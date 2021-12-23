SKEI–MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI ČASOPIS , Vol. 2 No. 2, 2021.
- Datum izdavanja: 23.12.2021.
- Objavljen na Hrčku: 24.12.2021.
Sadržaj
Puni tekst
FAKTORI BRENDIRANJA TURISTIČKE DESTINACIJE NA PRIMJERU OPĆINE TRAVNIK(str. 6-19)
Samer Dolovac Dolovac, Darijo Jerković
Izvorni znanstveni članak
TRŽENJSKA ANALIZA TURISTIČNO-ŠPORTNE STORITVE V ČASU PANDEMIJE COVID-19(str. 20-30)
Benjamin Urek, Karmen Erjavec
Izvorni znanstveni članak
KORELACIJA PROBLEMATIČNIH KREDITA I PROFITABILNOSTI BANKARSKIH SEKTORA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA(str. 31-41)
Miloš Dragosavac, Milan Gačević
Pregledni rad
BIG DATA KONCEPT I PRIMJENA U SAVREMENOM(str. 42-53)
Vernes Vinčević, Mahir Zajmović
Pregledni rad
PERCEPCIJA UTJECAJA OKOLIŠNIH ČIMBENIKA NA ZDRAVLJE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI(str. 54-71)
Stjepan Jelica, Vesna Brumnić, Mateja Znika
Pregledni rad
EKONOMSKA PROPAGANDA I TURIZAM(str. 72-84)
Bernadica Milićević
Pregledni rad
UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE(str. 85-94)
Željko Sudarić, Sanja Gongeta, Marina Šimić Karaula
Stručni rad
KRIZNI MENADŽMENT U SPORTU ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19(str. 95-103)
Dea Rosandić, Željka Borzan
Stručni rad
OTKRIVANJE I DOKAZIVANJE KRIVIČNOG DJELA ZLOUPOTREBE POLOŽAJA ILI OVLAŠTENJA PREMA KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE(str. 104-112)
Adnan Pirić, Adnan Salkić
Stručni rad
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