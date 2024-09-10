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Acta Pharmaceutica , Vol. 74 No. 3, 2024.

  • Datum izdavanja: 30.09.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 10.09.2024.

Sadržaj

Puni tekst

Personalization of thiopurine therapy: Current recommendations and future perspectives (str. 355-381)

DUNJA URBANČIČ, FLAKA PASHA, ALENKA ŠMID, IRENA MLINARIČ-RAŠČAN
Pregledni rad

engleski pdf 910kb
Exploring novel pharmacological trends: Natural compounds in dry eye disease management (str. 383-404)

TIBOR RÁK, ADRIENNE CSUTAK
Pregledni rad

engleski pdf 970kb
Efficacy of sorafenib plus transcatheter arterial chemoembolization in treating hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis: A meta-analysis (str. 405-422)

LI XU, SHANSHAN CHEN, HAIJUN CAO, ZEMIN FENG, CHAO YANG
Pregledni rad

engleski pdf 2800kb
Synthesis and biochemical evaluation of new 3-amido-4-substituted monocyclic ß-lactams as inhibitors of penicillin-binding protein(s) (str. 423-440)

KATARINA GRABRIJAN, NIKA STRAŠEK BENEDIK, ALEN KRAJNC, KRIŠTOF BOZOVIČAR, DAMIJAN KNEZ, MATIC PROJ, IRENA ZDOVC, IZIDOR SOSIČ, CARLOS CONTRERAS-MARTEL, ANDRÉA DESSEN, MARTINA HRAST RAMBAHER, STANISLAV GOBEC
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 634kb
The tyrosine kinase inhibitor lenvatinib is oxidized by rat cytochromes P450 and affects their expression in rat liver (str. 441-459)

RADEK INDRA, SANDRA JELÍNKOVÁ, KATARÍNA KOLLÁROVÁ, PETRA ZAHUMENSKÁ, JOSEF DVOŘÁK, ŠÁRKA DUŠKOVÁ, HELENA DRAČÍNSKÁ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1243kb
Trifarotene alleviates skin photoaging injury by inhibition of JNK/c-Jun/MMPs (str. 461-478)

XUAN FEI, LELE ZIXIN YANG, JINGJING ZHANG ZHANG, XIANG LI, MENGTIAN PAN, GUANGCHEN XU, CUIXIA ZHANG, FEI LIU, WEIRONG FANG
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5932kb
Alternative buffer systems in biopharmaceutical formulations and their effect on protein stability (str. 479-493)

BLAŽ LEBAR, MITJA ZIDAR, JANEZ MRAVLJAK, ROMAN ŠINK, ALEŠ ŽULA, STANE PAJK
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2187kb
Analysis of doxorubicin and fullerenol in rat serum by micellar electrokinetic capillary chromatography (str. 495-509)

RADE INJAC, MIRANDA SERTIĆ, NINA KOČEVAR GLAVAČ
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 478kb
PPIA, HRPT1, and PGK1 genes as the appropriate combination for RT-qPCR normalization in alveolar and femoral bone remodeling in olanzapine-treated rats (str. 511-524)

SARANDA DISHA-IBRAHIMI, GORAZD DREVENŠEK, MARTINA DREVENŠEK, JANA MARC, IRENA PRODAN ŽITNIK
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1257kb
Enhanced biomedical potential of polyurethane/hydroxyapatite composites through chemical modification: A comprehensive study on structure, morphology, and cytocompatibility for tissue regeneration (str. 525-537)

MISBAH SULTAN, SHAISTA PARVEEN, MOHAMMAD N. UDDIN, FARHAT JUBEEN, MOHSIN KAZI
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1566kb
Tannic acid elicits differential gene regulation in prostate cancer apoptosis (str. 539-550)

SINAN KANDIR, SEVTAP KARAKURT, ÇIĞDEM GÖKÇEK-SARAÇ, SERDAR KARAKURT
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 962kb

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