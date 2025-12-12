 Skoči na glavni sadržaj

Glasnik Zaštite Bilja , Vol. 48. No. 6., 2025.

  • Datum izdavanja: 12.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2025.

Sadržaj

Impressum (str. 1-1)


Sadržaj (str. 4-5)


Japanska skimija – porijeklo, morfologija, uzgoj i primjena (str. 4-11)

Japanese skimmia – origin, morphology, cultivation and use (str. 11-11)

Mihael Kušen, Tatjana Prebeg, Vesna Židovec
Stručni rad

Agrotehnički zahvati u proizvodnji kukuruza (str. 13-18)

Agrotechnical interventions in corn production (str. 18-18)

Miro Stošić, Magdalena Fuček, Vjekoslav Tadić, Ranko Gantner, Ljubica Ranogajec
Stručni rad

Učinkovite strategije gnojidbe u intenzivnoj proizvodnji krumpira (str. 20-28)

Efficient Fertilization Strategies in Intensive Potato Production (str. 28-28)

Marina Bešlić, Ivana Varga
Stručni rad

Povijesni pregled gospodarskog značaja proizvodnje šljiva u Bosni i Hercegovini (str. 32-39)

Historical Overview of the Economic Importance of Plum Production in Bosnia and Herzegovina (str. 39-39)

Nino Rotim, Aleksandar Misita
Pregledni rad

Biološki insekticidi: mehanizmi djelovanja i prednosti primjene (str. 40-54)

Biological Insecticides: Mode of action and advantages of application (str. 54-54)

Magdalena Zorica, Šimun Kolega, Marko Zorica, Šime Marcelić, Tomislav Kos, Mirjana Brmež, (Dopisni Autor)
Stručni rad

Utjecaj različitih rokova berbe na kemijski sastav grožđa sorte ‘Maraština’ u vinogorju Konavle (str. 56-62)

Impact of Different Harvest Dates on the Chemical Composition of the ‘Maraština’ Grape Variety in the Konavle Winegrowing Region (str. 62-62)

Domagoj Ivan Žeravica, Edi Maletić, Iva Šikuten, Ivana Tomaz
Izvorni znanstveni članak

Enološki potencijal ružičastog vina sorte ‘Pošip crni’ (str. 65-74)

Enological potential of cv. Pošip crni rosé wine (str. 74-74)

Matea Vojinović, Ivana Tomaz, Iva Šikuten, Ana Jeromel, Ana-Marija Jagatić Korenika
Izvorni znanstveni članak

Bolesti plodova šipka – etiologija, simptomatologija i suzbijanje (str. 76-83)

Fruit diseases of pomegranate – etiology, symptoms and control (str. 83-83)

Tihomir Miličević
Pregledni rad

Effects of different herbicides on the growth of Rhizobium sp. strains isolated from rhizosphere of legumes (str. 84-90)

Učinak različitih herbicida na rast sojeva Rhizobium sp. izoliranih iz rizosfere leguminoza (str. 90-90)

Blažo Lalević, Monika Stojanova, Sanel Haseljić, Nur Hamidović
Izvorni znanstveni članak

Mechanisms of tolerance of nodule bacteria and host plants to drought stress (str. 92-99)

Mehanizmi tolerantnosti kvržičnih bakterija i biljke domaćina na stres izazvan sušom (str. 99-99)

Marko Vinceković, Mateja Pećina, Nataša Hulak, Sanja Kajić
Uvodnik

