorni znanstveni članak
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CONTRIBUTION TO THE GENESIS OF THERMAL WATER OF THE NORTH-EAST PERIMETER OF THE ZENICA-SARAJEVO BASIN, BOSNIA AND HERZEGOVINA
(str.17-30)
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PRILOG GENEZI TERMALNIH VODA SJEVEROISTOČNOGA PODRUČJA ZENIČKO-SARAJEVSKOGA BAZENA, BOSNA I HERCEGOVINA
(str.30-30)
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Ferid Skopljak, Ćazim Šarić, Vedran Pobric
Izvorni znanstveni članak
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CONTRIBUTION TO TERMINOLOGY AND APPLICATION OF NEW GEOSTATISTICAL MAPPING METHODS IN CROATIA - UNIVERSAL KRIGING
(str.31-35)
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DOPRINOS PRIMJENI I NAZIVLJU GEOSTATISTIČKIH METODA KARTIRANJA U HRVATSKOJ – UNIVERZALNO KRIGIRANJE
(str.36-36)
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Ivana Mesić Kiš
Pregledni rad
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PRELIMINARY RESULTS OF DETERMINING THE FRICTION INTERACTION COEFFICIENT BETWEEN CRUSHED STONE AND POLYESTER STRIP
(str.37-43)
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PRELIMINARNI REZULTATI ODREĐIVANJA KOEFICIJENTA INTERAKCIJE LOMLJENOGA KAMENA I POLIESTERSKE TRAKE
(str.43-43)
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Karolina Gradiški, Mensur Mulabdić, Krunoslav Minažek
Izvorni znanstveni članak
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OIL AND GAS FUTURES AND OPTIONS MARKET
(str.45-54)
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TERMINSKA I OPCIJSKA TRŽIŠTA UGLJIKOVODIKA
(str.54-54)
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Ante Nosić, Daria Karasalihović Sedlar, Lucija Jukić
Pregledni rad
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A PRACTICAL APPROACH TO THE GROUND OSCILLATION VELOCITY MEASUREMENT METHOD
(str.55-60)
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NOVI PRISTUP MJERENJU BRZINE OSCILACIJA TLA
(str.61-61)
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Siniša Stanković, Mario Dobrilović, Vječislav Bohanek
Izvorni znanstveni članak
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MAPPING AND MODELLING FRACTURES USING GROUND PENETRATING RADAR FOR ORNAMENTAL STONE ASSESSMENT AND RECOVERY OPTIMIZATION: TWO CASE STUDIES
(str.63-76)
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KARTIRANJE I MODELIRANJE PUKOTINA IZ PODATAKA DOBIVENIH ZEMALJSKIM RADAROM U PROCJENI KVALITETE UKRASNOGA KAMENA I OPTIMIZIRANJU PRIDOBIVANJA (DVA PRIMJERA)
(str.76-76)
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Mohamed Elkarmoty, Camilla Colla, Elena Gabrielli, Sara Kasmaeeyazdi, Francesco Tinti, Stefano Bonduà, Roberto Bruno
Izvorni znanstveni članak
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AN GEOLOGICAL OVERVIEW OF GLACIAL ACCUMULATION AND EROSIONAL OCCURRENCES AT THE VELEBIT AND THE BIOKOVO MTS., CROATIA
(str.77-96)
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GEOLOŠKI PREGLED GLACIJALNIH NASLAGA I EROZIJSKIH POJAVA
NA PLANINAMA VELEBITU I BIOKOVU, HRVATSKA
(str.96-96)
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Josipa Velić, Ivo Velić, Dubravka Kljajo, Ksenija Protrka, Hrvoje Škrabić, Zlatko Špoljar
Pregledni rad
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