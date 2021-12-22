Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku , Vol. 15 No. 3-4, 2021.
- Datum izdavanja: 23.12.2021.
- Objavljen na Hrčku: 22.12.2021.
Sadržaj
Puni tekst
THE GENDER GAP IN BANK CREDIT ACCESS: THE CASE OF SMALL FIRMS(str. 7-18)
Monika Jukić, Vlatka Škokić
Prethodno priopćenje
THE INFLUENCE OF THE CORONA PANDEMIC ON THE (UN)STABILITY OF WORKING PLACE IN EASTERN CROATIA(str. 19-27)
Sanja Knežević, Lena Sigurnjak, Iva Bilić
Prethodno priopćenje
SPECIFIC FEATURES OF LUXURY PRODUCTS BRANDING(str. 29-38)
SPECIFIČNOSTI BRENDIRANJA LUKSUZNIH PROIZVODA(str. 29-38)
Aleksandra Krajnović, Jurica Bosna, Sara Grubišić
Prethodno priopćenje
AUTOMOTIVE MARKET CHARACTERISTICS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE ELECTRIC VEHICLE MARKET(str. 39-57)
Josipa Višić, Ivana Stanić
Pregledni rad
BICIKLISTIČKI TURIZAM U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI(str. 59-70)
BICYCLE TOURISM IN COUNTY OF ŠIBENIK-KNIN(str. 59-70)
Darijo Šego, Ana-Mari Poljičak, Martina Ljubić Hinić
Pregledni rad
THE ROLE OF NATIONAL SOCIAL STATES FOR PRESERVATION AND PROTECTION OF SOCIAL VALUES IN THE CONTEXT OF NEOLIBERAL GLOBAL ORDER(str. 71-86)
Domeniko Kvartuč, Valentino Kuzelj
Pregledni rad
EUROSKEPTICIZAM MLADIH U HRVATSKOJ(str. 87-99)
EUROSCEPTICISM OF YOUNG PEOPLE IN CROATIA(str. 87-99)
Mišela Amanović, Martina Solenički
Pregledni rad
RAZVOJ PAMETNIH GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ(str. 101-108)
DEVELOPMENT OF SMART CITIES IN CROATIA(str. 101-108)
Ljubica Milanović Glavan, Nikolina Filić
Pregledni rad
THE LEGAL POSITION OF CREDITORS WITH THE RIGHT OF SEPARATION IN PRE-BANKRUPTCY AND BANKRUPTCY PROCEEDINGS(str. 109-130)
Ante Paić
Pregledni rad
KAZNENO DJELO SPRJEČAVANJA DOKAZIVANJA(str. 131-141)
CRIMINAL OFFENSE OF PREVENTING EVIDENCE(str. 131-141)
Damir Juras, Željko Gulišija
Stručni rad
NON-VERBAL COMMUNICATION AS A PERSUASIVE TOOL IN PUBLIC APPEARANCE(str. 143-158)
Senka Borovac Zekan, Katarina Gabrić
Stručni rad
EVALUATION OF CREDITWORTHINESS THROUGH THE CREDIT SCORE MODEL BY SYNERGIC USE OF FINANCIAL AND QUALITATIVE INDICATORS(str. 159-172)
Andrea Vareško
Stručni rad
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