Hrvatski veterinarski vjesnik , Vol. 33 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 06.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.10.2025.

Sadržaj

Najčešće zarazne i invazijske bolesti afričkih patuljastih ježeva (Atelerix albiventris) u zatočeništvu (str. 60-65)

hrvatski pdf 2600kb
The most common infectious and invasive diseases of African pygmy hedgehogs (Atelerix albiventris) in captivity (str. 0-0)

Petra Dolinar, Maja Lukač, Danijela Horvatek Tomić, Dražen Đuričić
Stručni rad

Prijenos uzročnika bolesti na sučelju divlje životinje – domaće životinje: pregled dosadašnjih spoznaja i osvrt na stanje u Hrvatskoj (str. 66-76)

hrvatski pdf 1968kb
Transmission of pathogens and the wildlife livestock interface: an overview of the current knowledge and status in Croatia (str. 0-0)

Dean Konjević, Miljenko Bujanić, Darko Želježić, Matija Jandrilović, Tomislav Jelić
Stručni rad

Tumori mliječne žlijezde u kunića (str. 77-81)

hrvatski pdf 1202kb
Mammary gland tumors in rabbits (str. 0-0)

Ivan Folnožić, Juraj Šavorić, Hrvoje Capak, Ivan Butković, Gabrijela Jurkić Krsteska, Ivan Tomić
Stručni rad

Planocelularni karcinom kože aksilarne regije u hrčka (str. 82-84)

hrvatski pdf 3513kb
Cutaneous squamous cell carcinoma of the axillary region in a hamster (str. 0-0)

Doroteja Huber
Stručni rad

Doprinos Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva razvoju stočarstva i veterinarstva od 1842. do 1849. godine (str. 86-95)

hrvatski pdf 2319kb
The Contribution of the Croatian-Slavonian Agricultural Society to the Development of Livestock Breeding and Veterinary Medicine from 1842 to 1849 (str. 0-0)

Petar Džaja, Magdalena Palić, Marijan Benić, Ivan Križek, Krešimir Severin
Pregledni rad

