- Datum izdavanja: 16.05.2025.
- Objavljen na Hrčku: 29.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Lingappa Jaklair, Guduri Yesuratnam, Pannala Mallikarjuna Sarma
Izvorni znanstveni članak
Olayinka O. Ogundile, H.S. Ogunmade, A. A. Owoade, Oluwaseyi P. Babalola, Vipin Balyan
Izvorni znanstveni članak
Jeevitha Kannan, Vimala Jayakumar, Mahalakshmi Pethaperumal, Rajareega S.
Izvorni znanstveni članak
Ali Mahmoodirad, Dragan Pamucar, Dragan Marinković, Sadegh Niroomand
Izvorni znanstveni članak
Anbarasu Dhandapani, Venkateswari P., Sivakumar T., Ramesh C., Vanitha P., Bhavya Kamal K Menon
Izvorni znanstveni članak
Mohammad Ashar, Manjusha Palandurkar, Pankaj Thote
Izvorni znanstveni članak
Sudhir Anakal, B. Gireesha, L. N. Sastry Varanasi, V.B. Murali Krishna
Izvorni znanstveni članak
Abdelhakim Zeghoudi, Abdelber Bendaoud
Izvorni znanstveni članak
Aveek Chattopadhyaya, Suman Ghosh, Sumangal Bhaumik, Surajit Chattopadhyay
Izvorni znanstveni članak
Raghavendra D., B. Sadashive Gowda
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 5.601 *