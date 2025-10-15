 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 7, supplement , 1975.

  • Datum izdavanja: 21.12.1975.
  • Objavljen na Hrčku: 15.10.2025.

Sadržaj

Problems in nuclear structure (str. 1-4)

G. Alaga
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 863kb
Generalized vibrational intensity and selection rules (GVISR) (str. 5-9)

V. Paar
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1838kb
Theoretical description of the 94Mo and 95Mo nuclei (str. 10-11)

V. Paar
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1154kb
Models with few degrees of freedom applied to spectra of light nuclei (str. 12-14)

N. Mankoč-Borštnik, M. V. Mihailović, M. Rosina
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 2139kb
Recent trends in fast nucleon capture studies (str. 15-18)

M. Potokar
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 2201kb
The two-body density matrix of a system in thermodynamic equilibrium (str. 19-22)

B. Golli, M. Rosina, M. Potokar
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 2499kb
About mirror symmetry of β-decay (str. 23-23)

M. Pavšić
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1476kb
On the application of the Gell-Mann-Goldberger formula to the off-energy-shell proton t-matrix (str. 24-24)

Ž. Bajzer
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 899kb
Low-energy part of the photon spectrum in Kγ decay of the 662-keV state in 137Ba (str. 25-26)

K. Ilakovac, M. Jurčević, Z. Krečak, A. Ljubičić, Z. Lleshi
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1268kb
Contribution of electronic intermediate states to decay in 0+ → 0+ transitions (str. 27-29)

K. Pisk, K. Ilakovac
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 2735kb
Double internal bremsstrah lung in the decay of 37 Aꞃ (str. 30-31)

A. Ljubičić
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1436kb
Low-lying octupole states in 168Er (str. 32-33)

M. L. Bogdanović, P. Koldewijn
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1706kb
Internal Compton effect in 113 In (str. 34-34)

M. Jurčević, K. Ilakovac, Z. Krečak
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1143kb
Measurements of the electron-photon double decay in 85Rb at 30° (str. 34-34)

Z. Krečak, K. Ilakovac, M. Jurčević
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1143kb
Electric monopole component in the 340 keV transition in 233U (str. 35-38)

I. Bikit, L. Marinkov, R. Stepić, D. Cvjetičanin
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1824kb
Penetration effects in M1 transitions in 233U (str. 39-43)

I. Bikit, L. Marinkov, R. Stepić, D. Cvjetičanin
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 2764kb
Transition multipolarities in 233U (str. 44-47)

I. Bikit, L. Marinkov, R. Stepić, D. Cvjetičanin
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1899kb
Perspectives in nuclear reaction research in Yugoslavia (str. 48-52)

I. Šlaus
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1999kb
90Zr (γ, p1) 89Y and 90Zr (γ ,n1 ) 89Zr reactions cross sect ons in the region of giant dipole resonance (str. 53-54)

D. Brajnik, D. Jamnik, G. Kernel, M. Korun, U. Miklavžič, B. Pucelj, A. Stanovnik
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 973kb
Some new results in the study of multiparticle break-up reactions on light nuclei induced by 14.4 MeV neutrons (str. 55-58)

B. Antolković, M. Turk
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1985kb
Systematics of (n ,2n) reactions at 14 MeV (str. 59-59)

E. Holub
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 564kb
19F (p , γ) 20Ne reaction at 980 keV and 1092 keV proton energies (str. 60-61)

K. M. Subotić, B. Z. Stepančić, D. M. Stanojević
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1155kb
The participation of f-protons in the compound model of the reaction 7Li (p, α) 4He at low energies (str. 62-63)

D. M. Ćirić, R. V. Popić, M. R. Aleksić, B. Z. .Stepančić, R. B. Žakula
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 1756kb

