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Liječnički vjesnik, Vol.140 No.7-8

Datum izdavanja: Kolovoz 2018.

Objavljen na Hrčku: 18.09.2018.
Sadržaj Puni tekst
PREPORUKE ZA PREVENCIJU I LIJEČENJE POTHRANJENOSTI U BOLESNIKA S KRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM PLUĆNOM BOLESTI hrvatskipdf 389 KB
RECOMMENDATIONS FOR PREVENTION AND TREATMENT OF MALNUTRITION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE  
ŽARKO VRBICA, ANDREA VUKIĆ DUGAC, SANJA POPOVIĆ GRLE, TAJANA JALUŠIĆ GLUNČIĆ, MARKO JAKOPOVIĆ, SANDRA BIVAL, ŽELJKO KRZNARIĆ, MIROSLAV SAMARŽIJA
Stručni rad 		 
POVEZANOST POJAVE PERITUMORALNIH PUKOTINA U DUKTALNOM INVAZIVNOM KARCINOMU DOJKE S MIOFIBROBLASTIČNOM REAKCIJOM STROME hrvatskipdf 939 KB
THE CORRELATION OF PERITUMORAL CLEFTS WITH MYOFIBROBLASTIC STROMAL REACTION IN INVASIVE DUCTAL BREAST CARCINOMA  
TANJA LENIČEK, MARINA KOS
Izvorni znanstveni članak 		 
EPIFIZEOLIZA DISTALNE TIBIJE U ZAGREBAČKE DJECE hrvatskipdf 401 KB
DISTAL TIBIAL EPIPHYSEAL FRACTURES  
ANKO ANTABAK, MARIJA PERKO, DINO PAPEŠ, KREŠIMIR BULIĆ, MARKO BOGOVIĆ, TOMISLAV LUETIĆ, STANKO ĆAVAR, GORAN AUGUSTIN, TOMO KOVAČ, RENATO IVELJ, FILIP JURIĆ
Izvorni znanstveni članak 		 
REZULTATI LIJEČENJA 3D-TERAPIJOM I MODEL ELIMINACIJE INFEKCIJE HCV-om U REPUBLICI HRVATSKOJ hrvatskipdf 443 KB
RESULTS OF THE 3D TREATMENT AND MODEL OF ELIMINATION OF HCV INFECTION IN CROATIA  
NEVEN PAPIĆ, DAVORKA DUŠEK, TATJANA NEMETH BLAŽIĆ, IVAN KURELAC, JURAJ KRZNARIĆ, ADRIANA VINCE
Izvorni znanstveni članak 		 
PROCJENA PRIJEANESTEZIJSKOG RIZIKA U DJECE hrvatskipdf 262 KB
ASSESSMENT OF PREOPERATIVE RISK IN CHILDREN  
IVANA BUREŠ, LJILJANA POPOVIĆ
Pregledni rad 		 
ARTROSKOPIJA PRVOGA METATARZOFALANGEALNOG ZGLOBA hrvatskipdf 287 KB
ARTHROSCOPY OF THE FIRST METATARSOPHALANGEAL JOINT  
IVAN BOJANIĆ, IVAN LEVAJ, DAMJAN DIMNJAKOVIĆ, TOMISLAV SMOLJANOVIĆ
Pregledni rad 		 
OBRAZOVANJE MEDICINSKIH SESTARA U REPUBLICI HRVATSKOJ hrvatskipdf 219 KB
NURSING EDUCATION IN CROATIA  
DANIJELA LANA DOMITROVIĆ, DANKO RELIĆ, ANTEA BRITVIĆ, ZLATA OŽVAČIĆ ADŽIĆ, VESNA JUREŠA, VENIJA CEROVEČKI
Pregledni rad 		 
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