Acta medica Croatica : Časopis Akademije medicinskih znanosti Hrvatske , Vol. 77 No. 1, 2023.
- Datum izdavanja: 22.11.2023.
- Objavljen na Hrčku: 02.12.2023.
Sadržaj
Puni tekst
IVAN MALČIĆ, FRANK UHLEMANN
Izvorni znanstveni članak
LUKA MINARIK, BRACO BOŠKOVIĆ, ANA DUNATOV, JELENA VICULIN, BENJAMIN BENZON, MERICA GLAVINA DURDOV
Ostalo
DARIA HAFNER, RENATO BAUMAN, SANJA CVRTILA, TATJANA PAVELIC TURUDIC, SANJA VUJISIC ZIVKOVIC
Ostalo
KATJA VINCE, JELENA DIMNJAKOVIĆ, IVAN CEROVEČKI, TAMARA POLJIČANIN, RATKO MATIJEVIĆ
Ostalo
DIJANA BORIĆ ŠKARO, NATALIJA FILIPOVIĆ, IVO JELIČIĆ, MAJA MIZDRAK, IVANA TADIN HADJINA, MERICA GLAVINA DURDOV, MIRNA SARAGA-BABIĆ, ADELA ARAPOVIĆ, MARIJAN SARAGA, DRAGAN LJUTIĆ, KATARINA VUKOJEVIĆ
Ostalo
ENA TOLIĆ, MARINA LAMPALO, ANAMARIJA ŠTAJDUHAR, SANJA POPOVIĆ-GRLE, DORA DARAPI, NATAŠA KARAMARKOVIĆ-LAZARUŠIĆ, GORDANA PAVLIŠA
Pregledni rad
EVA RUŽIĆ-SABLJIĆ, OKTAVIJA ĐAKOVIĆ RODE
Pregledni rad
IVA POPOV, MILA KOVAČEVIĆ, BRANISLAV CRNOMARKOVIĆ, MILENKO ČANKOVIĆ, MILANA JARAKOVIĆ, STEVAN KEČA, SONJA DIMIĆ, SRĐAN MALETIN, MILENA SPIROVSKI, MAJA STEFANOVIĆ, MILOVAN PETROVIĆ, ALEKSANDRA MILOVANČEVA
Studija slučaja
DRAŽEN TUFEKOVIĆ, ZRINKA BORIČEVIĆ
Studija slučaja
STJEPAN GRABOVAC, ĐURĐICA GRABOVAC, GORDANA KESIĆ VALPOTIĆ
Studija slučaja
BELMA PARALIJA, ELVIRA ABDIĆ, JASMINA MUSTAFIĆ PANDŽIĆ
Studija slučaja
IVANA VIDAN, IRIS JERONČIĆ-TOMIĆ, ROSANDA MULIĆ
Stručni rad
DUBRAVKO HABEK, IZTOK TAKAĆ, ROKO HABEK
Kratko priopćenje
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