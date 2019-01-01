Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 41 No. 1, 2020.

|Sadržaj
|Puni tekst
|
NAKNADA TROŠKOVA U SLUČAJU POVLAČENJA TUŽBE I ODRICANJA OD TUŽBENOG ZAHTJEVA PREMA NOVELIRANOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU
(str.1-37)
|
hrvatskipdf 505 KB
|
REIMBURSEMENT OF COSTS IN CASE OF WITHDRAWAL OF THE CLAIM AND WAIVER OF THE CLAIM UNDER THE 2019 CIVIL PROCEDURE ACT
(str.38-38)
|
|
KOSTENERSTATTUNG BEI KLAGERÜCKNAHME UND BEI VERZICHT AUF KLAGEANSPRUCH LAUT NOVELLIERTER ZIVILPROZESSORDNUNG
(str.38-39)
|
|
RIMBORSO DELLE SPESE NEL CASO DEL RITIRO DELL'AZIONE E DELLA RINUNCIA ALLA DOMANDA IN SEGUITO ALLA NOVELLA DELLA LEGGE SUL
PROCESSO CIVILE
(str.39-39)
|
|
Mihajlo Dika
Izvorni znanstveni članak
|
|
NON-JURISDICTIONAL FORMS OF DISPOSING AN ADMINISTRATIVE MATTER: CROATIAN AND POLISH EXPERIENCES
(str.41-65)
|
engleskipdf 407 KB
|
IZVANSUDSKI OBLICI RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI: HRVATSKA I POLJSKA ISKUSTVA
(str.66-66)
|
|
AUSSERGERICHTLICHE FORMEN DER BEILEGUNG VON VERWALTUNGSSACHEN: KROATISCHE UND POLNISCHE ERFAHRUNGEN
(str.66-67)
|
|
FORME NON GIUDIZIALI DI RISOLUZIONE NELLA MATERIA AMMINISTRATIVA: ESPERIENZA CROATA E POLACCA
(str.67-67)
|
|
Dario Đerđa, Joanna Wegner
Izvorni znanstveni članak
|
|
OPUNOMOĆENICI U UPRAVNOM SPORU
(str.69-85)
|
hrvatskipdf 366 KB
|
AUTHORISED REPRESENTATIVES IN ADMINISTRATIVE DISPUTES
(str.86-86)
|
|
BEVOLLMÄCHTIGTER IM VERWALTUNGSRECHT
(str.86-87)
|
|
RAPPRESENTANTI NEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
(str.87-87)
|
|
Marko Šikić, Mateja Held
Izvorni znanstveni članak
|
|
NASLJEDNOPRAVNA STVAR S PREKOGRANIČNIM ELEMENTOM I NADLEŽNOST U OKVIRU UREDBE (EU) BR. 650/2012 O NASLJEĐIVANJU – NEKA HRVATSKA I SLOVENSKA ISKUSTVA I DVOJBE
(str.89-108)
|
hrvatskipdf 364 KB
|
SUCCESSION MATTER WITH A CROSS-BORDER ELEMENT AND JURISDICTION IN THE CONTEXT OF THE REGULATION (EU) NO 650/2012 IN MATTERS OF SUCCESSION – SOME CROATIAN AND SLOVENIAN
EXPERIENCES AND CONTROVERSIES
(str.109-110)
|
|
ERBSACHEN MIT GRENZÜBERSCHREITENDEM ELEMENT UND ZUSTÄNDIGKEIT IM RAHMEN DER VERORDNUNG (EU) NR. 650/2012 – EINIGE KROATISCHE UND SLOWENISCHE ERFAHRUNGEN UND DILEMMAS
(str.110-111)
|
|
SUCCESSIONE CON ELEMENTI DI TRANSNAZIONALITÀ E COMPETENZA NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 IN MATERIA DI SUCCESSIONI – ESPERIENZE E DUBBI NEI SISTEMI CROATO E SLOVENO
(str.111-112)
|
|
Slađana Aras Kramar
Izvorni znanstveni članak
|
|
OD PREDMETA MCCANN DO PREDMETA F.J.M. - RAZMJERNOST I PRAVO NA POŠTOVANJE DOMA KOD PRISILNOG NAMIRENJA STVARNOPRAVNO
OSIGURANIH TRAŽBINA IZ NEKRETNINE
(str.113-130)
|
hrvatskipdf 396 KB
|
FROM THE CASE MCCANN TO THE CASE F.J.M. - PROPORTIONALITY AND THE RIGHT TO RESPECT FOR HOME IN THE PROCEEDINGS FOR THE ENFORCEMENT OF MORTGAGES
(str.131-131)
|
|
VON DER RECHTSSACHE MCCANN BIS ZUR RECHTSSACHE F.J.M. – PROPORTIONALITÄT UND RECHT AUF ACHTUNG DER WOHNUNG BEI DER
VOLLSTRECKUNG DINGLICH GESICHERTER FORDERUNGEN
(str.132-132)
|
|
DAL CASO MCCANN AL CASO F.J.M.: LA PROPORZIONALITA' ED IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE NEI CASI DI ADEMPIMENTO FORZATO DEI CREDITI
ASSICURATI DA GARANZIE REALI SU IMMOBILI
(str.132-132)
|
|
Gabrijela Mihelčić, Maša Marochini Zrinski, Renata Šantek
Izvorni znanstveni članak
|
|
(JOŠ) O UJEDNAČAVANJU SUDSKE PRAKSE U GRAĐANSKIM PREDMETIMA
(str.133-152)
|
hrvatskipdf 379 KB
|
(MORE) ABOUT UNIFORMING COURT PRACTICE IN CIVIL CASES
(str.153-153)
|
|
(NOCH) ÜBER DIE HARMONISIERUNG DER RECHTSPRECHUNG IN ZIVILSACHEN
(str.153-154)
|
|
(ANCORA) DELL' UNIFORMAZIONE DELLA PRASSI NELLA GIURISPRUDENZA CIVILE
(str.154-154)
|
|
Dejan Bodul, Jelena Čuveljak, Sanja Grbić
Izvorni znanstveni članak
|
|
POSEBNA NAKNADA ZA TROŠKOVE PROUZROČENE VJEROVNIKU DUŽNIKOVIM ZAKAŠNJENJEM S ISPUNJENJEM NOVČANE OBVEZE U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA (PAUŠALNA NAKNADA TROŠKOVA NAPLATE)
(str.155-173)
|
hrvatskipdf 383 KB
|
A SPECIAL COMPENSATION FOR THE CREDITOR'S RECOVERY COSTS INCURRED DUE TO DEBTOR'S LATE PAYMENT IN COMMERCIAL TRANSACTIONS (LUMP SUM COMPENSATION FOR RECOVERY COSTS)
(str.174-174)
|
|
SONDERSCHADENERSATZ FÜR DEN ZAHLUNGSVERZUG DES SCHULDNERS BEI GESCHÄFTSTRANSAKTIONEN (PAUSCHALBETRAG FÜR BETREIBUNGSKOSTEN)
(str.175-175)
|
|
UN RISARCIMENTO SPECIALE DEI COSTI DI RECUPERO DEL CREDITORE SOSTENUTI A CAUSA DEL RITARDO DI PAGAMENTO DEL DEBITORE IN
TRANSAZIONI COMMERCIALI (UN RISCARCIMENTO FORFETTARIO DEI COSTI DI RECUPERO)
(str.176-176)
|
|
Ivan Tot
Izvorni znanstveni članak
|
|
PRAVNA ZNANOST KAO IZVOR GRAĐANSKOG PRAVA
(str.177-191)
|
hrvatskipdf 319 KB
|
THE LEGAL SCIENCE AS A SOURCE OF THE CIVIL LAW
(str.192-192)
|
|
DIE RECHTSWISSENSCHAFT ALS QUELLE DES ZIVILRECHTS
(str.192-193)
|
|
LA SCIENZA GIURIDICA QUALE FONTE DEL DIRITTO PRIVATO
(str.193-193)
|
|
Aldo Radolović
Prethodno priopćenje
|
|
JEDNOSTRANI RASKID KUPOPRODAJNOG UGOVORA POSLIJE DOSPIJEĆA OBVEZA STRANA PREMA KONVENCIJI UN O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE
(str.195-214)
|
hrvatskipdf 389 KB
|
AVOIDANCE OF CONTRACT OF SALE AFTER MATURITY OF THE OBLIGATIONS OF THE PARTIES UNDER THE UN CONVENTION ON THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS
(str.215-215)
|
|
EINSEITIGE AUFHEBUNG DES KAUFVERTRAGS NACH DER FÄLLIGKEIT DER PFLICHTEN LAUT ÜBEREINKOMMENS DER VEREINTEN NATIONEN
ÜBER VERTRÄGE ÜBER DEN INTERNATIONALEN WARENKAUF
(str.216-216)
|
|
LA RISOLUZIONE DAL COTRATTO DI COMPRAVENDITA DOPO LA SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI SECONDO LA CONVENZIONE SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI
(str.217-217)
|
|
Zvonimir Slakoper, Josip Dešić
Prethodno priopćenje
|
|
NOVI REGULATORNI OKVIR ZA TRANSAKCIJE S POVEZANIM OSOBAMA
(str.219-240)
|
hrvatskipdf 387 KB
|
NEW REGULATORY FRAMEWORK FOR RELATED PARTY TRANSACTIONS
(str.241-241)
|
|
NEUER REGULATORISCHER RAHMEN FÜR TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN
(str.241-241)
|
|
NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
(str.242-242)
|
|
Antonija Zubović
Prethodno priopćenje
|
|
POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI U SVJETLU ODREDABA NOVELE ZPP 2019.
(str.243-264)
|
hrvatskipdf 375 KB
|
PROCEEDINGS IN SMALL CLAIMS DISPUTES IN THE LIGHT OF THE PROVISIONS OF NOVEL CPA 2019
(str.265-265)
|
|
VERFAHREN BEI BAGATELLSTREITIGKEITEN IM LICHTE DER BESTIMMUNGEN DER NOVELLE DER ZIVILPROZESSORDNUNG 2019
(str.265-266)
|
|
PROCESSO DELLE CONTROVERSIE DI MODICO VALORE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA NOVELLA DELLO LPC 2019
(str.266-267)
|
|
Jozo Čizmić
Pregledni rad
|
|
PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST U DRUŠTVIMA KAPITALA – GRANICE UJEDNAČAVANJA RJEŠENJA I OTVORENA PITANJA PRIMJENE
(str.269-288)
|
hrvatskipdf 367 KB
|
SHAREHOLDERS' RIGHT TO INFORMATION IN JOINT STOCK AND LIMITED LIABILITY COMPANIES - LIMITS OF APPLYING CONVERGENT SOLUTIONS AND OPEN ISSUES IN PRACTICE
(str.289-289)
|
|
DAS RECHT AUF ÜBERMITTLUNG VON INFORMATIONEN IN KAPITALGESELLSCHAFTEN – DIE GRENZEN DER VEREINHEITLICHUNG VON
BESCHLÜSSEN UND OFFENE ANWENDUNGSFRAGEN
(str.290-290)
|
|
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI – CONFINI DELL’UNIFORMAZIONE DELLE SOLUZIONI E QUESTIONI APERTE D’APPLICAZIONE
(str.290-291)
|
|
Edita Čulinović Herc, Dionis Jurić, Sara Madžarov Matijević
Pregledni rad
|
|
BOGATSTVO I TRAJNOST LJUDSKIH PRAVA U VRELIMA PRAVA (DOKUMENTIMA) MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA (100 GODINA MOR-A, 1919.-2019.)
(str.293-309)
|
hrvatskipdf 339 KB
|
RICHNESS AND DURABILITY OF HUMAN RIGHTS IN LEGAL SOURCES (DOCUMENTS) OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (100 YEARS OF ILO, 1919-2019)
(str.310-310)
|
|
REICHTUM UND BESTÄNDIGKEIT VON MENSCHENRECHTEN IN RECHTSQUELLEN (DOKUMENTEN) DES INTERNATIONALEN
ARBEITSORGANISATION (100 JAHRE IAO, 1919-2019)
(str.310-311)
|
|
LA RICCHEZZA E LA CONTINUITÀ DEI DIRITTI UMANI NELLE FONTI GIURIDICHE (DOCUMENTI) DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL
LAVORO (100 ANNI DELL'OIL, 1919.-2019.)
(str.311-312)
|
|
Marinko Učur
Pregledni rad
|
|
SUSTAV eSPIS U FUNKCIJI EFIKASNOG DJELOVANJA UPRAVNIH I SUDSKIH TIJELA
(str.313-326)
|
hrvatskipdf 315 KB
|
E-FILES SYSTEM (eSPIS) AS A MEAN OF EFFECTIVE OPERATION OF THE ADMINISTRATIVE AUTHORITIES AND COURTS
(str.327-327)
|
|
ELEKTRONISCHE AKTENVERWALTUNG (eSPIS) ALS WIRKUNGSVOLLES HANDELN DER VERWALTUNGSBEHÖRDEN UND GERICHTE
(str.327-327)
|
|
IL SISTEMO DI FASCICOLO ELETTRONICO (eSPIS) IN FUNZIONE DI UN EFFICACE FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO
(str.328-328)
|
|
Boris Ljubanović, Bosiljka Britvić Vetma
Pregledni rad
|
|
ZNAČAJ ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE U SUDSKIM POSTUPCIMA S POSEBNIM OSVRTOM NA ZEMLJIŠNOKNJIŽNE POSTUPKE
(str.329-349)
|
hrvatskipdf 411 KB
|
THE IMPORTANCE OF ELECTRONIC COMMUNICATION IN COURT PROCEEDINGS WITH SPECIAL REFERENCE OF LAND REGISTER PROCEDURES
(str.350-350)
|
|
ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION IN GERICHTSVERFAHREN MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER GRUNDBUCHVERFAHREN
(str.351-351)
|
|
L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEI PROCESSI GIUDIZIARI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE
TAVOLARI
(str.351-352)
|
|
Dinka Šago, Marija Boban
Pregledni rad
|
|
ODNOS INSTITUTA STVARNOGA KORISNIKA I NAČELA ZABRANE ZLOUPORABE PRAVA U EUROPSKOM POREZNOM PRAVU: ANALIZA U SVJETLU NOVE PRAKSE SUDA EUROPSKE UNIJE
(str.353-374)
|
hrvatskipdf 413 KB
|
BENEFICIAL OWNERSHIP AND ABUSE OF LAW INTERPLAY ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE'S NEW
JURISPRUDENCE
(str.375-375)
|
|
DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN DEM NUTZUNGSBERECHTIGTEN UND DEM GRUNDSATZ DES RECHTSMISSBRAUCHS IM STEUERRECHT DER EUROPÄISCHEN UNION: ANALYSE IM LICHTE NEUER RECHTSPRECHUNG DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION
(str.376-376)
|
|
IL RAPPORTO TRA L'ISTITUTO DEL BENEFICIARIO EFFETTIVO ED IL PRINCIPIO DEL DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO NEL DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO: ANALISI ALLA LUCE DELLA NUOVA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(str.377-377)
|
|
Ana Dujmović
Pregledni rad
|
|
POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK U SVJETLU NOVOGA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
(str.379-398)
|
hrvatskipdf 351 KB
|
INDIVIDUAL CORRECTION PROCEDURE ACCORDING TO THE NEW LAND REGISTRY ACT
(str.399-399)
|
|
GRUNDBUCHBERICHTIGUNG AUF BETREIBEN EINES BETEILIGTEN IM LICHTE NEUER GRUNDBUCHORDNUNG
(str.399-399)
|
|
PROCEDIMENTO DI CORREZIONE INDIVIDUALE ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE SUI LIBRI FONDIARI
(str.400-400)
|
|
Zinka Bulka
Pregledni rad
|
|
ZABILJEŽBE PREMA NOVOM ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (DILEME I SPORNA PITANJA)
(str.401-420)
|
hrvatskipdf 366 KB
|
RECORDATIONS ACCORDING TO THE NEW LAND REGISTRY ACT (DOUBTS AND DISPUTABLE ISSUES)
(str.421-421)
|
|
ANMERKUNGEN LAUT NEUER GRUNDBUCHORDNUNG (DILEMMAS UND UMSTRITTENE FRAGEN)
(str.421-421)
|
|
LE ANNOTAZIONI SECONDO LA NUOVA LEGGE SUI LIBRI FONDIARI (DILEMMI E QUESTIONI CONTESE)
(str.422-422)
|
|
Damir Kontrec
Pregledni rad
|
|
MIRENJE PREMA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU 2019.
(str.423-433)
|
hrvatskipdf 277 KB
|
MEDIATION UNDER THE AMENDMENTS OF THE CIVIL PROCEDURE ACT OF 2019
(str.434-434)
|
|
MEDIATION GEMÄSS DEN ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DES ZIVILPROZESSGESETZES VON 2019
(str.434-434)
|
|
LA CONCILIAZIONE SECONDO LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI DELLA LEGGE SUL PROCESSO CIVILE DEL 2019.
(str.435-435)
|
|
Ivana Vrcić
Stručni rad
|