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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 41 No. 1, 2020.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,Vol. 41 No. 1
Datum izdavanja: svibanj 2020.

Objavljen na Hrčku: 27. 5. 2020.
Sadržaj Puni tekst
NAKNADA TROŠKOVA U SLUČAJU POVLAČENJA TUŽBE I ODRICANJA OD TUŽBENOG ZAHTJEVA PREMA NOVELIRANOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU (str.1-37) hrvatskipdf 505 KB
REIMBURSEMENT OF COSTS IN CASE OF WITHDRAWAL OF THE CLAIM AND WAIVER OF THE CLAIM UNDER THE 2019 CIVIL PROCEDURE ACT (str.38-38)  
KOSTENERSTATTUNG BEI KLAGERÜCKNAHME UND BEI VERZICHT AUF KLAGEANSPRUCH LAUT NOVELLIERTER ZIVILPROZESSORDNUNG (str.38-39)  
RIMBORSO DELLE SPESE NEL CASO DEL RITIRO DELL'AZIONE E DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA IN SEGUITO ALLA NOVELLA DELLA LEGGE SUL PROCESSO CIVILE (str.39-39)  
Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak 		 
NON-JURISDICTIONAL FORMS OF DISPOSING AN ADMINISTRATIVE MATTER: CROATIAN AND POLISH EXPERIENCES (str.41-65) engleskipdf 407 KB
IZVANSUDSKI OBLICI RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI: HRVATSKA I POLJSKA ISKUSTVA (str.66-66)  
AUSSERGERICHTLICHE FORMEN DER BEILEGUNG VON VERWALTUNGSSACHEN: KROATISCHE UND POLNISCHE ERFAHRUNGEN (str.66-67)  
FORME NON GIUDIZIALI DI RISOLUZIONE NELLA MATERIA AMMINISTRATIVA: ESPERIENZA CROATA E POLACCA (str.67-67)  
Dario Đerđa, Joanna Wegner
Izvorni znanstveni članak 		 
OPUNOMOĆENICI U UPRAVNOM SPORU (str.69-85) hrvatskipdf 366 KB
AUTHORISED REPRESENTATIVES IN ADMINISTRATIVE DISPUTES (str.86-86)  
BEVOLLMÄCHTIGTER IM VERWALTUNGSRECHT (str.86-87)  
RAPPRESENTANTI NEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (str.87-87)  
Marko Šikić, Mateja Held
Izvorni znanstveni članak 		 
NASLJEDNOPRAVNA STVAR S PREKOGRANIČNIM ELEMENTOM I NADLEŽNOST U OKVIRU UREDBE (EU) BR. 650/2012 O NASLJEĐIVANJU – NEKA HRVATSKA I SLOVENSKA ISKUSTVA I DVOJBE (str.89-108) hrvatskipdf 364 KB
SUCCESSION MATTER WITH A CROSS-BORDER ELEMENT AND JURISDICTION IN THE CONTEXT OF THE REGULATION (EU) NO 650/2012 IN MATTERS OF SUCCESSION – SOME CROATIAN AND SLOVENIAN EXPERIENCES AND CONTROVERSIES (str.109-110)  
ERBSACHEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM ELEMENT UND ZUSTÄNDIGKEIT IM RAHMEN DER VERORDNUNG (EU) NR. 650/2012 – EINIGE KROATISCHE UND SLOWENISCHE ERFAHRUNGEN UND DILEMMAS (str.110-111)  
SUCCESSIONE CON ELEMENTI DI TRANSNAZIONALITÀ E COMPETENZA NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 IN MATERIA DI SUCCESSIONI – ESPERIENZE E DUBBI NEI SISTEMI CROATO E SLOVENO (str.111-112)  
Slađana Aras Kramar
Izvorni znanstveni članak 		 
OD PREDMETA MCCANN DO PREDMETA F.J.M. - RAZMJERNOST I PRAVO NA POŠTOVANJE DOMA KOD PRISILNOG NAMIRENJA STVARNOPRAVNO OSIGURANIH TRAŽBINA IZ NEKRETNINE (str.113-130) hrvatskipdf 396 KB
FROM THE CASE MCCANN TO THE CASE F.J.M. - PROPORTIONALITY AND THE RIGHT TO RESPECT FOR HOME IN THE PROCEEDINGS FOR THE ENFORCEMENT OF MORTGAGES (str.131-131)  
VON DER RECHTSSACHE MCCANN BIS ZUR RECHTSSACHE F.J.M. – PROPORTIONALITÄT UND RECHT AUF ACHTUNG DER WOHNUNG BEI DER VOLLSTRECKUNG DINGLICH GESICHERTER FORDERUNGEN (str.132-132)  
DAL CASO MCCANN AL CASO F.J.M.: LA PROPORZIONALITA' ED IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE NEI CASI DI ADEMPIMENTO FORZATO DEI CREDITI ASSICURATI DA GARANZIE REALI SU IMMOBILI (str.132-132)  
Gabrijela Mihelčić, Maša Marochini Zrinski, Renata Šantek
Izvorni znanstveni članak 		 
(JOŠ) O UJEDNAČAVANJU SUDSKE PRAKSE U GRAĐANSKIM PREDMETIMA (str.133-152) hrvatskipdf 379 KB
(MORE) ABOUT UNIFORMING COURT PRACTICE IN CIVIL CASES (str.153-153)  
(NOCH) ÜBER DIE HARMONISIERUNG DER RECHTSPRECHUNG IN ZIVILSACHEN (str.153-154)  
(ANCORA) DELL' UNIFORMAZIONE DELLA PRASSI NELLA GIURISPRUDENZA CIVILE (str.154-154)  
Dejan Bodul, Jelena Čuveljak, Sanja Grbić
Izvorni znanstveni članak 		 
POSEBNA NAKNADA ZA TROŠKOVE PROUZROČENE VJEROVNIKU DUŽNIKOVIM ZAKAŠNJENJEM S ISPUNJENJEM NOVČANE OBVEZE U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA (PAUŠALNA NAKNADA TROŠKOVA NAPLATE) (str.155-173) hrvatskipdf 383 KB
A SPECIAL COMPENSATION FOR THE CREDITOR'S RECOVERY COSTS INCURRED DUE TO DEBTOR'S LATE PAYMENT IN COMMERCIAL TRANSACTIONS (LUMP SUM COMPENSATION FOR RECOVERY COSTS) (str.174-174)  
SONDERSCHADENERSATZ FÜR DEN ZAHLUNGSVERZUG DES SCHULDNERS BEI GESCHÄFTSTRANSAKTIONEN (PAUSCHALBETRAG FÜR BETREIBUNGSKOSTEN) (str.175-175)  
UN RISARCIMENTO SPECIALE DEI COSTI DI RECUPERO DEL CREDITORE SOSTENUTI A CAUSA DEL RITARDO DI PAGAMENTO DEL DEBITORE IN TRANSAZIONI COMMERCIALI (UN RISCARCIMENTO FORFETTARIO DEI COSTI DI RECUPERO) (str.176-176)  
Ivan Tot
Izvorni znanstveni članak 		 
PRAVNA ZNANOST KAO IZVOR GRAĐANSKOG PRAVA (str.177-191) hrvatskipdf 319 KB
THE LEGAL SCIENCE AS A SOURCE OF THE CIVIL LAW (str.192-192)  
DIE RECHTSWISSENSCHAFT ALS QUELLE DES ZIVILRECHTS (str.192-193)  
LA SCIENZA GIURIDICA QUALE FONTE DEL DIRITTO PRIVATO (str.193-193)  
Aldo Radolović
Prethodno priopćenje 		 
JEDNOSTRANI RASKID KUPOPRODAJNOG UGOVORA POSLIJE DOSPIJEĆA OBVEZA STRANA PREMA KONVENCIJI UN O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE (str.195-214) hrvatskipdf 389 KB
AVOIDANCE OF CONTRACT OF SALE AFTER MATURITY OF THE OBLIGATIONS OF THE PARTIES UNDER THE UN CONVENTION ON THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (str.215-215)  
EINSEITIGE AUFHEBUNG DES KAUFVERTRAGS NACH DER FÄLLIGKEIT DER PFLICHTEN LAUT ÜBEREINKOMMENS DER VEREINTEN NATIONEN ÜBER VERTRÄGE ÜBER DEN INTERNATIONALEN WARENKAUF (str.216-216)  
LA RISOLUZIONE DAL COTRATTO DI COMPRAVENDITA DOPO LA SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI SECONDO LA CONVENZIONE SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI (str.217-217)  
Zvonimir Slakoper, Josip Dešić
Prethodno priopćenje 		 
NOVI REGULATORNI OKVIR ZA TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA (str.219-240) hrvatskipdf 387 KB
NEW REGULATORY FRAMEWORK FOR RELATED PARTY TRANSACTIONS (str.241-241)  
NEUER REGULATORISCHER RAHMEN FÜR TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN (str.241-241)  
NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (str.242-242)  
Antonija Zubović
Prethodno priopćenje 		 
POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI U SVJETLU ODREDABA NOVELE ZPP 2019. (str.243-264) hrvatskipdf 375 KB
PROCEEDINGS IN SMALL CLAIMS DISPUTES IN THE LIGHT OF THE PROVISIONS OF NOVEL CPA 2019 (str.265-265)  
VERFAHREN BEI BAGATELLSTREITIGKEITEN IM LICHTE DER BESTIMMUNGEN DER NOVELLE DER ZIVILPROZESSORDNUNG 2019 (str.265-266)  
PROCESSO DELLE CONTROVERSIE DI MODICO VALORE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA NOVELLA DELLO LPC 2019 (str.266-267)  
Jozo Čizmić
Pregledni rad 		 
PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST U DRUŠTVIMA KAPITALA – GRANICE UJEDNAČAVANJA RJEŠENJA I OTVORENA PITANJA PRIMJENE (str.269-288) hrvatskipdf 367 KB
SHAREHOLDERS' RIGHT TO INFORMATION IN JOINT STOCK AND LIMITED LIABILITY COMPANIES - LIMITS OF APPLYING CONVERGENT SOLUTIONS AND OPEN ISSUES IN PRACTICE (str.289-289)  
DAS RECHT AUF ÜBERMITTLUNG VON INFORMATIONEN IN KAPITALGESELLSCHAFTEN – DIE GRENZEN DER VEREINHEITLICHUNG VON BESCHLÜSSEN UND OFFENE ANWENDUNGSFRAGEN (str.290-290)  
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI – CONFINI DELL’UNIFORMAZIONE DELLE SOLUZIONI E QUESTIONI APERTE D’APPLICAZIONE (str.290-291)  
Edita Čulinović Herc, Dionis Jurić, Sara Madžarov Matijević
Pregledni rad 		 
BOGATSTVO I TRAJNOST LJUDSKIH PRAVA U VRELIMA PRAVA (DOKUMENTIMA) MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA (100 GODINA MOR-A, 1919.-2019.) (str.293-309) hrvatskipdf 339 KB
RICHNESS AND DURABILITY OF HUMAN RIGHTS IN LEGAL SOURCES (DOCUMENTS) OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (100 YEARS OF ILO, 1919-2019) (str.310-310)  
REICHTUM UND BESTÄNDIGKEIT VON MENSCHENRECHTEN IN RECHTSQUELLEN (DOKUMENTEN) DES INTERNATIONALEN ARBEITSORGANISATION (100 JAHRE IAO, 1919-2019) (str.310-311)  
LA RICCHEZZA E LA CONTINUITÀ DEI DIRITTI UMANI NELLE FONTI GIURIDICHE (DOCUMENTI) DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (100 ANNI DELL'OIL, 1919.-2019.) (str.311-312)  
Marinko Učur
Pregledni rad 		 
SUSTAV eSPIS U FUNKCIJI EFIKASNOG DJELOVANJA UPRAVNIH I SUDSKIH TIJELA (str.313-326) hrvatskipdf 315 KB
E-FILES SYSTEM (eSPIS) AS A MEAN OF EFFECTIVE OPERATION OF THE ADMINISTRATIVE AUTHORITIES AND COURTS (str.327-327)  
ELEKTRONISCHE AKTENVERWALTUNG (eSPIS) ALS WIRKUNGSVOLLES HANDELN DER VERWALTUNGSBEHÖRDEN UND GERICHTE (str.327-327)  
IL SISTEMO DI FASCICOLO ELETTRONICO (eSPIS) IN FUNZIONE DI UN EFFICACE FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO (str.328-328)  
Boris Ljubanović, Bosiljka Britvić Vetma
Pregledni rad 		 
ZNAČAJ ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE U SUDSKIM POSTUPCIMA S POSEBNIM OSVRTOM NA ZEMLJIŠNOKNJIŽNE POSTUPKE (str.329-349) hrvatskipdf 411 KB
THE IMPORTANCE OF ELECTRONIC COMMUNICATION IN COURT PROCEEDINGS WITH SPECIAL REFERENCE OF LAND REGISTER PROCEDURES (str.350-350)  
ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION IN GERICHTSVERFAHREN MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER GRUNDBUCHVERFAHREN (str.351-351)  
L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEI PROCESSI GIUDIZIARI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE TAVOLARI (str.351-352)  
Dinka Šago, Marija Boban
Pregledni rad 		 
ODNOS INSTITUTA STVARNOGA KORISNIKA I NAČELA ZABRANE ZLOUPORABE PRAVA U EUROPSKOM POREZNOM PRAVU: ANALIZA U SVJETLU NOVE PRAKSE SUDA EUROPSKE UNIJE (str.353-374) hrvatskipdf 413 KB
BENEFICIAL OWNERSHIP AND ABUSE OF LAW INTERPLAY ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE'S NEW JURISPRUDENCE (str.375-375)  
DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN DEM NUTZUNGSBERECHTIGTEN UND DEM GRUNDSATZ DES RECHTSMISSBRAUCHS IM STEUERRECHT DER EUROPÄISCHEN UNION: ANALYSE IM LICHTE NEUER RECHTSPRECHUNG DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION (str.376-376)  
IL RAPPORTO TRA L'ISTITUTO DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO ED IL PRINCIPIO DEL DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO NEL DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO: ANALISI ALLA LUCE DELLA NUOVA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (str.377-377)  
Ana Dujmović
Pregledni rad 		 
POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK U SVJETLU NOVOGA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (str.379-398) hrvatskipdf 351 KB
INDIVIDUAL CORRECTION PROCEDURE ACCORDING TO THE NEW LAND REGISTRY ACT (str.399-399)  
GRUNDBUCHBERICHTIGUNG AUF BETREIBEN EINES BETEILIGTEN IM LICHTE NEUER GRUNDBUCHORDNUNG (str.399-399)  
PROCEDIMENTO DI CORREZIONE INDIVIDUALE ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE SUI LIBRI FONDIARI (str.400-400)  
Zinka Bulka
Pregledni rad 		 
ZABILJEŽBE PREMA NOVOM ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (DILEME I SPORNA PITANJA) (str.401-420) hrvatskipdf 366 KB
RECORDATIONS ACCORDING TO THE NEW LAND REGISTRY ACT (DOUBTS AND DISPUTABLE ISSUES) (str.421-421)  
ANMERKUNGEN LAUT NEUER GRUNDBUCHORDNUNG (DILEMMAS UND UMSTRITTENE FRAGEN) (str.421-421)  
LE ANNOTAZIONI SECONDO LA NUOVA LEGGE SUI LIBRI FONDIARI (DILEMMI E QUESTIONI CONTESE) (str.422-422)  
Damir Kontrec
Pregledni rad 		 
MIRENJE PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU 2019. (str.423-433) hrvatskipdf 277 KB
MEDIATION UNDER THE AMENDMENTS OF THE CIVIL PROCEDURE ACT OF 2019 (str.434-434)  
MEDIATION GEMÄSS DEN ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DES ZIVILPROZESSGESETZES VON 2019 (str.434-434)  
LA CONCILIAZIONE SECONDO LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI DELLA LEGGE SUL PROCESSO CIVILE DEL 2019. (str.435-435)  
Ivana Vrcić
Stručni rad 		 
Posjeta: 0 *