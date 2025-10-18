 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 9, supplement 4 , 1977.

  • Datum izdavanja: 30.12.1977.
  • Objavljen na Hrčku: 18.10.2025.

Sadržaj

Puni tekst

DWBA treatment of exchange effects in nuclear collisions (str. 379-394)

M. A. Nagarajan
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 10316kb
Treatment of the autisymmetrization effects in nuclear collisions by projection operator techniques (str. 395-414)

V. I. Kukulin
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 15197kb
Nuclear matter flow: fluid dynamics of small, finite systems (str. 415-440)

James J. Griffin
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 28752kb
Dissipation and fluctuations within the linear response approach to heavy ion collisions - a critical review of the theory and its application (str. 441-496)

Helmut Hofmann
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 30898kb
A microscopic description of deep inelastic collisions (str. 497-512)

C. H . Dasso
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 17403kb
Relaxation phenomena in deeply inelastic heavy ion collisions (str. 513-558)

Georg Wolschin
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 26655kb
Fragmentat ion in fission, fusion and heavy ion scattering (str. 559-594)

K. H. Ziegenhain, H. J. Lustig, J. Hahn, J. A. Maruhn, W. Greiner, W. Scheid
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 30226kb
High energy collisions of nuclei : experiments (str. 595-622)

Harry H. Heckman
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 32210kb
Comparison of models of high energy heavy ion collision (str. 623-670)

Miklos Gyulassy
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 21879kb
High density nuclear Mach shock waves in central high energy heavy ion collisions (str. 671-706)

Horst Stocker, Jurgen F. Hofmann, Werner Scheid, Walter Greiner
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 20035kb
A survey of new developments in the microscopic theory of collisions in atomic physics (str. 707-720)

B. L. Moiseiwitsch
Izlaganje sa skupa

engleski pdf 6933kb

Posjeta: 0 *