Polytechnic and design, Vol.4 No.2

|Sadržaj
|Puni tekst
|
ONTOLOGICAL HETEROGENEITY AS AN OBSTACLE FOR KNOWLEDGE INTEGRATION IN THE SEMANTIC WEB
|
|
ONTOLOŠKA HETEROGENOST KAO PREPREKA ZA INTEGRACIJU ZNANJA UNUTAR SEMANTIČKOG WEBA
(str.85-93)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Marko Horvat, Ivan Dunđer, Sergej Lugović
Pregledni rad
|
|
AIRPORT MAINTENANCE INTELLIGENT SYSTEM FOR APRON LIGHTING RECONSTRUCTION
|
|
INTELIGENTNI SUSTAV AERODROMSKOG ODRŽAVANJA ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE PLATFORME
(str.94-101)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Zdenko Balaž, Ivo Puhalović
Stručni rad
|
|
DIFFERENCES BETWEEN THE OPENGL AND DIRECT3D PROGRAMMING INTERFACES
|
|
RAZLIKE IZMEĐU OPENGL I DIRECT3D PROGRAMSKIH SUČELJA
(str.102-110)
|
hrvatskipdf 1 MB
|
Andrija Bernik, Vedran Bergovec, Zvonimir Sabati
Izvorni znanstveni članak
|
|
LANDFILL GAS COLLECTING SYSTEMS
|
|
OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA NEOBRAĐENOG KOMUNALNOG OTPADA
(str.111-116)
|
hrvatskipdf 3 MB
|
Viktor Kumić, Zlatko Milanović
Stručni rad
|
|
RENDERING: 3DS MAX, CINEMA 4D AND MAYA COMPARISON
|
|
PROCES ISCRTAVANJA: USPOREDBA 3DS MAX, CINEMA 4D I MAYE
(str.117-130)
|
hrvatskipdf 8 MB
|
Dorian Dijanić, Andrija Bernik
Pregledni rad
|
|
AUTODESK MAYA – MAYA PAINT EFFECTS
|
|
AUTODESK MAYA – MAYA PAINT EFEKTI
(str.131-144)
|
hrvatskipdf 6 MB
|
Andrija Bernik, Dorja Hatlak
Pregledni rad
|
|
PUMP CAVITATION - REVIEW OF CALCULATIONS AND TREATMENT IN LITERATURE
|
|
KAVITACIJA PUMPE - OSVRT NA PRORAČUNSKE POSTUPKE I TUMAČENJA U LITERATURI
(str.145-152)
|
hrvatskipdf 3 MB
|
Vesna Alić Kostešić, Branimir Markulin Grgić, Vladimir Markulin Grgić
Stručni rad
|
|
EXPLOITATION SPECIFICS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT PLASTIC GEARS
|
|
EKSPLOATACIJSKE SPECIFIČNOSTI I TENDENCIJE RAZVOJA POLIMERNIH ZUPČANIKA
(str.153-159)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Branimir Markulin Grgić, Vladimir Markulin Grgić, Vesna Alić Kostešić
Stručni rad
|
|
MICROSOFT SQL SERVER QUERY OPTIMIZATIONS USING INDEXES
|
|
OPTIMIZACIJA UPITA U MICROSOFT SQL SERVER BAZI POMOĆU INDEKSA
(str.160-172)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Mario Knok, Željko Kovačević
Izvorni znanstveni članak
|
|
ELECTRONIC PUBLISHING AND DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT
|
|
ELEKTRONIČKO IZDAVAŠTVO I DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT
(str.173-180)
|
hrvatskipdf 2 MB
|
Petar Miljković, Dean Valdec
Pregledni rad
|
|
SIGURNOSNO RJEŠENJE ZA VEKTORE NAPADA NA PODATKE I KOMUNIKACIJU PRIJENOSNIH RAČUNALA
(str.181-186)
|
|
SECURITY SOLUTION FOR ATTACK VECTORS ON PORTABLE COMPUTERS DATA AND COMMUNICATION
(str.181-186)
|
engleskipdf 1 MB
|
David Pavičić, Roman Domović
Stručni rad
|
|
DOCUMENT SECURITY TECHNOLOGIES
|
|
SIGURNOSNE TEHNOLOGIJE ZAŠTITE DOKUMENATA
(str.187-195)
|
hrvatskipdf 3 MB
|
Jana Žiljak Vujić, Ljiljana Matuško Antonić
Izvorni znanstveni članak
|
|
VIRTUALIZATION
|
|
VIRTUALIZACIJA
(str.196-200)
|
hrvatskipdf 838 KB
|
Robert Zovko, Dubravko Žigman
Ostalo
|
|
|
|
SMJERNICE ZA ZELENI PODATKOVNI CENTAR
(str.201-207)
|
hrvatskipdf 3 MB
|
Anamarija Pavešić, Dubravko Žigman
Ostalo
|