Anali za povijest odgoja , Vol. 11 No. 11, 2012.

  • Datum izdavanja: 31.12.2012.
Sadržaj

Puni tekst

Anali za povijest odgoja, vol. 11 [sadržaj] (str. 3-4)


Kazalo

hrvatski pdf 200kb
Riječ urednice (str. 5-6)

Štefka Batinić
Uvodnik

hrvatski pdf 227kb
Izvrsnici u znanosti: dvadeset godina od utemeljenja Kluba hrvatskih humboldtovaca (1992. – 2012.) (str. 7-23)

hrvatski pdf 3950kb
Great Scientists: Twenty Years since the Founding of the Croatian Humbolt Club (1992 – 2012) (str. 23-23)

Vlatko Previšić
Pregledni rad

Prilozi hrvatske povijesti pedagogije do 1918. (str. 25-50)

hrvatski pdf 361kb
Contributions of Croatian History of Pedagogy until 1918 (str. 50-50)

Koraljka Posavec
Pregledni rad

Obrazovanje učitelja u Čakovcu: povijesni, socijalni i pedagoški aspekti (1879.-1963.) (str. 51-79)

hrvatski pdf 422kb
Teacher Education in Čakovec: Historical, Social and Pedagogical Aspects (1879-1963) (str. 79-79)

Magdalena Vrbanec
Izvorni znanstveni članak

Učiteljice i učitelji, svećenici i političari između dvaju školskih zakona (1874.−1888.) (str. 81-104)

hrvatski pdf 363kb
Učiteljice i učitelji, svećenici i političari između dvaju školskih zakona (1874.−1888.) Teachers, Priests and Politicians in the Period Between the two Education Acts (1874 −1888) (str. 104-104)

Željko Martan
Pregledni rad

Strukovne škole u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću (str. 105-128)

hrvatski pdf 381kb
Vocational Schools in Croatia in the 19th and 20th Centuries

Sanja Nekić
Pregledni rad

Žensko stručno školstvo u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji (1868.-1918.) (str. 129-142)

hrvatski pdf 301kb
Female Vocational Education in Civil Croatia and Slavonia (1868 - 1918) (str. 142-142)

Mia Prusina
Pregledni rad

Početak rada Trgovačke škole usavršavanja u Šibeniku (str. 143-154)

hrvatski pdf 2223kb
The Opening of the Šibenik School of Commerce (str. 154-154)

Vladimir Reider
Stručni rad

Doprinos Milene Roller-Halačev teoriji i praksi predškolskog odgoja u Hrvatskoj (str. 155-166)

hrvatski pdf 376kb
Milena Roller-Halačev's contribution to theory and practice in early childhood education in Croatia (str. 166-166)

Branimir Mendeš
Pregledni rad

Statut za šegrtske škole u Hrvatskoj i Slavoniji (str. 167-183)


Ostalo

hrvatski pdf 242kb
Izložbena i pedagoška djelatnost Hrvatskoga školskog muzeja u 2012. godini (str. 185-193)

Kristina Gverić
Ostalo

hrvatski pdf 6296kb
Čarobni triptih, izložba hrvatskih čipki u Državnom muzeju čipke u Vologdi u Rusiji, 11. 10. 2012. – 16. 2. 2013. (str. 195-196)

Vesna Rapo
Vijest

hrvatski pdf 219kb
Stručni skup Zlatko Špoljar – pedagog, književnik i glazbenik. Hrvatski državni arhiv u Rijeci, 25. listopada 2012., Hrvatski školski muzej, Zagreb, 26. listopada 2012. (str. 196-197)

Marijana Ivanković
Vijest

hrvatski pdf 194kb
Znanstveni skup Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, 21. – 23. 11. 2012., Zlatna dvorana – Hrvatski institut za povijest, Zagreb (str. 197-199)

Vesna Rapo
Vijest

hrvatski pdf 196kb
Dubravka Zima. Kraći ljudi: povijest dječjeg lika u hrvatskom dječjem romanu. Zagreb : Školska knjiga, 2011. (str. 201-204)

Marijana Ivanković
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 225kb
Mira Kolar-Dimitrijević. Tragovi vremena u djelima Mate Lovraka. Zagreb –Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru i Srednja Europa, 2012. (str. 205-206)

Sonja Gaćina Škalamera
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 231kb
Jelena Marković. Priča o djetinjstvu : život priča u svakodnevnoj komunikaciji. Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. (str. 206-208)

Mia Prusina
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 245kb
Snježana Koren. Politika povijesti u Jugoslaviji (1945-1960): Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografi ja. Zagreb : Srednja Europa, 2012. (str. 208-211)

Juraj Balić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 234kb
Stjepan Krasić. Nastanak i razvoj školstva od antike do srednjega vijeka. Sveučilište u Zadru, 2012. (str. 212-215)

Božena Martinović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 216kb
Darko Dukovski. Ozrcaljena povijest : uvod u suvremenu povijest Europe i Europljana. Zagreb : Leykam, 2012. (str. 215-217)

Izabela Jakarić Vonić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 197kb
Essehist : časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti, Osijek (str. 218-220)

Mira Kolar-Dimitrijević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 197kb
Suradnici i autori Anala za povijest odgoja, vol. 11, 2012. (str. 221-221)


Ostalo

hrvatski pdf 187kb

