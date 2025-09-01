Acta Iadertina , Vol. 22 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 01.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 01.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Ena STEVOVIĆ HAVAIĆ
Izvorni znanstveni članak
Ivana RENIĆ
Izvorni znanstveni članak
Matilda KARAMATIĆ BRČIĆ
Izvorni znanstveni članak
Jumardin _, Lantip DIAT PRASOJO, Wuri WURYANDANI, Mohammad ARCHI MAULYDA
Izvorni znanstveni članak
Denis JURKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak
Sofija VRCELJ, Siniša KUŠIĆ
Prethodno priopćenje
Marina VIDAKOVIĆ, Jasmina VRKIĆ DIMIĆ, Ana Marija IVELJIĆ
Pregledni rad
Jelena TOPIĆ-BEUS
Pregledni rad
Posjeta: 0 *