Acta clinica Croatica , Vol. 64. No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 31.03.2025.
- Objavljen na Hrčku: 23.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Boris Jelavić, Ivona Čarapina Zovko, Irena Pehar, Tomislav Sušac, Josip Lesko, Miro Leventić
Izvorni znanstveni članak
Katarina Vučić, Ljiljana Mayer, Ljilja Štefančić, Siniša Tomić, Iva Kirac, Mario Šekerija
Izvorni znanstveni članak
Aysun Şengul, Oğuzhan Okutan, Bülent Altınsoy, Ceyda Anar, Onur Yazıcı, Fazilet Dede, Sibel Köktürk, Cüneyt Özer, Osman Fuat Sönmez, Gökhan Metin
Izvorni znanstveni članak
Petra Kovačević Totić, Karmela Altabas, Vanja Ivković, Velimir Altabas, Siniša Šefer, Karla Kovačević Čorak, Simeon Grazio
Izvorni znanstveni članak
Vedrana Bulat, Mirna Šitum, Nika Filipović, Marija Delaš Aždajić, Iva Crnarić
Izvorni znanstveni članak
Dajana Katičić, Josipa Josipović, Marko Lucijanić, Tonko Gulin, Marijana Lukšić Puljak, Draško Pavlović
Izvorni znanstveni članak
Miodrag Aćimović, Veljko Šantric, Nebojša Prijović, Uroš Babić, Branko Stanković, Miloš Petrović, Marko Milosavljević, Kristina Božović, Jovan Hadži-Đokić
Izvorni znanstveni članak
Sanja Musić Milanović, Tin Orešković, Helena Križan, Adriana Vince
Izvorni znanstveni članak
Jasmina Kovačević, Vera Musil, Slavica Sović, Dejvid Zombori, Vesna Jureša
Izvorni znanstveni članak
Naiera M. Helmy, Reem El-Shenawy, Tawfeek H. Abdelhafez, Ashraf A. Tabll, Ana Petrović, Elizabeta Horvatić, Martina Smolić, Dominik Gjoni, Robert Smolić
Izvorni znanstveni članak
Iva Jelić, Ruđer Novak, Stela Hrkač, Grgur Salai, Marko Močibob, Lovorka Grgurević
Izvorni znanstveni članak
Ana Penezić, Livije Kalogjera, Marko Velimir Grgić, Goran Geber, Dejan Tomljenović, Konstantinos Alevizopoulos, Tomislav Baudoin
Izvorni znanstveni članak
Liborija Lugović-Mihić, Maja Tolušić Levak, Sara Špičić, Vedrana Bulat, Ana Brkić, Ana Šešerko
Pregledni rad
Alan Pegan, Darko Solter, Davor Vagić, Andro Košec
Pregledni rad
Tena Križ, Mia Zorić Geber, Ana Merkler Šorgić, Ana Kozmar, Katia Novak-Lauš, Zoran Vatavuk, Jadranka Sertić
Pregledni rad
Sayed Abdulla Jami, Mohammad Khaleel Sallam Ma’aitah
Stručni rad
Tihomir Grgić, Dora Grgić, Mirna Žulec, Fran Rašić, Zvonimir Zadro, Karlo Golubić, Kristina Šemanjski
Stručni rad
Branimir Cerovski, Tomislav Vidović, Smiljka Popović Suić, Ivan Škegro
Recenzija, prikaz
Nikola Kos, Mislav Vrsalović
Recenzija, prikaz
Alma Demirović, Marko Grgić, Božo Krušlin, Davor Tomas
Recenzija, prikaz
Posjeta: 0 *