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SKEI–MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI ČASOPIS , Vol. 2 No. 2, 2021.

  • Datum izdavanja: 23.12.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 24.12.2021.

Sadržaj

Puni tekst

FAKTORI BRENDIRANJA TURISTIČKE DESTINACIJE NA PRIMJERU OPĆINE TRAVNIK

 (str. 6-19)

Samer Dolovac Dolovac, Darijo Jerković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1189kb

TRŽENJSKA ANALIZA TURISTIČNO-ŠPORTNE STORITVE V ČASU PANDEMIJE COVID-19

 (str. 20-30)

Benjamin Urek, Karmen Erjavec
Izvorni znanstveni članak

slovenski pdf 995kb

KORELACIJA PROBLEMATIČNIH KREDITA I PROFITABILNOSTI BANKARSKIH SEKTORA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA

 (str. 31-41)

Miloš Dragosavac, Milan Gačević
Pregledni rad

srpski pdf 364kb

BIG DATA KONCEPT I PRIMJENA U SAVREMENOM

 (str. 42-53)

Vernes Vinčević, Mahir Zajmović
Pregledni rad

bosanski pdf 675kb

PERCEPCIJA UTJECAJA OKOLIŠNIH ČIMBENIKA NA ZDRAVLJE U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

 (str. 54-71)

Stjepan Jelica, Vesna Brumnić, Mateja Znika
Pregledni rad

hrvatski pdf 428kb

EKONOMSKA PROPAGANDA I TURIZAM

 (str. 72-84)

Bernadica Milićević
Pregledni rad

hrvatski pdf 217kb

UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 (str. 85-94)

Željko Sudarić, Sanja Gongeta, Marina Šimić Karaula
Stručni rad

hrvatski pdf 387kb

KRIZNI MENADŽMENT U SPORTU ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

 (str. 95-103)

Dea Rosandić, Željka Borzan
Stručni rad

hrvatski pdf 237kb

OTKRIVANJE I DOKAZIVANJE KRIVIČNOG DJELA ZLOUPOTREBE POLOŽAJA ILI OVLAŠTENJA PREMA KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 (str. 104-112)

Adnan Pirić, Adnan Salkić
Stručni rad

bosanski pdf 237kb

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