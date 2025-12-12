Glasnik Zaštite Bilja , Vol. 48. No. 6., 2025.
- Datum izdavanja: 12.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 18.12.2025.
Mihael Kušen, Tatjana Prebeg, Vesna Židovec
Stručni rad
Miro Stošić, Magdalena Fuček, Vjekoslav Tadić, Ranko Gantner, Ljubica Ranogajec
Stručni rad
Marina Bešlić, Ivana Varga
Stručni rad
Nino Rotim, Aleksandar Misita
Pregledni rad
Magdalena Zorica, Šimun Kolega, Marko Zorica, Šime Marcelić, Tomislav Kos, Mirjana Brmež, (Dopisni Autor)
Stručni rad
Domagoj Ivan Žeravica, Edi Maletić, Iva Šikuten, Ivana Tomaz
Izvorni znanstveni članak
Matea Vojinović, Ivana Tomaz, Iva Šikuten, Ana Jeromel, Ana-Marija Jagatić Korenika
Izvorni znanstveni članak
Tihomir Miličević
Pregledni rad
Blažo Lalević, Monika Stojanova, Sanel Haseljić, Nur Hamidović
Izvorni znanstveni članak
Marko Vinceković, Mateja Pećina, Nataša Hulak, Sanja Kajić
Uvodnik
