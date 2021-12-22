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Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku , Vol. 15 No. 3-4, 2021.

  • Datum izdavanja: 23.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 22.12.2021.

Sadržaj

Puni tekst

NEJEDNAKOST SPOLOVA U PRISTUPU BANKARSKIM KREDITIMA: PRIMJER MALIH PODUZEĆA

 (str. 7-18)

hrvatski pdf 78kb

THE GENDER GAP IN BANK CREDIT ACCESS: THE CASE OF SMALL FIRMS

 (str. 7-18)

Monika Jukić, Vlatka Škokić
Prethodno priopćenje

UTJECAJ KORONA PANDEMIJE NA (NE)STABILNOST RADNIH MJESTA U ISTOČNOJ HRVATSKOJ

 (str. 19-27)

hrvatski pdf 258kb

THE INFLUENCE OF THE CORONA PANDEMIC ON THE (UN)STABILITY OF WORKING PLACE IN EASTERN CROATIA

 (str. 19-27)

Sanja Knežević, Lena Sigurnjak, Iva Bilić
Prethodno priopćenje

SPECIFIC FEATURES OF LUXURY PRODUCTS BRANDING

 (str. 29-38)

engleski pdf 79kb

SPECIFIČNOSTI BRENDIRANJA LUKSUZNIH PROIZVODA

 (str. 29-38)

Aleksandra Krajnović, Jurica Bosna, Sara Grubišić
Prethodno priopćenje

ZNAČAJKE TRŽIŠTA AUTOMOBILA S POSEBNIM OSVRTOM NA TRŽIŠTE ELEKTRIČNIH VOZILA

 (str. 39-57)

hrvatski pdf 174kb

AUTOMOTIVE MARKET CHARACTERISTICS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE ELECTRIC VEHICLE MARKET

 (str. 39-57)

Josipa Višić, Ivana Stanić
Pregledni rad

BICIKLISTIČKI TURIZAM U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

 (str. 59-70)

hrvatski pdf 667kb

BICYCLE TOURISM IN COUNTY OF ŠIBENIK-KNIN

 (str. 59-70)

Darijo Šego, Ana-Mari Poljičak, Martina Ljubić Hinić
Pregledni rad

ULOGA NACIONALNIH SOCIJALNIH DRŽAVA U OČUVANJU I ZAŠTITI SOCIJALNIH VRIJEDNOSTI U KONTEKSTU NEOLIBERALNOG GLOBALNOG PORETKA

 (str. 71-86)

hrvatski pdf 105kb

THE ROLE OF NATIONAL SOCIAL STATES FOR PRESERVATION AND PROTECTION OF SOCIAL VALUES IN THE CONTEXT OF NEOLIBERAL GLOBAL ORDER

 (str. 71-86)

Domeniko Kvartuč, Valentino Kuzelj
Pregledni rad

EUROSKEPTICIZAM MLADIH U HRVATSKOJ

 (str. 87-99)

hrvatski pdf 128kb

EUROSCEPTICISM OF YOUNG PEOPLE IN CROATIA

 (str. 87-99)

Mišela Amanović, Martina Solenički
Pregledni rad

RAZVOJ PAMETNIH GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 (str. 101-108)

hrvatski pdf 68kb

DEVELOPMENT OF SMART CITIES IN CROATIA

 (str. 101-108)

Ljubica Milanović Glavan, Nikolina Filić
Pregledni rad

PRAVNI POLOŽAJ IZLUČNIH VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU

 (str. 109-130)

hrvatski pdf 111kb

THE LEGAL POSITION OF CREDITORS WITH THE RIGHT OF SEPARATION IN PRE-BANKRUPTCY AND BANKRUPTCY PROCEEDINGS

 (str. 109-130)

Ante Paić
Pregledni rad

KAZNENO DJELO SPRJEČAVANJA DOKAZIVANJA

 (str. 131-141)

hrvatski pdf 85kb

CRIMINAL OFFENSE OF PREVENTING EVIDENCE

 (str. 131-141)

Damir Juras, Željko Gulišija
Stručni rad

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA KAO ALAT UVJERAVANJA U JAVNOM NASTUPU

 (str. 143-158)

hrvatski pdf 793kb

NON-VERBAL COMMUNICATION AS A PERSUASIVE TOOL IN PUBLIC APPEARANCE

 (str. 143-158)

Senka Borovac Zekan, Katarina Gabrić
Stručni rad

PROCJENA BONITETA KORIŠTENJEM MODELA SINERGIČNE PRIMJENE KVALITATIVNIH I FINANCIJSKIH POKAZATELJA

 (str. 159-172)

hrvatski pdf 87kb

EVALUATION OF CREDITWORTHINESS THROUGH THE CREDIT SCORE MODEL BY SYNERGIC USE OF FINANCIAL AND QUALITATIVE INDICATORS

 (str. 159-172)

Andrea Vareško
Stručni rad

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