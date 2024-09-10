Acta Pharmaceutica , Vol. 74 No. 3, 2024.
- Datum izdavanja: 30.09.2024.
- Objavljen na Hrčku: 10.09.2024.
Sadržaj
Puni tekst
DUNJA URBANČIČ, FLAKA PASHA, ALENKA ŠMID, IRENA MLINARIČ-RAŠČAN
Pregledni rad
TIBOR RÁK, ADRIENNE CSUTAK
Pregledni rad
LI XU, SHANSHAN CHEN, HAIJUN CAO, ZEMIN FENG, CHAO YANG
Pregledni rad
KATARINA GRABRIJAN, NIKA STRAŠEK BENEDIK, ALEN KRAJNC, KRIŠTOF BOZOVIČAR, DAMIJAN KNEZ, MATIC PROJ, IRENA ZDOVC, IZIDOR SOSIČ, CARLOS CONTRERAS-MARTEL, ANDRÉA DESSEN, MARTINA HRAST RAMBAHER, STANISLAV GOBEC
Izvorni znanstveni članak
RADEK INDRA, SANDRA JELÍNKOVÁ, KATARÍNA KOLLÁROVÁ, PETRA ZAHUMENSKÁ, JOSEF DVOŘÁK, ŠÁRKA DUŠKOVÁ, HELENA DRAČÍNSKÁ
Izvorni znanstveni članak
XUAN FEI, LELE ZIXIN YANG, JINGJING ZHANG ZHANG, XIANG LI, MENGTIAN PAN, GUANGCHEN XU, CUIXIA ZHANG, FEI LIU, WEIRONG FANG
Izvorni znanstveni članak
BLAŽ LEBAR, MITJA ZIDAR, JANEZ MRAVLJAK, ROMAN ŠINK, ALEŠ ŽULA, STANE PAJK
Izvorni znanstveni članak
RADE INJAC, MIRANDA SERTIĆ, NINA KOČEVAR GLAVAČ
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SARANDA DISHA-IBRAHIMI, GORAZD DREVENŠEK, MARTINA DREVENŠEK, JANA MARC, IRENA PRODAN ŽITNIK
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MISBAH SULTAN, SHAISTA PARVEEN, MOHAMMAD N. UDDIN, FARHAT JUBEEN, MOHSIN KAZI
Izvorni znanstveni članak
SINAN KANDIR, SEVTAP KARAKURT, ÇIĞDEM GÖKÇEK-SARAÇ, SERDAR KARAKURT
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