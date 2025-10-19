 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 11, supplement 2 , 1979.

  • Datum izdavanja: 30.12.1979.
  • Objavljen na Hrčku: 19.10.2025.

Adriatic Europhysics Study Conference on Statistical Properties of Nuclei, Hvar, October 1-5, 1979 : Synopses of Invited Papers (str. 1-72)


engleski pdf 5972kb

