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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol.39 No.2

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,Vol.39 No.2
Datum izdavanja: Kolovoz 2018.

Objavljen na Hrčku: 27.08.2018.
Sadržaj Puni tekst
ODGOVORNOST ČLANOVA ORGANA DRUŠTAVA U FAKTIČNOM KONCERNU (str.727-749) hrvatskipdf 385 KB
THE LIABILITY OF BOARD MEMBERS IN A FACTUAL GROUP OF COMPANIES (str.750-750)  
HAFTUNG DER MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTSORGANE IN EINEM FAKTISCHEN KONZERN (str.751-751)  
RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIETARI IN GRUPPI DI SOCIETA' DI FATTO (str.752-752)  
Antun Bilić, Siniša Petrović
Izvorni znanstveni članak 		 
UGOVORNE OBVEZE U LASTOVSKOM STATUTU (str.753-768) hrvatskipdf 357 KB
CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN THE STATUTE OF LASTOVO (str.769-769)  
VERTRAGSVERPFLICHTUNGEN IM STATUT VON LASTOVO (str.769-770)  
GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI NELLO STATUTO DI LAGOSTA (str.770-771)  
Anamari Petranović
Izvorni znanstveni članak 		 
ČVRSTE POKROVITELJSKE IZJAVE – PRAVNA NARAV UGOVORA, PREDMET I POVREDA OBVEZE POKROVITELJA, STEČAJNI POSTUPAK I POSTUPAK IZVANREDNE UPRAVE (str.773-804) hrvatskipdf 458 KB
STRONG LETTERS OF COMFORT – LEGAL NATURE OF THE CONTRACT, CONTENT AND BREACH OF THE CONTRACTUAL OBLIGATION, INSOLVENCY AND EMERGENCY MANAGEMENT PROCEEDINGS (str.805-805)  
HARTE PATRONATSERKLÄRUNGEN – RECHTSNATUR DES VERTRAGS, GEGENSTAND UND VERLETZUNG DER PATRONATSPFLICHT, INSOLVENZVERFAHREN UND NOTFALLMANAGEMENTPROZESS (str.806-806)  
LETTERE D'INTENTI VINCOLANTI – NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO, OGGETTO E VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL DICHIARANTE, PROCEDIMENTO FALLIMENTARE E PROCEDIMENTO DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (str.807-807)  
Tomislav Jakšić
Izvorni znanstveni članak 		 
DEFINIRANJE DRŽAVLJANSKOG KORPUSA NA HRVATSKO-SLAVONSKOM PODRUČJU U KRALJEVINI SHS/JUGOSLAVIJI (str.809-829) hrvatskipdf 410 KB
DEFINING CITIZENS IN THE KINGDOM OF SHS YUGOSLAVIA (1918-1941): THE CASE OF CROATIANSLAVONIAN AREA (str.830-830)  
BESTIMMUNG DES STAATSVOLKES IM KROATISCHSLAWONISCHEN GEBIET DES SHS-KÖNIGREICHS/DES KÖNIGREICHS JUGOSLAWIEN (str.830-831)  
LA DEFINIZIONE DI CITTADINANZA NELLA PRIMA JUGOSLAVIA (1918-1941): IL CASO DELL'AREA CROATOSLAVONE (str.831-832)  
Ivan Kosnica
Izvorni znanstveni članak 		 
PIRACY IN LIGHT OF MARINE INSURANCE LAW WITH A VIEW OF RANSOM PAYMENTS (str.833-853) engleskipdf 387 KB
PIRATSTVO U SVJETLU PRAVA POMORSKOG OSIGURANJA S OSVRTOM NA OTKUPNINE (str.854-854)  
PIRATERIE IM LICHTE DER SEEVERSICHERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES LÖSEGELDS (str.854-855)  
LA PIRATERIA NEL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE MARITTIMA CON ATTENZIONE PER I RISCATTI (str.855-856)  
Dino Gliha
Izvorni znanstveni članak 		 
OPCHINSKA NAREDBA OD ZLOCSINSTAVAH I NJIHOVIH PEDEPSAH IZ 1788. KAO KAZNENOPRAVNI IZVOR U HRVATSKOJ I SLAVONIJI: SUSTAV KAZNI I PRAVILA O NJIHOVOM IZRICANJU (str.857-893) hrvatskipdf 549 KB
CROATIAN TRANSLATION OF THE GENERAL CODE ON CRIMES AND THEIR PUNISHMENT PUBLISHED IN 1788 AS A SOURCE OF CRIMINAL LAW IN CROATIA AND SLAVONIA: SYSTEM OF PENALTIES AND RULES OF THEIR IMPOSITION (str.894-894)  
„OPCHINSKA NAREDBA OD ZLOCSINSTVAH I NJIHOVIH PEDEPSAH“ AUS DEM JAHR 1788 ALS DIE QUELLE DES STRAFRECHTS IN KROATIEN UND SLAWONIEN: DAS SYSTEM VON STRAFEN UND REGELN DERER VERHÄNGUNG (str.895-895)  
LA OPCHINSKA NAREDBA OD ZLOCSINSTAVAH I NJIHOVIH PEDEPSAH DEL 1788 QUALE FONTE DI DIRITTO PENALE IN CROAZIA E SLAVONIA: IL SISTEMA DELLE PENE E REGOLE DELLA LORO COMMINAZIONE (str.896-896)  
Leo Cvitanović, Dunja Pastović
Prethodno priopćenje 		 
PRAVNA REGULACIJA POLOŽAJA LOBISTA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA (str.897-918) hrvatskipdf 398 KB
LEGAL STATUS OF LOBBYISTS IN THE USA (str.919-919)  
RECHTSREGELUNG DES LOBBYISMUS IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (str.919-920)  
LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA POSIZIONE DEI LOBBISTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (str.920-920)  
Sanja Barić, Ana Acinger
Prethodno priopćenje 		 
DR. VIKTOR RUŽIĆ (1893.-1976.) KAO SUDIONIK DRŽAVNOPRAVNIH ZBIVANJA (str.921-945) hrvatskipdf 383 KB
VIKTOR RUŽIĆ (1893-1976) AS PARTICIPANT IN STATE AND LEGAL PERSPECTIVE (str.946-946)  
DR. VIKTOR RUŽIĆ (1893-1976) ALS TEILNEHMER AN STAATSRECHTLICHEN EREIGNISSEN (str.946-947)  
IL DR. VIKTOR RUŽIĆ (1893-1976) PARTECIPE DEGLI AVVENIMENTI GIURIDICO-STATALI (str.947-948)  
Željko Bartulović
Prethodno priopćenje 		 
KONCEPT STVARNE NADLEŽNOSTI SUDOVA U PLOVIDBENIM SPOROVIMA (ANALIZA DE LEGE LATA) (str.949-984) hrvatskipdf 543 KB
THE CONCEPT OF COURT COMPETENCE RATIONE MATERIAE IN MARITIME DISPUTES (DE LEGE LATA ANALYSIS) (str.985-985)  
DER BEGRIFF DER SACHLICHEN ZUSTÄNDIGKEIT VON GERICHTEN BEI STREITIGKEITEN DES SEEVERKEHRS (ANALYSE DE LEGE LATA) (str.985-986)  
IL CONCETTO DELLA COMPETENZA RATIONE MATERIAE DELLE CORTI NELLE CONTROVERSIE MARITTIME (ANALISI DE LEGE LATA) (str.986-987)  
Vesna Skorupan Wolff
Prethodno priopćenje 		 
RAZVOJ SHVAĆANJA „JAVNOSTI“ ORGANIZACIJA U ORGANIZACIJSKOJ TEORIJI (str.989-1009) hrvatskipdf 391 KB
DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL PUBLICNESS IN ORGANIZATIONAL THEORY (str.1010-1010)  
DIE ENTWICKLUNG DER AUFFASSUNG „DER ÖFFENTLICHKEIT“ VON ORGANISATIONEN IN DER ORGANISATIONSTHEORIE (str.1010-1011)  
LO SVILUPPO DELLA CONCEZIONE DI „PUBBLICITA“ DELLE ORGANIZAZZIONI NELLA TEORIA ORGANIZZATIVA (str.1011-1011)  
Mariza Menger
Pregledni rad 		 
POVJERENSTVO ZA RAD PO PRITUŽBAMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE – OD SVIJETLOG PRIMJERA CIVILNOG NADZORA NAD RADOM POLICIJE DO NESTANKA? (str.1013-1036) hrvatskipdf 438 KB
COMMISSION FOR COMPLAINTS IN THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF CROATIA – FROM A BRIGHT EXAMPLE OF CIVIL CONTROL OVER THE WORK OF POLICE TO DISSAPPEARANCE? (str.1037-1037)  
BESCHWERDEAUSSCHUSS DES MINISTERIUMS DES INNERN DER REPUBLIK KROATIEN – VON EINEM LEUCHTENDEN BEISPIEL FÜR ZIVILKONTROLLE DER POLIZEI BIS ZU DESSEN VERSCHWUNDEN? (str.1037-1038)  
COMMISSIONE PER I RECLAMI PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA: DA BRILLANTE ESEMPIO DI CONTROLLO CIVILE SULL'OPERATO DELLA POLIZIA ALLA SCOMPARSA? (str.1038-1038)  
Dalibor Franulović, Frane Staničić
Pregledni rad 		 
PRAVNO USTROJSTVO NOGOMETNIH KLUBOVA U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI I HRVATSKOJ S OSVRTOM NA RADNOPRAVNI STATUS PROFESIONALNIH NOGOMETAŠA (str.1039-1067) hrvatskipdf 455 KB
LEGAL STRUCTURE OF FOOTBALL CLUBS IN YUGOSLAVIA AND CROATIA WITH EMPHASIS ON THE EMPLOYMENT STATUS OF PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS (str.1068-1068)  
DIE RECHTSFORM DER FUSSBALLCLUBS IN JUGOSLAWIEN UND KROATIEN MIT BERÜCKSICHTIGUNG DES BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSES VON FUSSBALLSPIELERN (str.1069-1069)  
LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI CLUB CALCISTICI NELLA JUGOSLAVIA SOCIALISTA ED IN CROAZIA CON ATTEZIONE PER LO STATUS GIUSLAVORISTICO DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI (str.1070-1070)  
Vladimir Iveta
Stručni rad 		 
Prof. dr. sc. Budislav Vukas, ml. Hrvatska državnost – pravnopovijesne prosudbe Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2017. (str.1073-1074) hrvatskipdf 202 KB
Ante Vojković
Recenzija, Prikaz 		 
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