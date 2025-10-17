 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik Istarskog veleučilišta - Rivista dell’ Università Istriana di scienze applicate , Vol. 4. No. 1., 2025.

  • Datum izdavanja: 17.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 21.10.2025.

Neeuropski radnici u hrvatskome turizmu: Utjecaj unutarnje motivacije i radnih uvjeta na zadovoljstvo poslom (str. 1-11)

Ljudevit Pranić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 221kb
Prednosti i nedostaci korištenja e-mail marketinga na primjeru sportsko-modnog tržišta u Hrvatskoj (str. 12-22)

Boris Marjanović, Ivana Benolić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 390kb
Korištenje alata umjetne inteligencije u email marketingu (str. 23-30)

Luka Brodarič, Ilenia Belli
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 306kb
A Review of Blockchain-based Quality Information Management Systems in Shipbuilding Industry (str. 31-52)

Marko Turk, Igor Savić
Pregledni rad

engleski pdf 450kb
Sigurnije financije: Kako AI, IoT i Blockchain revolucioniraju digitalnu sigurnost (str. 53-68)

Zoran Čekerevac, Petar Čekerevac
Pregledni rad

hrvatski pdf 302kb
Ispitivanje udarne radnje loma termoplastike (str. 69-77)

Patrik Radolović, Luka Žužić, Ener Špada, Deni Vale
Stručni rad

hrvatski pdf 245kb
Odabir materijala za izradu vozačkog računala (str. 78-83)

Ivan Simetić, Dean Ivančić, Sanja Grbac Babić, Ivan Pentek
Stručni rad

hrvatski pdf 211kb
Razina buke u odabranim industrijskim postrojenjima na području Istarske županije i mjere zaštite na radu (str. 84-92)

Dean Ivančić, Igor Kegalj
Stručni rad

hrvatski pdf 525kb
Utjecaj tranzistora u izmjenjivačima na naponske prilike distribucijske mreže (str. 93-99)

Matej Kolarik
Stručni rad

hrvatski pdf 437kb
Životni ciklus projekta na primjeru projekta “Poduzetnički inkubator Barban” (str. 100-107)

Edo Cetina, Andi Kalčić
Stručni rad

hrvatski pdf 215kb
Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Rovinj u sklopu EU projekta UPOV Cuvi (str. 108-119)

Emil Burić
Stručni rad

hrvatski pdf 571kb

