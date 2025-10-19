Skoči na glavni sadržaj
Fizika : a journal of experimental and theoretical physics
, Vol. 11, supplement 2 , 1979.
Datum izdavanja:
30.12.1979.
Objavljen na Hrčku:
19.10.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Adriatic Europhysics Study Conference on Statistical Properties of Nuclei, Hvar, October 1-5, 1979 : Synopses of Invited Papers
(str. 1-72)
Sažetak sa skupa
engleski
pdf 5972kb
Posjeta: 0
