hrcak mascot   Srce   HID

Polytechnic and design, Vol.3 No.2

Polytechnic and design,Vol.3 No.2
Datum izdavanja: Svibanj 2015.

Objavljen na Hrčku: 09.03.2018.
Sadržaj Puni tekst
REVITALIZATION OF SCADA APPLICATION IN PRODUCTION ENGINEERING VIA FACILITIES FOR STORING, GRINDING AND PROCESSING OF WEATH  
REVITALIZACIJA SCADA APLIKACIJE U PROIZVODNOM INŽENJERSTVU NA PRIMJERU POSTROJENJA ZA POHRANU, MLJEVENJE I OBRADU PŠENICE (str.119-124) hrvatskipdf 6 MB
Dario Matika, Tomislav Damjanović
Stručni rad 		 
ANALYSIS OF EXCESSIVE TENSILE STRESSES IN THE APEX ZONE IN CURVED (PITCHED CAMBERED) TAPERED LAMINATED BEAMS  
ANALIZA STANJA POJAVE PREKOMJERNIH VLAČNIH NAPREZANJA U ZONI SLJEMENA RADIJALNO ZAKRIVLJENIH (SEDLASTIH) GREDNIH LIJEPLJENIH LAMELIRANIH NOSAČA (str.125-134) hrvatskipdf 4 MB
Marko Ključanin, Dean Čizmar
Ostalo 		 
FOOTBALL STADIUM FLOODLIGHT AIMING BY USING A GENETIC ALGORITHM WITH MULTI–STEP APPROACH (str.135-143) engleskipdf 4 MB
Davor Petranović
Izvorni znanstveni članak 		 
MALE I SREDNJE GRAĐEVINSKE TVRTKE U POČETKU RECESIJE (str.144-151) hrvatskipdf 2 MB
Dario Barbalić, Časlav Dunović
Stručni rad 		 
ANALYSIS OF PUBLIC RELATIONS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE PROMOTION OF NEW PRODUCTS ON THE INTERNET  
ANALIZA ODNOSA S JAVNOŠĆU I DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA PRI PROMOCIJI NOVIH PROIZVODA NA INTERNETU (str.152-161) hrvatskipdf 727 KB
Mile Čolić, Ivan Dunđer
Izvorni znanstveni članak 		 
PRIMARY AND SECONDARY EXPERIENCE IN INFORMATION SYSTEM DESIGN  
PRIMARNO I SEKUNDARNO ISKUSTVO U DIZAJNU INFORMACIJSKOG SUSTAVA (str.162-168) hrvatskipdf 1 MB
Sergej Lugović, Ivan Dunđer, Veljko Nenadić
Stručni rad 		 
TWIN COLORS MODE DEDICATED ADJUSTMENT – NECESSITY FOR VISUAL AND NIR IMAGE  
METODA NAMJENSKOG PODEŠAVANJA ZA DVOJNE BOJE – NUŽNI POSTUPAK ZA VIZUALNU I NIR SLIKU (str.169-176) hrvatskipdf 4 MB
Ana Agić, Jana Žiljak Vujić, Darko Agić
Izvorni znanstveni članak 		 
NORMALISATION GRAPHIC PREPRESS VIRTUAL MODEL FOR SCANNING  
NORMIRANJE VIRTUALNOG MODELA GRAFIČKE PRIPREME ZA SKENIRANJE (str.177-182) hrvatskipdf 5 MB
Josipa Lajkovič
Izvorni znanstveni članak 		 
INFORMATION, INTEREST, OPINIONS, ATTITUDES AND SUGGESTIONS ABOUT INFRARED PHOTOGRAPHY IN PAINTING AND RESTORATION RETOUCHING  
INFORMIRANOST, INTERES, MIŠLJENJA, STAVOVI I PRIJEDLOZI O PRIMJENI INFRACRVENOG SNIMANJA U SLIKARSTVU I RESTAURATORSKOM RETUŠU (str.183-193) hrvatskipdf 2 MB
Dijana Nazor
Izvorni znanstveni članak 		 
THE LEVEL OF EDUCATION HAS INFLUENCE ON ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND THUS ON FASTER ECONOMIC GROWTH – THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN CROATIA AND FINLAND  
RAZINA OBRAZOVANJA UTJEČE NA PODUZETNIČKE AKTIVNOSTI, A TIME I NA BRŽI GOSPODARSKI RAST – SLIČNOSTI I RAZLIKE HRVATSKE I FINSKE (str.195-207) hrvatskipdf 1 MB
Sanja Bračun
Pregledni rad 		 
SCANNING OF DOCUMENTS AND BANKNOTES IN THE ULTRAVIOLET AND VISUAL SPECTRUMS AS A WORK BASICS FOR DESIGNERS  
SKANIRANJE DOKUMENTA I NOVČANICA U ULTRAVIOLETNOM I VIZUALNOM SPEKTRU KAO BAZA DIZAJNERIMA (str.208-2014) hrvatskipdf 5 MB
Aleksandra Bernašek, Vesna Uglješić, Ana Hoić, Marko Herceg, Ivan Tokić
Prethodno priopćenje 		 
THE TIME OF INTELLIGENT CLOTHING IS COMMING  
DOLAZI VRIJEME INTELIGENTNE ODJEĆE (str.215-226) hrvatskipdf 9 MB
Gojko Nikolić
Stručni rad 		 
IMPLEMENTATION OF THE MECHANISMS FOR QUALITY SERVICES IN IP NETWORKS  
IMPLEMENTACIJA MEHANIZAMA KVALITETE USLUGE U IP MREŽAMA (str.227-232) hrvatskipdf 1 MB
Krešimir Borovec, Dubravko Žigman
Stručni rad 		 
GETVPN ENCRIPTION  
GETVPN ENKRIPCIJA (str.233-239) hrvatskipdf 2 MB
Goran Combaj, Danijela Pongrac, Dubravko Žigman
Pregledni rad 		 
Posjeta: 0 *