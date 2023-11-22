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Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 77 No. 1, 2023.

  • Datum izdavanja: 22.11.2023.
  • Objavljen na Hrčku: 02.12.2023.

Sadržaj

Puni tekst

PERCUTANEOUS BALLOON AORTIC VALVULOPLASTY IN CHILDHOOD (str. 5-15)

engleski pdf 753kb
PERKUTANA AORTNA VALVULOPLASTIKA BALONOM U DJECE (str. 15-15)

IVAN MALČIĆ, FRANK UHLEMANN
Izvorni znanstveni članak

CLINICAL AND PATHOLOGICAL PRESENTATIONS OF PATIENTS WITH HPV POSITIVE OROPHARYNGEAL CARCINOMA – A SOUTH CROATIAN STUDY (str. 17-26)

engleski pdf 778kb
KLINIČKI I PATOFIZIOLOŠKI PRIKAZ BOLESNIKA S OROFARINGEALNIM RAKOM PLOČASTIH STANICA POZITIVNIH NA HUMANI PAPILOMAVIRUS – ISTRAŽIVANJE U JUŽNOJ HRVATSKOJ (str. 26-26)

LUKA MINARIK, BRACO BOŠKOVIĆ, ANA DUNATOV, JELENA VICULIN, BENJAMIN BENZON, MERICA GLAVINA DURDOV
Ostalo

CUMULATIVE PREGNANCY RATES AFTER FRESH AND FIRST SUBSEQUENT TRANSFER OF THAWED EMBRYOS: IS IT TIME TO CHANGE PRACTICE? (str. 27-33)

engleski pdf 627kb
KUMULATIVNA STOPA TRUDNOĆA OSTVARENA NAKON PRIJENOSA ZAMETAKA U SVJEŽEM CIKLUSU I PRVOM NAREDNOM CIKLUSU S ODMRZNUTIM ZAMETCIMA: JE LI VRIJEME ZA PROMJENU PRAKSE? (str. 33-33)

DARIA HAFNER, RENATO BAUMAN, SANJA CVRTILA, TATJANA PAVELIC TURUDIC, SANJA VUJISIC ZIVKOVIC
Ostalo

PREVALENCE, RISK FACTORS AND PREGNANCY OUTCOMES OF LABOR INDUCTION IN CROATIA – A NATIONAL ONE-YEAR STUDY (str. 35-40)

engleski pdf 603kb
UČESTALOST, RIZIČNI ČIMBENICI I ISHODI TRUDNOĆA KOD INDUKCIJE POROĐAJA U HRVATSKOJ – NACIONALNO JEDNOGODIŠNJE ISTRAŽIVANJE (str. 40-40)

KATJA VINCE, JELENA DIMNJAKOVIĆ, IVAN CEROVEČKI, TAMARA POLJIČANIN, RATKO MATIJEVIĆ
Ostalo

hrvatski pdf 603kb
EPIDEMIOLOGICAL DATA ON RENAL BIOPSIES IN SOUTHERN CROATIA – A SINGLE CENTER REPORT OF 22-YEAR EXPERIENCE AT SPLIT UNIVERSITY HOSPITAL CENTER (str. 41-48)

engleski pdf 365kb
EPIDEMIOLOŠKI PODATCI BUBREŽNIH BIOPSIJA U JUŽNOJ HRVATSKOJ – IZVJEŠTAJ O 22-GODIŠNJEM ISKUSTVU KBC-A SPLIT (str. 48-48)

DIJANA BORIĆ ŠKARO, NATALIJA FILIPOVIĆ, IVO JELIČIĆ, MAJA MIZDRAK, IVANA TADIN HADJINA, MERICA GLAVINA DURDOV, MIRNA SARAGA-BABIĆ, ADELA ARAPOVIĆ, MARIJAN SARAGA, DRAGAN LJUTIĆ, KATARINA VUKOJEVIĆ
Ostalo

ONEČIŠĆENJE ZRAKA I ASTMA (str. 49-55)

hrvatski pdf 698kb
AIR POLLUTION AND ASTHMA (str. 55-55)

ENA TOLIĆ, MARINA LAMPALO, ANAMARIJA ŠTAJDUHAR, SANJA POPOVIĆ-GRLE, DORA DARAPI, NATAŠA KARAMARKOVIĆ-LAZARUŠIĆ, GORDANA PAVLIŠA
Pregledni rad

POSEBNOST DIJAGNOSTIKE LAJMSKE NEUROBORELIOZE (str. 57-65)

hrvatski pdf 761kb
SPECIFICITY OF LYME NEUROBORRELIOSIS DIAGNOSTICS (str. 65-65)

EVA RUŽIĆ-SABLJIĆ, OKTAVIJA ĐAKOVIĆ RODE
Pregledni rad

DELAYED MANIFESTATION OF POST-COVID MYOCARDITIS (str. 67-73)

engleski pdf 843kb
ODGOĐENA MANIFESTACIJA MIOKARDITISA NAKON COVID-A (str. 73-73)

IVA POPOV, MILA KOVAČEVIĆ, BRANISLAV CRNOMARKOVIĆ, MILENKO ČANKOVIĆ, MILANA JARAKOVIĆ, STEVAN KEČA, SONJA DIMIĆ, SRĐAN MALETIN, MILENA SPIROVSKI, MAJA STEFANOVIĆ, MILOVAN PETROVIĆ, ALEKSANDRA MILOVANČEVA
Studija slučaja

OUR EXPERIENCES IN THE TREATMENT OF CARCINOID NEOPLASMS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT AT KARLOVAC GENERAL HOSPITAL – A RETROSPECTIVE STUDY (str. 75-78)

engleski pdf 646kb
NAŠA ISKUSTVA U LIJEČENJU KARCINOIDNIH NOVOTVORINA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA, OPĆA BOLNICA KARLOVAC – RETROSPEKTIVNO ISTRAŽIVANJE (str. 78-78)

DRAŽEN TUFEKOVIĆ, ZRINKA BORIČEVIĆ
Studija slučaja

TRAHEOTOMIJA U LIJEČENJU ORTOPNEJE KAO POSLJEDICE MADELUNGOVE BOLESTI (str. 79-83)

hrvatski pdf 880kb
TRACHEOTOMY IN THE TREATMENT OF ORTHOPNEA AS A CONSEQUENCE OF MADELUNG’S DISEASE (str. 83-83)

STJEPAN GRABOVAC, ĐURĐICA GRABOVAC, GORDANA KESIĆ VALPOTIĆ
Studija slučaja

engleski pdf 880kb
CUTANEOUS TUBERCULOSIS IN AN IMMUNOCOMPETENT TWENTY-ONE-YEAR-OLD MAN (str. 85-90)

engleski pdf 797kb
TUBERKULOZA KOŽE KOD IMUNOKOMPETENTNOG DVADESETJEDNOGODIŠNJEG MUŠKARCA (str. 90-90)

BELMA PARALIJA, ELVIRA ABDIĆ, JASMINA MUSTAFIĆ PANDŽIĆ
Studija slučaja

STAVOVI LIJEČNIKA I MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE PREMA CIJEPLJENJU PROTIV COVID-19 (str. 91-99)

hrvatski pdf 627kb
ATTITUDES ABOUT VACCINATION AGAINST COVID–19 AMONG MEDICAL DOCTORS AND NURSES IN SPLIT-DALMATIA COUNTY (str. 99-99)

IVANA VIDAN, IRIS JERONČIĆ-TOMIĆ, ROSANDA MULIĆ
Stručni rad

PROSTITUTION IN LAIBACH IN 1888 (str. 101-103)

engleski pdf 701kb
PROSTITUCIJA U LJUBLJANI U 1888. GODINI KRATKO PRIOPĆENJE (IZ MEDICINSKE PROŠLOSTI) (str. 103-103)

DUBRAVKO HABEK, IZTOK TAKAĆ, ROKO HABEK
Kratko priopćenje

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