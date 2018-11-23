Polytechnic and design, Vol.6 No.2

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JE LI INDUSTRIJA 5.0 ODGOVOR NA INDUSTRIJU 4.0 ILI NJEN
NASTAVAK?
(str.1-8)
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IS INDUSTRY 5.0 RESPONDING TO INDUSTRY 4.0 OR ITS
RESUME?
(str.1-8)
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Gojko Nikolić
Pregledni rad
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OCJENA POUZDANOSTI DRVENIH PODROŽNICA
(str.9-19)
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RELIABILITY ASSESSMENT OF TIMBER PURLINES
(str.9-19)
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Dean Čizmar, Šime Serdarević, Ivan Volarić, Dalibor Gelo
Pregledni rad
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PAMETNA ODJEĆA ZA BOLESNIKE I REKONVALESCENTE
(str.93-108)
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hrvatskipdf 10 MB
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SMART CLOTHING IN HEALTHCARE AND CAREGIVING
(str.93-108)
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Dubravko Rogale, Snježana Firšt Rogale, Marija Veldić
Stručni rad
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USKLAĐENOST SPECIJALISTIČKOG STUDIJA STROJARSTVA S
REGIONALNIM RAZVOJEM
(str.109-117)
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hrvatskipdf 7 MB
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COMPATIBILITY OF SPECIALIST STUDY OF MECHANICAL
ENGINEERING WITH REGIONAL DEVELOPMENT
(str.109-117)
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Vesna Alić Kostešić, Hrvoje Rakić
Pregledni rad
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SIGURNOSNI INFRACRVENI DIZAJN SLIKA PORTRETA NA
MODNOJ ODJEĆI
(str.118-122)
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hrvatskipdf 1017 KB
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SAFETY INFRARED DESIGN OF A PORTRAIT PICTURES ON A
FASHION CLOTHING
(str.118-122)
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Darija Ćutić, Denis Jurečić, Branka Morić, Sanja Bjelovučić Kopilović
Prethodno priopćenje
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USPOREDBA BRZINE ISCRTAVANJA OSNOVNIH GRAFIČKIH
ELEMENATA CENTRALNIM I GRAFIČKIM PROCESORIMA
(str.123-127)
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hrvatskipdf 7 MB
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RENDERING SPEED COMPARISON OF THE PRIMITIVE
GRAPHICS ELEMENTS WITH CENTRAL AND GRPAHICS
PROCESSORS
(str.123-127)
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Andrija Bernik
Izvorni znanstveni članak
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SUSTAV ZA UDALJENO MJERENJE SRČANOG RITMA POMOĆU
KOMERCIJALNE KAMERE
(str.128-134)
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hrvatskipdf 3 MB
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A SYSTEM FOR REMOTE HEART RATE MEASUREMENT USING A
CONSUMER CAMERA
(str.128-134)
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Marko Horvat, Denis Fodor
Izvorni znanstveni članak
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THE USE OF NAMES FOR THE GRAPHIC, MEDIA AND
PRINTING FIELDS
(str.135-139)
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engleskipdf 3 MB
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Anastasios E. Politis
Izvorni znanstveni članak
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UTJECAJ NEUROMARKETINGA NA PONAŠANJE POTROŠAČA
(str.248-255)
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THE IMPACT OF NEUROMARCETING TO CONSUMER
BEHAVIOR
(str.248-255)
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Dalija Kuvačić, Ivana Zohar, Ana Pavelić-Tremac
Izvorni znanstveni članak
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