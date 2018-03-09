Polytechnic and design, Vol.3 No.2

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REVITALIZATION OF SCADA APPLICATION IN PRODUCTION
ENGINEERING VIA FACILITIES FOR STORING, GRINDING
AND PROCESSING OF WEATH
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REVITALIZACIJA SCADA APLIKACIJE U PROIZVODNOM
INŽENJERSTVU NA PRIMJERU POSTROJENJA ZA POHRANU,
MLJEVENJE I OBRADU PŠENICE
(str.119-124)
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Dario Matika, Tomislav Damjanović
Stručni rad
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ANALYSIS OF EXCESSIVE TENSILE STRESSES IN THE APEX ZONE IN
CURVED (PITCHED CAMBERED) TAPERED LAMINATED BEAMS
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ANALIZA STANJA POJAVE PREKOMJERNIH VLAČNIH NAPREZANJA
U ZONI SLJEMENA RADIJALNO ZAKRIVLJENIH (SEDLASTIH) GREDNIH
LIJEPLJENIH LAMELIRANIH NOSAČA
(str.125-134)
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Marko Ključanin, Dean Čizmar
Ostalo
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FOOTBALL STADIUM FLOODLIGHT AIMING BY USING A GENETIC
ALGORITHM WITH MULTI–STEP APPROACH
(str.135-143)
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Davor Petranović
Izvorni znanstveni članak
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MALE I SREDNJE GRAĐEVINSKE TVRTKE U POČETKU RECESIJE
(str.144-151)
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Dario Barbalić, Časlav Dunović
Stručni rad
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ANALYSIS OF PUBLIC RELATIONS AND CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY IN THE PROMOTION OF NEW PRODUCTS
ON THE INTERNET
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ANALIZA ODNOSA S JAVNOŠĆU I DRUŠTVENO ODGOVORNOG
POSLOVANJA PRI PROMOCIJI NOVIH PROIZVODA NA INTERNETU
(str.152-161)
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Mile Čolić, Ivan Dunđer
Izvorni znanstveni članak
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PRIMARY AND SECONDARY EXPERIENCE IN INFORMATION
SYSTEM DESIGN
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PRIMARNO I SEKUNDARNO ISKUSTVO U DIZAJNU
INFORMACIJSKOG SUSTAVA
(str.162-168)
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Sergej Lugović, Ivan Dunđer, Veljko Nenadić
Stručni rad
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TWIN COLORS MODE DEDICATED ADJUSTMENT
– NECESSITY FOR VISUAL AND NIR IMAGE
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METODA NAMJENSKOG PODEŠAVANJA ZA DVOJNE BOJE
– NUŽNI POSTUPAK ZA VIZUALNU I NIR SLIKU
(str.169-176)
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hrvatskipdf 4 MB
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Ana Agić, Jana Žiljak Vujić, Darko Agić
Izvorni znanstveni članak
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NORMALISATION GRAPHIC PREPRESS VIRTUAL MODEL
FOR SCANNING
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NORMIRANJE VIRTUALNOG MODELA GRAFIČKE PRIPREME
ZA SKENIRANJE
(str.177-182)
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Josipa Lajkovič
Izvorni znanstveni članak
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INFORMATION, INTEREST, OPINIONS, ATTITUDES AND
SUGGESTIONS ABOUT INFRARED PHOTOGRAPHY IN PAINTING
AND RESTORATION RETOUCHING
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INFORMIRANOST, INTERES, MIŠLJENJA, STAVOVI I PRIJEDLOZI
O PRIMJENI INFRACRVENOG SNIMANJA U SLIKARSTVU I
RESTAURATORSKOM RETUŠU
(str.183-193)
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Dijana Nazor
Izvorni znanstveni članak
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THE LEVEL OF EDUCATION HAS INFLUENCE ON ENTREPRENEURIAL
ACTIVITY AND THUS ON FASTER ECONOMIC GROWTH
– THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN CROATIA AND FINLAND
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RAZINA OBRAZOVANJA UTJEČE NA PODUZETNIČKE AKTIVNOSTI,
A TIME I NA BRŽI GOSPODARSKI RAST – SLIČNOSTI I RAZLIKE
HRVATSKE I FINSKE
(str.195-207)
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Sanja Bračun
Pregledni rad
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SCANNING OF DOCUMENTS AND BANKNOTES IN
THE ULTRAVIOLET AND VISUAL SPECTRUMS AS A WORK
BASICS FOR DESIGNERS
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SKANIRANJE DOKUMENTA I NOVČANICA U ULTRAVIOLETNOM
I VIZUALNOM SPEKTRU KAO BAZA DIZAJNERIMA
(str.208-2014)
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hrvatskipdf 5 MB
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Aleksandra Bernašek, Vesna Uglješić, Ana Hoić, Marko Herceg, Ivan Tokić
Prethodno priopćenje
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THE TIME OF INTELLIGENT CLOTHING IS COMMING
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DOLAZI VRIJEME INTELIGENTNE ODJEĆE
(str.215-226)
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Gojko Nikolić
Stručni rad
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IMPLEMENTATION OF THE MECHANISMS FOR QUALITY
SERVICES IN IP NETWORKS
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IMPLEMENTACIJA MEHANIZAMA KVALITETE USLUGE
U IP MREŽAMA
(str.227-232)
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Krešimir Borovec, Dubravko Žigman
Stručni rad
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GETVPN ENCRIPTION
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GETVPN ENKRIPCIJA
(str.233-239)
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Goran Combaj, Danijela Pongrac, Dubravko Žigman
Pregledni rad
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