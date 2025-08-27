 Skoči na glavni sadržaj

Rudarsko-geološko-naftni zbornik , Vol. 40 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 27.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 03.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

IDENTIFICATION OF ANTHROPOGENIC MATERIALS IN TOPSOIL FROM THE URBAN AREA OF BANJARMASIN, INDONESIA USING GEOCHEMICAL AND ROCK MAGNETIC PROPERTIES (str. 1-14)

engleski pdf 3223kb
IDENTIFIKACIJA ANTROPOGENIH MATERIJALA U POVRŠINSKOME SLOJU TLA IZ URBANOGA PODRUČJA BANJARMASINA U INDONEZIJI KORIŠTENJEM GEOKEMIJSKIH I MAGNETSKIH SVOJSTAVA STIJENA (str. 14-14)

Sudarningsih Sudarningsih, Tetti Novalina Manik, Fahruddin Fahruddin, Gerald Tamuntuan, Fahrun Razi, Dzikri Dzikri
Izvorni znanstveni članak

ASSESSMENT OF GEOTHERMAL POTENTIAL IN KEPAHIANG DISTRICT USING THE MAGNETOTELLURIC METHOD FOR RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT (str. 15-29)

engleski pdf 7102kb
PROCJENA GEOTERMALNOGA POTENCIJALA U OKRUGU KEPAHIANG MAGNETOTELURSKOM METODOM ZA RAZVOJ KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (str. 29-29)

Muchammad Farid, Hery Suhartoyo, Arif Ismul Hadi, Refrizon Refrizon, Andre Rahmat Al-Ansory, Hana Raihana
Izvorni znanstveni članak

ROCK MAGNETISM AND GEOCHEMISTRY ANALYSES OF SURFACE SEDIMENTS AT MAAR LAKE: STUDY CASE AT RANU KLAKAH, EAST JAVA, INDONESIA (str. 31-43)

engleski pdf 6651kb
MAGNETIZAM STIJENA I GEOKEMIJSKE ANALIZE POVRŠINSKIH SEDIMENATA KRATERSKOGA JEZERA: STUDIJA SLUČAJA RANU KLAKAH, ISTOČNA JAVA, INDONEZIJA (str. 43-43)

Fathia Matondang, Satria Bijaksana, Ulvienin Harlianti, Ni Komang Tri Suandayani, Yohansli Noya, Putu Billy Suryanata, Khalil Ibrahim, Thomas Andre Maris Widagdo, Mamilla Venkateshwarlu, Animireddi Venkata Satyakumar
Izvorni znanstveni članak

THERMAL DEGRADATION OF DIVERSE ROCK SUITES: INSIGHTS FROM FRACTURES AND PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS (str. 45-56)

engleski pdf 7807kb
UTJECAJ RAZLIČITIH TEMPERATURA NA OŠTEĆENJE STIJENA: RAZVOJ PUKOTINA I ODREĐIVANJE FIZIČKIH I MEHANIČKIH SVOJSTAVA (str. 56-56)

Abid Nawaz, Muhammad Sajid, Waqas Ahmed, Abdul Rahim Asif
Izvorni znanstveni članak

SUBSIDENCE PREDICTION FOR TWIN TUNNELS USING GENETIC ALGORITHMS-CASE STUDY: ISFAHAN, IRAN (str. 57-76)

engleski pdf 7790kb
PREDVIĐANJE SLIJEGANJA DVOCIJEVNIH TUNELA KORIŠTENJEM GENETSKIH ALGORITAMA – STUDIJA SLUČAJA: ISFAHAN, IRAN (str. 76-76)

Amirhossein Rostami, Hamid Chakeri, Kurosh Shahriar, Masoud Cheraghi Seifabad
Prethodno priopćenje

INVESTIGATION OF CORROSION RESISTANCE OF EPOXY COATINGS REINFORCED WITH GRAPHENE OXIDE AND ALUMINIUM NANOPARTICLE (str. 77-90)

engleski pdf 6880kb
ISTRAŽIVANJE OTPORNOSTI NA KOROZIJU EPOKSIDNIH PREVLAKA POJAČANIH GRAFENOVIM OKSIDOM I ALUMINIJEVIM NANOČESTICAMA (str. 90-90)

Marin Kurtela, Marina Samardžija, Maro Bujak, Ivan Stojanović, Krunoslav Bojanić, Gabrijela Ljubek
Izvorni znanstveni članak

MORPHOTECTONIC ANALYSIS APPROACH FOR ACTIVE FAULT IDENTIFICATION OF THE CIKANDANG WATERSHED, SOUTHERN PART OF WEST JAVA, INDONESIA (str. 91-98)

engleski pdf 3078kb
MORFOTEKTONSKA ANALIZA S CILJEM IDENTIFIKACIJE AKTIVNIH RASJEDA SLIJEVA CIKANDANG, JUŽNI DIO ZAPADNE JAVE, INDONEZIJA (str. 98-98)

Ghina H. Fahira, Emi Sukiyah, Dicky Muslim
Izvorni znanstveni članak

MACHINE LEARNING FOR FULLY AUTOMATED DETECTION OF VOLCANIC SEISMIC SIGNALS IN REAL SEISMIC RECORDS AT SINABUNG VOLCANO, NORTH SUMATRA (str. 99-110)

engleski pdf 6823kb
STROJNO UČENJE ZA POTPUNO AUTOMATIZIRANO OTKRIVANJE VULKANSKIH SEIZMIČKIH SIGNALA U STVARNIM SEIZMIČKIM ZAPISIMA NA VULKANU SINABUNG, SJEVERNA SUMATRA (str. 110-110)

Bagas Anwar Arif Nur, Mohammad Hasib, Estu Kriswati
Izvorni znanstveni članak

APPLICATION OF GIS TECHNOLOGY IN MANAGEMENT OF BROWNFIELD SITES CONTAINING NORM RESIDUES (str. 111-124)

engleski pdf 5381kb
PRIMJENA GIS TEHNOLOGIJE U GOSPODARENJU BROWNFIELD LOKACIJAMA NA KOJIMA SE NALAZE REZIDUI (str. 124-124)

Želimir Veinović, Dario Perković, Tonka Radas, Ivica Prlić
Izvorni znanstveni članak

ASSESSMENT OF THE SEVERE GEOMAGNETIC STORM ON MAY 10-11, 2024 EFFECTS ON THE GEOMAGNETIC FIELD AND IONOSPHERE OVER THE INDONESIAN REGION (str. 125-136)

engleski pdf 3432kb
PROCJENA UČINAKA JAKE GEOMAGNETSKE OLUJE OD 10. DO 11. SVIBNJA 2024. NA GEOMAGNETSKO POLJE I IONOSFERU NAD INDONEZIJSKIM PODRUČJEM (str. 136-136)

Anwar Santoso, Sismanto Sismanto, Rhorom Priyatikanto, Eddy Hartantyo, Emanuel Sungging Mumpuni, La Ode Muhammad Musafar Kilowasid, Abdul Rachman, Fitri Nuraeni, Siska Filawati, Erlansyah Erlansyah, Dadang Nurmali
Izvorni znanstveni članak

REDEFINING SUBSIDENCE AND UPLIFT HOTSPOTS ON JAVA ISLAND, INDONESIA: MULTI-TEMPORAL INSAR FOR LARGE-SCALE LAND DEFORMATION MAPPING (str. 137-156)

engleski pdf 13358kb
REDEFINIRANJE ŽARIŠNIH PODRUČJA SLIJEGANJA I IZDIZANJA TLA NA OTOKU JAVI, INDONEZIJA: VIŠEVREMENSKA INSAR ANALIZA ZA KARTIRANJE DEFORMACIJA TLA VELIKIH RAZMJERA (str. 156-156)

Argo Galih Suhadha, Mohammad Ardha, Farikhotul Chusnayah, Rido Dwi Ismanto, Rizky Ahmad Yudanegara, Atriyon Julzarika
Izvorni znanstveni članak

LABORATORY INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE OF TWO-COMPONENT GROUT BEHIND THE SEGMENT IN SANDY SOILS BELOW THE WATER TABLE LEVEL (str. 157-169)

engleski pdf 6498kb
LABORATORIJSKO ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI DVOKOMPONENTNE SMJESE ZA INJEKTIRANJE IZA SEGMENTA TUNELA U PJESKOVITIM TLIMA ISPOD RAZINE PODZEMNE VODE (str. 169-169)

Samaneh Khodaei, Erfan Khoshzaher, Hamid Chakeri, Shahla Miri Darmarani
Izvorni znanstveni članak

STRATIGRAPHIC AGE AND MORPHOMETRIC FEATURES OF UPPER PLEISTOCENE FLOW TILL PEBBLES FROM THE PAPUČA GRAVEL PIT (GOSPIĆ, CROATIA) (str. 171-184)

engleski pdf 5630kb
STRATIGRAFSKE I MORFOMETRIJSKE ZNAČAJKE KLASTA OTJECAJNOGA TILA IZ LEŽIŠTA ŠLJUNKA „PAPUČA”, GOSPIĆ, HRVATSKA (str. 184-184)

Josipa Velić, Ivo Velić
Izvorni znanstveni članak

COMPARISON OF THE POLYNOMIAL REGRESSION ZONAL ESTIMATION COMPARISON OF THE INVERSE DISTANCE WEIGHTING AND ORDINARY KRIGING LINEAR INTERPOLATOR: CASE STUDY OF POROSITY ESTIMATION IN NEOGENE SANDSTONE RESERVOIRS IN THE SAVA DEPRESSION, CROATIA (str. 185-196)

engleski pdf 5304kb
USPOREDBA REZULTATA INTERPOLACIJE POLINOMNOM REGRESIJOM TE ONIH INVERZNOM UDALJENOŠĆU I OBIČNIM KRIGIRANJEM; PRIMJER NEOGENSKIH PJEŠČENJAKA U SAVSKOJ DEPRESIJI, HRVATSKA (str. 196-196)

Tomislav Malvić, Josip Ivšinović, Uroš Barudžija, Ivana Brajnović, Maria Rudec
Izvorni znanstveni članak

Posjeta: 0 *