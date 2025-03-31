 Skoči na glavni sadržaj

Acta clinica Croatica , Vol. 64. No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.03.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.09.2025.

Sadržaj

Croatian Version of Tinnitus Handicap Inventory – THI-HR (str. 3-13)

THI-HR: hrvatska verzija upitnika Tinnitus Handicap Inventory (str. 13-13)

Boris Jelavić, Ivona Čarapina Zovko, Irena Pehar, Tomislav Sušac, Josip Lesko, Miro Leventić
Izvorni znanstveni članak

Prevalence of 25-Hydroxycholecalciferol Deficiency and Metabolic Syndrome in Croatian Women with Newly Diagnosed Breast Cancer (str. 15-26)

Učestalost deficijencije 25-hidroksikolekalciferola i metaboličkoga sindroma u hrvatskih žena s novootkrivenim karcinomom dojke (str. 26-26)

Katarina Vučić, Ljiljana Mayer, Ljilja Štefančić, Siniša Tomić, Iva Kirac, Mario Šekerija
Izvorni znanstveni članak

The Effect of Artesunate on Bleomycin‑Induced Pulmonary Fibrosis (str. 27-36)

Učinak artesunata na bleomicinom induciranu plućnu fibrozu (str. 37-37)

Aysun Şengul, Oğuzhan Okutan, Bülent Altınsoy, Ceyda Anar, Onur Yazıcı, Fazilet Dede, Sibel Köktürk, Cüneyt Özer, Osman Fuat Sönmez, Gökhan Metin
Izvorni znanstveni članak

Effect of Intradialytic Therapeutic Exercises and Electrical Stimulation on Leg Functional Ability, Dialysis Efficacy and Intradialytic Hypotension in Patients on Chronic Hemodialysis (str. 38-45)

Utjecaj intradijaliznih terapijskih vježbi i električne stimulacije na funkcionalnu sposobnost nogu, učinkovitost dijalize i intradijaliznu hipotenziju u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi (str. 46-46)

Petra Kovačević Totić, Karmela Altabas, Vanja Ivković, Velimir Altabas, Siniša Šefer, Karla Kovačević Čorak, Simeon Grazio
Izvorni znanstveni članak

Teledermatology as a Triage Method During the COVID-19 Pandemic and Earthquake Aftermath in Zagreb (str. 47-49)

Teledermatologija kao metoda trijaže tijekom pandemije COVID-19 i nakon potresa u Zagrebu (str. 49-49)

Vedrana Bulat, Mirna Šitum, Nika Filipović, Marija Delaš Aždajić, Iva Crnarić
Izvorni znanstveni članak

Serum Phosphorus as a Risk Factor for Cardiovascular Morbidity in Type 2 Diabetes Mellitus Patients (str. 50-59)

Serumski fosfor kao čimbenik rizika kardiovaskularnoga pobola u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 (str. 59-59)

Dajana Katičić, Josipa Josipović, Marko Lucijanić, Tonko Gulin, Marijana Lukšić Puljak, Draško Pavlović
Izvorni znanstveni članak

Etiology of Urethral Stricture: a Tertiary Center’s Experience (str. 60-66)

Etiologija strikture uretre: iskustvo tercijarnog centra (str. 67-67)

Miodrag Aćimović, Veljko Šantric, Nebojša Prijović, Uroš Babić, Branko Stanković, Miloš Petrović, Marko Milosavljević, Kristina Božović, Jovan Hadži-Đokić
Izvorni znanstveni članak

Factors Associated with COVID-19 Related Death in 2020 in Croatia: a Nationwide Observational Cohort Study (str. 68-79)

Čimbenici udruženi sa smrtnim slučajevima povezanim s COVID-19 u 2020. godini u Hrvatskoj: nacionalna opservacijska kohortna studija (str. 79-79)

Sanja Musić Milanović, Tin Orešković, Helena Križan, Adriana Vince
Izvorni znanstveni članak

How to Reach 70% Response Rate in the National Breast Cancer Screening Program in Croatia? (str. 81-92)

Kako postići stopu odaziva od 70% u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj? (str. 92-92)

Jasmina Kovačević, Vera Musil, Slavica Sović, Dejvid Zombori, Vesna Jureša
Izvorni znanstveni članak

Optimization of HCV Cell Culture System for Evaluation of Antiviral Drugs against HCV Genotypes 2a and 4a (str. 93-101)

Optimizacija sustava HCV kultura stanica za evaluaciju antivirusnih lijekova protiv HCV genotipova 2a i 4a (str. 101-101)

Naiera M. Helmy, Reem El-Shenawy, Tawfeek H. Abdelhafez, Ashraf A. Tabll, Ana Petrović, Elizabeta Horvatić, Martina Smolić, Dominik Gjoni, Robert Smolić
Izvorni znanstveni članak

Changes in Salivary Proteome with Regard to Pain-Related Proteins Following Fixed Orthodontic Appliance Placement (str. 102-109)

Promjene u proteomu sline u odnosu na proteine povezane s boli nakon postavljanja fiksnog ortodontskog aparata (str. 110-110)

Iva Jelić, Ruđer Novak, Stela Hrkač, Grgur Salai, Marko Močibob, Lovorka Grgurević
Izvorni znanstveni članak

Efficacy of Nasal Irrigation with Isotonic and Hypertonic Solutions after Endoscopic Sinus Surgery for Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis (str. 111-117)

Učinkovitost ispiranja nosa izotoničnom i hipertoničnom otopinom nakon endoskopske sinusne kirurgije u bolesnika s kroničnim rinosinusitisom s nosnom polipozom (str. 117-117)

Ana Penezić, Livije Kalogjera, Marko Velimir Grgić, Goran Geber, Dejan Tomljenović, Konstantinos Alevizopoulos, Tomislav Baudoin
Izvorni znanstveni članak

Vitamin D in Patients with Inflammatory Skin Diseases (str. 118-128)

Vitamin D u bolesnika s upalnim bolestima kože (str. 129-129)

Liborija Lugović-Mihić, Maja Tolušić Levak, Sara Špičić, Vedrana Bulat, Ana Brkić, Ana Šešerko
Pregledni rad

Contemporary Concepts and Surgical Techniques in Facial Reanimation: a Scoping Review (str. 130-140)

Pregled suvremenih koncepata i kirurških tehnika reanimacije lica (str. 141-141)

Alan Pegan, Darko Solter, Davor Vagić, Andro Košec
Pregledni rad

Differences between Aqueous Humor and Serum Concentrations of BDNF and PPARG Genetic Variants in Glaucoma Patients (str. 142-149)

Razlike između koncentracija BDNF-a u očnoj vodici i serumu i PPARG genetskih varijanata kod bolesnika s glaukomom (str. 149-149)

Tena Križ, Mia Zorić Geber, Ana Merkler Šorgić, Ana Kozmar, Katia Novak-Lauš, Zoran Vatavuk, Jadranka Sertić
Pregledni rad

Distal Femur and Proximal Tibia Morphometry After Total Knee Arthroplasty: 3d CT Analysis in OA versus Normal Knees (str. 150-155)

CT vođene 3D morfometrijske razlike u distalnom femuru i proksimalnoj tibiji između koljena s osteoartritisom i normalnih koljena (str. 156-156)

Sayed Abdulla Jami, Mohammad Khaleel Sallam Ma’aitah
Stručni rad

Laser Surgery for Pilonidal Disease – A Novel Minimally Invasive Procedure (str. 157-161)

Laserska kirurgija u liječenju pilonidalne bolesti – novi minimalno invazivni zahvat (str. 161-161)

Tihomir Grgić, Dora Grgić, Mirna Žulec, Fran Rašić, Zvonimir Zadro, Karlo Golubić, Kristina Šemanjski
Stručni rad

Unilateral Optic Neuropathy After Compressive Thoracic Injury: A Case Report (str. 162-165)

Jednostrana optička neuropatija nakon kompresijske ozljede prsišta: prikaz slučaja (str. 165-165)

Branimir Cerovski, Tomislav Vidović, Smiljka Popović Suić, Ivan Škegro
Recenzija, prikaz

Simultaneous Pulmonary Embolism with Cardiac Tamponade and Repetitive Ischemic Stroke as Vascular Complications of Lung Cancer: A Case Report and Systematic Literature Review (str. 166-172)

Plućna embolija i tamponada srca te ponavljajući ishemijski moždani udari kao vaskularne komplikacije karcinoma pluća: prikaz slučaja i sustavni pregled literature (str. 173-173)

Nikola Kos, Mislav Vrsalović
Recenzija, prikaz

Endonasal Leishmaniasis in a Frozen Section Biopsy Specimen (str. 174-177)

Endonazalna lišmenijaza na uzorku za smrznutu biopsiju (str. 177-177)

Alma Demirović, Marko Grgić, Božo Krušlin, Davor Tomas
Recenzija, prikaz

