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Polytechnic and design, Vol.4 No.2

Polytechnic and design,Vol.4 No.2
Datum izdavanja: Svibanj 2016.

Objavljen na Hrčku: 05.04.2018.
Sadržaj Puni tekst
ONTOLOGICAL HETEROGENEITY AS AN OBSTACLE FOR KNOWLEDGE INTEGRATION IN THE SEMANTIC WEB  
ONTOLOŠKA HETEROGENOST KAO PREPREKA ZA INTEGRACIJU ZNANJA UNUTAR SEMANTIČKOG WEBA (str.85-93) hrvatskipdf 2 MB
Marko Horvat, Ivan Dunđer, Sergej Lugović
Pregledni rad 		 
AIRPORT MAINTENANCE INTELLIGENT SYSTEM FOR APRON LIGHTING RECONSTRUCTION  
INTELIGENTNI SUSTAV AERODROMSKOG ODRŽAVANJA ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE PLATFORME (str.94-101) hrvatskipdf 2 MB
Zdenko Balaž, Ivo Puhalović
Stručni rad 		 
DIFFERENCES BETWEEN THE OPENGL AND DIRECT3D PROGRAMMING INTERFACES  
RAZLIKE IZMEĐU OPENGL I DIRECT3D PROGRAMSKIH SUČELJA (str.102-110) hrvatskipdf 1 MB
Andrija Bernik, Vedran Bergovec, Zvonimir Sabati
Izvorni znanstveni članak 		 
LANDFILL GAS COLLECTING SYSTEMS  
OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA NEOBRAĐENOG KOMUNALNOG OTPADA (str.111-116) hrvatskipdf 3 MB
Viktor Kumić, Zlatko Milanović
Stručni rad 		 
RENDERING: 3DS MAX, CINEMA 4D AND MAYA COMPARISON  
PROCES ISCRTAVANJA: USPOREDBA 3DS MAX, CINEMA 4D I MAYE (str.117-130) hrvatskipdf 8 MB
Dorian Dijanić, Andrija Bernik
Pregledni rad 		 
AUTODESK MAYA – MAYA PAINT EFFECTS  
AUTODESK MAYA – MAYA PAINT EFEKTI (str.131-144) hrvatskipdf 6 MB
Andrija Bernik, Dorja Hatlak
Pregledni rad 		 
PUMP CAVITATION - REVIEW OF CALCULATIONS AND TREATMENT IN LITERATURE  
KAVITACIJA PUMPE - OSVRT NA PRORAČUNSKE POSTUPKE I TUMAČENJA U LITERATURI (str.145-152) hrvatskipdf 3 MB
Vesna Alić Kostešić, Branimir Markulin Grgić, Vladimir Markulin Grgić
Stručni rad 		 
EXPLOITATION SPECIFICS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT PLASTIC GEARS  
EKSPLOATACIJSKE SPECIFIČNOSTI I TENDENCIJE RAZVOJA POLIMERNIH ZUPČANIKA (str.153-159) hrvatskipdf 2 MB
Branimir Markulin Grgić, Vladimir Markulin Grgić, Vesna Alić Kostešić
Stručni rad 		 
MICROSOFT SQL SERVER QUERY OPTIMIZATIONS USING INDEXES  
OPTIMIZACIJA UPITA U MICROSOFT SQL SERVER BAZI POMOĆU INDEKSA (str.160-172) hrvatskipdf 2 MB
Mario Knok, Željko Kovačević
Izvorni znanstveni članak 		 
ELECTRONIC PUBLISHING AND DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT  
ELEKTRONIČKO IZDAVAŠTVO I DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT (str.173-180) hrvatskipdf 2 MB
Petar Miljković, Dean Valdec
Pregledni rad 		 
SIGURNOSNO RJEŠENJE ZA VEKTORE NAPADA NA PODATKE I KOMUNIKACIJU PRIJENOSNIH RAČUNALA (str.181-186)  
SECURITY SOLUTION FOR ATTACK VECTORS ON PORTABLE COMPUTERS DATA AND COMMUNICATION (str.181-186) engleskipdf 1 MB
David Pavičić, Roman Domović
Stručni rad 		 
DOCUMENT SECURITY TECHNOLOGIES  
SIGURNOSNE TEHNOLOGIJE ZAŠTITE DOKUMENATA (str.187-195) hrvatskipdf 3 MB
Jana Žiljak Vujić, Ljiljana Matuško Antonić
Izvorni znanstveni članak 		 
VIRTUALIZATION  
VIRTUALIZACIJA (str.196-200) hrvatskipdf 838 KB
Robert Zovko, Dubravko Žigman
Ostalo 		 
 
SMJERNICE ZA ZELENI PODATKOVNI CENTAR (str.201-207) hrvatskipdf 3 MB
Anamarija Pavešić, Dubravko Žigman
Ostalo 		 
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