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Polytechnic and design, Vol.6 No.2

Polytechnic and design,Vol.6 No.2
Datum izdavanja: Lipanj 2018.

Objavljen na Hrčku: 23.11.2018.
Sadržaj Puni tekst
JE LI INDUSTRIJA 5.0 ODGOVOR NA INDUSTRIJU 4.0 ILI NJEN NASTAVAK? (str.1-8) hrvatskipdf 2 MB
IS INDUSTRY 5.0 RESPONDING TO INDUSTRY 4.0 OR ITS RESUME? (str.1-8)  
Gojko Nikolić
Pregledni rad 		 
OCJENA POUZDANOSTI DRVENIH PODROŽNICA (str.9-19) hrvatskipdf 906 KB
RELIABILITY ASSESSMENT OF TIMBER PURLINES (str.9-19)  
Dean Čizmar, Šime Serdarević, Ivan Volarić, Dalibor Gelo
Pregledni rad 		 
PAMETNA ODJEĆA ZA BOLESNIKE I REKONVALESCENTE (str.93-108) hrvatskipdf 10 MB
SMART CLOTHING IN HEALTHCARE AND CAREGIVING (str.93-108)  
Dubravko Rogale, Snježana Firšt Rogale, Marija Veldić
Stručni rad 		 
USKLAĐENOST SPECIJALISTIČKOG STUDIJA STROJARSTVA S REGIONALNIM RAZVOJEM (str.109-117) hrvatskipdf 7 MB
COMPATIBILITY OF SPECIALIST STUDY OF MECHANICAL ENGINEERING WITH REGIONAL DEVELOPMENT (str.109-117)  
Vesna Alić Kostešić, Hrvoje Rakić
Pregledni rad 		 
SIGURNOSNI INFRACRVENI DIZAJN SLIKA PORTRETA NA MODNOJ ODJEĆI (str.118-122) hrvatskipdf 1017 KB
SAFETY INFRARED DESIGN OF A PORTRAIT PICTURES ON A FASHION CLOTHING (str.118-122) engleskipdf 661 KB
Darija Ćutić, Denis Jurečić, Branka Morić, Sanja Bjelovučić Kopilović
Prethodno priopćenje 		 
USPOREDBA BRZINE ISCRTAVANJA OSNOVNIH GRAFIČKIH ELEMENATA CENTRALNIM I GRAFIČKIM PROCESORIMA (str.123-127) hrvatskipdf 7 MB
RENDERING SPEED COMPARISON OF THE PRIMITIVE GRAPHICS ELEMENTS WITH CENTRAL AND GRPAHICS PROCESSORS (str.123-127)  
Andrija Bernik
Izvorni znanstveni članak 		 
SUSTAV ZA UDALJENO MJERENJE SRČANOG RITMA POMOĆU KOMERCIJALNE KAMERE (str.128-134) hrvatskipdf 3 MB
A SYSTEM FOR REMOTE HEART RATE MEASUREMENT USING A CONSUMER CAMERA (str.128-134)  
Marko Horvat, Denis Fodor
Izvorni znanstveni članak 		 
THE USE OF NAMES FOR THE GRAPHIC, MEDIA AND PRINTING FIELDS (str.135-139) engleskipdf 3 MB
Anastasios E. Politis
Izvorni znanstveni članak 		 
UTJECAJ NEUROMARKETINGA NA PONAŠANJE POTROŠAČA (str.248-255) hrvatskipdf 741 KB
THE IMPACT OF NEUROMARCETING TO CONSUMER BEHAVIOR (str.248-255)  
Dalija Kuvačić, Ivana Zohar, Ana Pavelić-Tremac
Izvorni znanstveni članak 		 
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