Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja , Vol. 32 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.07.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 08.09.2025.

Riječ urednika (str. 7-7)

Editorial (str. 7-7)

Ivana Zagorac
Uvodnik

Karakterna edukacija i kultura (str. 11-32)

Character education and culture (str. 11-32)

Nada Gosić
Izvorni znanstveni članak

Učinci Bolonjske reforme (str. 33-44)

The impacts of the Bologna reform (str. 33-44)

Lino Veljak
Prethodno priopćenje

Prve hrvatske studentice na Sveučilištu u Zürichu (str. 45-67)

The first Croatian women students at the University of Zurich (str. 45-67)

Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman
Izvorni znanstveni članak

Studenti i demokratski procesi na sveučilištu. Poznavanje sastava i djelovanja Studentskog zbora kao predstavničkog tijela studenata Učiteljskog fakulteta u Zagrebu (str. 69-91)

Students and democratic processes at the university. Knowledge of the composition and activities of the Student union as a representative body of students at the Faculty of Teacher Education in Zagreb (str. 69-91)

Damir Velički, Tomislav Krznar, Marko Gregurić
Izvorni znanstveni članak

How prospective teachers perceive society’s most pressing environmental challenges (str. 93-119)

Kako budući nastavnici doživljavaju okolišne izazove suvremenog društva (str. 93-119)

Nataša Dolenc, Ines Kovačić, Bojan Burić, Nives Kovač
Izvorni znanstveni članak

Different approaches to early childhood education for sustainability from the preschool teacher’s perspective (str. 121-141)

Različiti pristupi odgoju i obrazovanju za održivi razvoj u ranom djetinjstvu iz perspektive odgojitelja (str. 121-141)

Aleksandra Šindić, Adrijana Višnjić Jevtić, Jurka Lepičnik Vodopivec
Izvorni znanstveni članak

Napredovanje učitelja u zvanja iz perspektive učitelja eksperata (str. 143-166)

Promotion of teachers to higher ranks from the perspective of expert teachers (str. 143-166)

Irena Klasnić, Marina Đuranović, Tomislava Vidić
Prethodno priopćenje

Promicanje mentalnog zdravlja djece i mladih u odgojno-obrazovnom okruženju (str. 167-189)

Promoting the mental health of children and youth in educational settings (str. 167-189)

Lucija Tomac Cvitković
Pregledni rad

Nevidljivi obrasci učenja: kako skriveni kurikul oblikuje iskustveno učenje i refleksivnu praksu? (str. 191-208)

Invisible patterns of learning: How the hidden curriculum shapes experiential learning and reflective practice? (str. 191-208)

Lucija Jančec, Iva Pintarić
Pregledni rad

Zadovoljstvo roditelja-iseljenika učiteljima i organizacijom hrvatske nastave u inozemstvu (str. 209-226)

Satisfaction of expatriate parents with teachers and the organisation of Croatian education abroad (str. 209-226)

Ivan Burić, Renata Burai
Izvorni znanstveni članak

Motivacija učitelja fizike za nastavnički rad (str. 227-244)

Motivation of physics teachers for teaching (str. 227-244)

Nikolina Bobić
Prethodno priopćenje

Stavovi učitelja primarnog obrazovanja prema primjeni digitalnih uređaja i digitalnih obrazovnih sadržaja u nastavi Glazbene kulture (str. 245-260)

Primary school teachers’ attitudes towards the use of digital devices and digital edu- cational content in the Music teaching (str. 245-260)

Snježana Dobrota, Lada Maleš, Josipa Bartulović
Izvorni znanstveni članak

Konstrukcija upitnika za procjenu stavova (budućih) učitelja razredne nastave prema domaćim zadaćama (str. 261-287)

Construction of a questionnaire for assessing the attitudes of (future) primary school teachers towards homework (str. 261-287)

Marta Zečević Berbić, Edita Borić
Izvorni znanstveni članak

