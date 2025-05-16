 Skoči na glavni sadržaj

Engineering Review : Međunarodni časopis namijenjen publiciranju originalnih istraživanja s aspekta analize konstrukcija, materijala i novih tehnologija u području strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti, elektrotehnike, računarstva i građevinarstva , Vol. 45 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 16.05.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.12.2025.

Sadržaj

Modified parallel-structured signal decomposition algorithm for enhanced power quality and demand side response in standalone distributed generation (str. 1-15)

Lingappa Jaklair, Guduri Yesuratnam, Pannala Mallikarjuna Sarma
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2122kb
Template-based dynamic time warping credit cards’ fraud prediction model (str. 16-28)

Olayinka O. Ogundile, H.S. Ogunmade, A. A. Owoade, Oluwaseyi P. Babalola, Vipin Balyan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1062kb
Integrating pythagorean fuzzy soft sets with SWARA and WASPAS for enhanced MCDM in education 5.0: A novel approach for next generation engineering solutions (str. 29-51)

Jeevitha Kannan, Vimala Jayakumar, Mahalakshmi Pethaperumal, Rajareega S.
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1540kb
An accelerated Benders decomposition algorithm for the multi-item fixed-charge transportation problem (str. 52-66)

Ali Mahmoodirad, Dragan Pamucar, Dragan Marinković, Sadegh Niroomand
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1097kb
Enhancing IoT communication and network life in software-defined networking- controlled embedded networks with cooperative routing (str. 67-84)

Anbarasu Dhandapani, Venkateswari P., Sivakumar T., Ramesh C., Vanitha P., Bhavya Kamal K Menon
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1510kb
Design of single phase grid connected solar PV inverter system with ANFIS MPPT (str. 85-101)

Mohammad Ashar, Manjusha Palandurkar, Pankaj Thote
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1896kb
A deep learning approach to energy disaggregation using TCN layers for appliance and load insights (str. 102-113)

Sudhir Anakal, B. Gireesha, L. N. Sastry Varanasi, V.B. Murali Krishna
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1150kb
Expiremental measurement of the electric near field on the buck converter (str. 114-128)

Abdelhakim Zeghoudi, Abdelber Bendaoud
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2141kb
Radial basis neural network and discrete wavelet transform based RMS estimation for fault assessment in three phase transmission line (str. 129-141)

Aveek Chattopadhyaya, Suman Ghosh, Sumangal Bhaumik, Surajit Chattopadhyay
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1396kb
Comprehensive assessment of performance and feasibility of selected grid-connected rooftop solar PV plants in Mysuru, Karnataka, India (str. 142-160)

Raghavendra D., B. Sadashive Gowda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2861kb

