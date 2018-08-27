Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol.39 No.2

|Sadržaj
|Puni tekst
|
ODGOVORNOST ČLANOVA ORGANA DRUŠTAVA U FAKTIČNOM KONCERNU
(str.727-749)
|
hrvatskipdf 385 KB
|
THE LIABILITY OF BOARD MEMBERS IN A FACTUAL GROUP OF COMPANIES
(str.750-750)
|
|
HAFTUNG DER MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTSORGANE IN EINEM FAKTISCHEN KONZERN
(str.751-751)
|
|
RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIETARI IN GRUPPI DI SOCIETA' DI FATTO
(str.752-752)
|
|
Antun Bilić, Siniša Petrović
Izvorni znanstveni članak
|
|
UGOVORNE OBVEZE U LASTOVSKOM STATUTU
(str.753-768)
|
hrvatskipdf 357 KB
|
CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN THE STATUTE OF LASTOVO
(str.769-769)
|
|
VERTRAGSVERPFLICHTUNGEN IM STATUT VON LASTOVO
(str.769-770)
|
|
GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI NELLO STATUTO DI LAGOSTA
(str.770-771)
|
|
Anamari Petranović
Izvorni znanstveni članak
|
|
ČVRSTE POKROVITELJSKE IZJAVE – PRAVNA NARAV UGOVORA, PREDMET I POVREDA OBVEZE POKROVITELJA, STEČAJNI POSTUPAK I POSTUPAK
IZVANREDNE UPRAVE
(str.773-804)
|
hrvatskipdf 458 KB
|
STRONG LETTERS OF COMFORT – LEGAL NATURE OF THE CONTRACT, CONTENT AND BREACH OF THE CONTRACTUAL OBLIGATION, INSOLVENCY AND EMERGENCY MANAGEMENT PROCEEDINGS
(str.805-805)
|
|
HARTE PATRONATSERKLÄRUNGEN – RECHTSNATUR DES VERTRAGS, GEGENSTAND UND VERLETZUNG DER PATRONATSPFLICHT, INSOLVENZVERFAHREN UND NOTFALLMANAGEMENTPROZESS
(str.806-806)
|
|
LETTERE D'INTENTI VINCOLANTI – NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO, OGGETTO E VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL DICHIARANTE,
PROCEDIMENTO FALLIMENTARE E PROCEDIMENTO DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
(str.807-807)
|
|
Tomislav Jakšić
Izvorni znanstveni članak
|
|
DEFINIRANJE DRŽAVLJANSKOG KORPUSA NA HRVATSKO-SLAVONSKOM PODRUČJU U KRALJEVINI SHS/JUGOSLAVIJI
(str.809-829)
|
hrvatskipdf 410 KB
|
DEFINING CITIZENS IN THE KINGDOM OF SHS YUGOSLAVIA (1918-1941): THE CASE OF CROATIANSLAVONIAN AREA
(str.830-830)
|
|
BESTIMMUNG DES STAATSVOLKES IM KROATISCHSLAWONISCHEN
GEBIET DES SHS-KÖNIGREICHS/DES KÖNIGREICHS JUGOSLAWIEN
(str.830-831)
|
|
LA DEFINIZIONE DI CITTADINANZA NELLA PRIMA JUGOSLAVIA (1918-1941): IL CASO DELL'AREA CROATOSLAVONE
(str.831-832)
|
|
Ivan Kosnica
Izvorni znanstveni članak
|
|
PIRACY IN LIGHT OF MARINE INSURANCE LAW WITH A VIEW OF RANSOM PAYMENTS
(str.833-853)
|
engleskipdf 387 KB
|
PIRATSTVO U SVJETLU PRAVA POMORSKOG OSIGURANJA S OSVRTOM NA OTKUPNINE
(str.854-854)
|
|
PIRATERIE IM LICHTE DER SEEVERSICHERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES LÖSEGELDS
(str.854-855)
|
|
LA PIRATERIA NEL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE MARITTIMA CON ATTENZIONE PER I RISCATTI
(str.855-856)
|
|
Dino Gliha
Izvorni znanstveni članak
|
|
OPCHINSKA NAREDBA OD ZLOCSINSTAVAH I NJIHOVIH PEDEPSAH IZ 1788. KAO KAZNENOPRAVNI IZVOR U HRVATSKOJ I SLAVONIJI: SUSTAV KAZNI I PRAVILA O NJIHOVOM IZRICANJU
(str.857-893)
|
hrvatskipdf 549 KB
|
CROATIAN TRANSLATION OF THE GENERAL CODE ON CRIMES AND THEIR PUNISHMENT PUBLISHED IN 1788 AS A SOURCE OF CRIMINAL LAW IN CROATIA AND SLAVONIA: SYSTEM OF PENALTIES AND RULES OF
THEIR IMPOSITION
(str.894-894)
|
|
„OPCHINSKA NAREDBA OD ZLOCSINSTVAH I NJIHOVIH PEDEPSAH“ AUS DEM JAHR 1788 ALS DIE QUELLE DES STRAFRECHTS IN KROATIEN UND SLAWONIEN: DAS SYSTEM VON STRAFEN UND REGELN DERER
VERHÄNGUNG
(str.895-895)
|
|
LA OPCHINSKA NAREDBA OD ZLOCSINSTAVAH I NJIHOVIH PEDEPSAH DEL 1788 QUALE FONTE DI DIRITTO PENALE IN CROAZIA E SLAVONIA: IL SISTEMA DELLE PENE E REGOLE DELLA LORO COMMINAZIONE
(str.896-896)
|
|
Leo Cvitanović, Dunja Pastović
Prethodno priopćenje
|
|
PRAVNA REGULACIJA POLOŽAJA LOBISTA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA
(str.897-918)
|
hrvatskipdf 398 KB
|
LEGAL STATUS OF LOBBYISTS IN THE USA
(str.919-919)
|
|
RECHTSREGELUNG DES LOBBYISMUS IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
(str.919-920)
|
|
LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA POSIZIONE DEI LOBBISTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA
(str.920-920)
|
|
Sanja Barić, Ana Acinger
Prethodno priopćenje
|
|
DR. VIKTOR RUŽIĆ (1893.-1976.) KAO SUDIONIK DRŽAVNOPRAVNIH ZBIVANJA
(str.921-945)
|
hrvatskipdf 383 KB
|
VIKTOR RUŽIĆ (1893-1976) AS PARTICIPANT IN STATE AND LEGAL PERSPECTIVE
(str.946-946)
|
|
DR. VIKTOR RUŽIĆ (1893-1976) ALS TEILNEHMER AN STAATSRECHTLICHEN EREIGNISSEN
(str.946-947)
|
|
IL DR. VIKTOR RUŽIĆ (1893-1976) PARTECIPE DEGLI AVVENIMENTI GIURIDICO-STATALI
(str.947-948)
|
|
Željko Bartulović
Prethodno priopćenje
|
|
KONCEPT STVARNE NADLEŽNOSTI SUDOVA U PLOVIDBENIM SPOROVIMA (ANALIZA DE LEGE LATA)
(str.949-984)
|
hrvatskipdf 543 KB
|
THE CONCEPT OF COURT COMPETENCE RATIONE MATERIAE IN MARITIME DISPUTES (DE LEGE LATA ANALYSIS)
(str.985-985)
|
|
DER BEGRIFF DER SACHLICHEN ZUSTÄNDIGKEIT VON GERICHTEN BEI STREITIGKEITEN DES SEEVERKEHRS (ANALYSE DE LEGE LATA)
(str.985-986)
|
|
IL CONCETTO DELLA COMPETENZA RATIONE MATERIAE DELLE CORTI NELLE CONTROVERSIE MARITTIME (ANALISI DE LEGE LATA)
(str.986-987)
|
|
Vesna Skorupan Wolff
Prethodno priopćenje
|
|
RAZVOJ SHVAĆANJA „JAVNOSTI“ ORGANIZACIJA U ORGANIZACIJSKOJ TEORIJI
(str.989-1009)
|
hrvatskipdf 391 KB
|
DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL PUBLICNESS IN ORGANIZATIONAL THEORY
(str.1010-1010)
|
|
DIE ENTWICKLUNG DER AUFFASSUNG „DER ÖFFENTLICHKEIT“ VON ORGANISATIONEN IN DER ORGANISATIONSTHEORIE
(str.1010-1011)
|
|
LO SVILUPPO DELLA CONCEZIONE DI „PUBBLICITA“ DELLE ORGANIZAZZIONI NELLA TEORIA ORGANIZZATIVA
(str.1011-1011)
|
|
Mariza Menger
Pregledni rad
|
|
POVJERENSTVO ZA RAD PO PRITUŽBAMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE – OD SVIJETLOG PRIMJERA CIVILNOG
NADZORA NAD RADOM POLICIJE DO NESTANKA?
(str.1013-1036)
|
hrvatskipdf 438 KB
|
COMMISSION FOR COMPLAINTS IN THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF CROATIA – FROM A BRIGHT EXAMPLE OF CIVIL CONTROL OVER THE WORK OF POLICE TO DISSAPPEARANCE?
(str.1037-1037)
|
|
BESCHWERDEAUSSCHUSS DES MINISTERIUMS DES INNERN DER REPUBLIK KROATIEN – VON EINEM LEUCHTENDEN BEISPIEL FÜR ZIVILKONTROLLE DER POLIZEI BIS ZU DESSEN VERSCHWUNDEN?
(str.1037-1038)
|
|
COMMISSIONE PER I RECLAMI PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA: DA BRILLANTE ESEMPIO DI CONTROLLO CIVILE SULL'OPERATO DELLA POLIZIA ALLA SCOMPARSA?
(str.1038-1038)
|
|
Dalibor Franulović, Frane Staničić
Pregledni rad
|
|
PRAVNO USTROJSTVO NOGOMETNIH KLUBOVA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI I HRVATSKOJ S OSVRTOM NA RADNOPRAVNI STATUS
PROFESIONALNIH NOGOMETAŠA
(str.1039-1067)
|
hrvatskipdf 455 KB
|
LEGAL STRUCTURE OF FOOTBALL CLUBS IN YUGOSLAVIA AND CROATIA WITH EMPHASIS ON THE EMPLOYMENT STATUS OF PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS
(str.1068-1068)
|
|
DIE RECHTSFORM DER FUSSBALLCLUBS IN JUGOSLAWIEN UND KROATIEN
MIT BERÜCKSICHTIGUNG DES BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSES VON
FUSSBALLSPIELERN
(str.1069-1069)
|
|
LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI CLUB CALCISTICI NELLA JUGOSLAVIA SOCIALISTA ED IN CROAZIA CON ATTEZIONE PER LO STATUS GIUSLAVORISTICO DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI
(str.1070-1070)
|
|
Vladimir Iveta
Stručni rad
|
|
Prof. dr. sc. Budislav Vukas, ml. Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2017.
(str.1073-1074)
|
hrvatskipdf 202 KB
|
Ante Vojković
Recenzija, Prikaz
|