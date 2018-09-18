Liječnički vjesnik, Vol.140 No.7-8

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Časopisi po područjima
Uredništva
Autori
Politike i razmjena
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Datum izdavanja: Kolovoz 2018.
Objavljen na Hrčku: 18.09.2018.
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PREPORUKE ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE POTHRANJENOSTI U BOLESNIKA
S KRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM PLUĆNOM BOLESTI
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RECOMMENDATIONS FOR PREVENTION AND TREATMENT OF MALNUTRITION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
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ŽARKO VRBICA, ANDREA VUKIĆ DUGAC, SANJA POPOVIĆ GRLE, TAJANA JALUŠIĆ GLUNČIĆ, MARKO JAKOPOVIĆ, SANDRA BIVAL, ŽELJKO KRZNARIĆ, MIROSLAV SAMARŽIJA
Stručni rad
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POVEZANOST POJAVE PERITUMORALNIH PUKOTINA U DUKTALNOM INVAZIVNOM KARCINOMU DOJKE S MIOFIBROBLASTIČNOM REAKCIJOM STROME
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THE CORRELATION OF PERITUMORAL CLEFTS WITH MYOFIBROBLASTIC STROMAL REACTION IN INVASIVE DUCTAL BREAST CARCINOMA
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TANJA LENIČEK, MARINA KOS
Izvorni znanstveni članak
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EPIFIZEOLIZA DISTALNE TIBIJE U ZAGREBAČKE DJECE
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DISTAL TIBIAL EPIPHYSEAL FRACTURES
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ANKO ANTABAK, MARIJA PERKO, DINO PAPEŠ, KREŠIMIR BULIĆ, MARKO BOGOVIĆ, TOMISLAV LUETIĆ, STANKO ĆAVAR, GORAN AUGUSTIN, TOMO KOVAČ, RENATO IVELJ, FILIP JURIĆ
Izvorni znanstveni članak
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REZULTATI LIJEČENJA 3D-TERAPIJOM I MODEL ELIMINACIJE INFEKCIJE HCV-om U REPUBLICI HRVATSKOJ
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RESULTS OF THE 3D TREATMENT AND MODEL OF ELIMINATION OF HCV INFECTION IN CROATIA
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NEVEN PAPIĆ, DAVORKA DUŠEK, TATJANA NEMETH BLAŽIĆ, IVAN KURELAC, JURAJ KRZNARIĆ, ADRIANA VINCE
Izvorni znanstveni članak
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PROCJENA PRIJEANESTEZIJSKOG RIZIKA U DJECE
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ASSESSMENT OF PREOPERATIVE RISK IN CHILDREN
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IVANA BUREŠ, LJILJANA POPOVIĆ
Pregledni rad
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ARTROSKOPIJA PRVOGA METATARZOFALANGEALNOG ZGLOBA
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hrvatskipdf 287 KB
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ARTHROSCOPY OF THE FIRST METATARSOPHALANGEAL JOINT
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IVAN BOJANIĆ, IVAN LEVAJ, DAMJAN DIMNJAKOVIĆ, TOMISLAV SMOLJANOVIĆ
Pregledni rad
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OBRAZOVANJE MEDICINSKIH SESTARA U REPUBLICI HRVATSKOJ
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hrvatskipdf 219 KB
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NURSING EDUCATION IN CROATIA
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DANIJELA LANA DOMITROVIĆ, DANKO RELIĆ, ANTEA BRITVIĆ, ZLATA OŽVAČIĆ ADŽIĆ, VESNA JUREŠA, VENIJA CEROVEČKI
Pregledni rad
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