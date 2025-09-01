 Skoči na glavni sadržaj

Acta Iadertina , Vol. 22 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 01.09.2025.

Sadržaj

Interpersonalni odnosi u srednjim školama: rizična ponašanja učenika u svjetlu pozitivnih odnosa s nastavnicima (str. 7-34)

Interpersonal Relationships in Secondary Schools: Students’ Risk Behaviours in the Light of Positive Teacher–Student Relationships (str. 7-34)

Ena STEVOVIĆ HAVAIĆ
Izvorni znanstveni članak

Iluzije imaginacije kao analogije za utjecaj pasivnih afekata na djelovanje i rasuđivanje (str. 35-54)

Illusions of Imagination as an Analogy for the Influence of Passive Affects on Actions and Reasoning (str. 35-54)

Ivana RENIĆ
Izvorni znanstveni članak

Individualni i kontekstualni čimbenici učitelja i stručnih suradnika u kontekstu osiguravanja efektivnoga inkluzivnog okruženja (str. 55-72)

Individual and Contextual Factors of Teachers and Professional Associates in the Context of Ensuring an Effective Inclusive Environment (str. 55-72)

Matilda KARAMATIĆ BRČIĆ
Izvorni znanstveni članak

Discipline Dynamics in Project-based Learning in Primary School: a Comparative Study of Multicultural and Monocultural Milieu (str. 73-94)

Dinamika discipline u učenju temeljenu na projektima u osnovnoj školi: komparativna studija multikulturnoga i monokulturnoga okružja (str. 73-94)

Jumardin _, Lantip DIAT PRASOJO, Wuri WURYANDANI, Mohammad ARCHI MAULYDA
Izvorni znanstveni članak

Interculturalism in Classrooms – Insights into Teachers’ Intercultural Sensitivity (str. 95-124)

Interkulturalnost u učionicama – uvid u interkulturalnu osjetljivost učitelja (str. 95-124)

Denis JURKOVIĆ
Izvorni znanstveni članak

Ljepota kao socijalni konstrukt – između osobnoga izbora i medijskih normi (str. 125-146)

Beauty as a Social Construct – between Personal Choice and Media Norms (str. 125-146)

Sofija VRCELJ, Siniša KUŠIĆ
Prethodno priopćenje

Uloga individualnih čimbenika kod nastavnika1 i stručnih suradnika u provedbi odgojno-obrazovne inkluzije (str. 147-168)

The Role of Individual Factors of Teachers and Professional Associates in Implementing Inclusive Education (str. 147-168)

Marina VIDAKOVIĆ, Jasmina VRKIĆ DIMIĆ, Ana Marija IVELJIĆ
Pregledni rad

Pregled istraživanja inkluzivnoga odgoja i obrazovanja iz perspektive odgojitelja i učitelja – stanje u Hrvatskoj (str. 169-199)

Review of Inclusive Education Research from the Perspective of Preschool and Primary School Teachers – the Current Situation in Croatia (str. 169-199)

Jelena TOPIĆ-BEUS
Pregledni rad

